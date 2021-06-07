https://ria.ru/20210607/mazepin-1735976367.html

В Кремле прокомментировали заявление главы "Уралхима"

В Кремле прокомментировали заявление главы "Уралхима" - РИА Новости, 07.06.2021

В Кремле прокомментировали заявление главы "Уралхима"

Никто ни в чем не обвинял главу "Уралхима" Дмитрия Мазепина, в Кремле не знают, о ком говорили в Минске, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:35

2021-06-07T12:35

2021-06-07T13:55

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

дмитрий мазепин

уралхим

дмитрий песков

минск

белоруссия

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Никто ни в чем не обвинял главу "Уралхима" Дмитрия Мазепина, в Кремле не знают, о ком говорили в Минске, заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.Глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским."Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Вот действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, но мы не знаем, о ком, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают такого рода информацию о возможной причастности российского бизнесмена к событиям в Белоруссии.В Кремле считают, что в Минске должны прояснить обвинения в адрес некоего олигарха из РФ в финансировании оппозиции."Поскольку прозвучали такие обвинения, наверное, должно последовать какое-то уточнение", - добавил он.Задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич в конце прошлой недели рассказал в интервью белорусскому госТВ, что оппозицию финансировали некие российские бизнесмены с Урала, о некоем российском олигархе - конкуренте Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей".

https://ria.ru/20210607/mazepin-1735952440.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/protasevich-1735655610.html

https://ria.ru/20210604/putin-1735685764.html

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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, дмитрий мазепин, уралхим, дмитрий песков, минск, белоруссия, общество