Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/mazepin-1735952440.html
Владелец "Уралхима" заявил, что не финансировал каналы Nexta
Владелец "Уралхима" заявил, что не финансировал каналы Nexta - РИА Новости, 07.06.2021
Владелец "Уралхима" заявил, что не финансировал каналы Nexta
Глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:37
2021-06-07T13:14
софия сапега
роман протасевич
россия
ryanair
дмитрий мазепин
уралхим
уралкалий
белоруссия
вильнюс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568661576_0:359:2048:1511_1920x0_80_0_0_450b9c5ddd0b7bf10615f44d9b0599ec.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским.Задержанный в Белоруссии журналист Роман Протасевич ранее рассказал в интервью белорусскому государственному телевидению, что оппозицию финансировали некие российские бизнесмены с Урала. В частности, олигарх — "конкурент Михаила Гуцериева". Он не назвал его имя, однако заявил, что название его фирмы связано "с Уралом и горной добычей"."Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название "Урал", но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал", — отметил Мазепин.Бизнесмен добавил, что хорошо понимает, кто такой Роман Протасевич — "молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском "Азове" в Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату".Мазепин также заявил, что ему очевидны мотивы "авторов политической мелодрамы", которые хотели бы "показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой — российский след"."Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про "вагнеровцев", и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Nexta", — сказал он.Предприниматель отметил, что он белорус по национальности, но гражданин России и никогда не был в Польше.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210604/protasevich-1735655610.html
https://ria.ru/20210603/tikhanovskaya-1735518622.html
https://ria.ru/20210603/protasevich-1735516548.html
россия
белоруссия
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568661576_0:167:2048:1703_1920x0_80_0_0_d98b66a02b26da8339ebffe0c5288dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софия сапега, роман протасевич, россия, ryanair, дмитрий мазепин, уралхим, уралкалий, белоруссия, вильнюс, общество

Владелец "Уралхима" заявил, что не финансировал каналы Nexta

10:37 07.06.2021 (обновлено: 13:14 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДмитрий Мазепин
Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским.
Задержанный в Белоруссии журналист Роман Протасевич ранее рассказал в интервью белорусскому государственному телевидению, что оппозицию финансировали некие российские бизнесмены с Урала. В частности, олигарх — "конкурент Михаила Гуцериева". Он не назвал его имя, однако заявил, что название его фирмы связано "с Уралом и горной добычей".
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задерживают активиста Романа Протасевича во время акции протеста в Минске в 2017 году - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
4 июня, 15:52Авторы
Роман Протасевич раскрыл "тайну" Александра Лукашенко
"Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название "Урал", но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал", — отметил Мазепин.
Бизнесмен добавил, что хорошо понимает, кто такой Роман Протасевич — "молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском "Азове" в Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату".
Мазепин также заявил, что ему очевидны мотивы "авторов политической мелодрамы", которые хотели бы "показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой — российский след".
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 21:23
Протасевич рассказал, какие данные передавал Тихановской
"Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про "вагнеровцев", и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Nexta", — сказал он.
Предприниматель отметил, что он белорус по национальности, но гражданин России и никогда не был в Польше.

"Что касается якобы имевших место встреч в Польше. Во время COVID очень сложно приехать куда-то, чтобы тебя не заметили, особенно когда нужны специальные разрешения", — добавил он.

Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 20:59
Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку
 
София СапегаРоман ПротасевичРоссияRyanairДмитрий МазепинУралхимУралкалийБелоруссияВильнюсОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
Лента новостейМолния