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Владелец "Уралхима" заявил, что не финансировал каналы Nexta

Владелец "Уралхима" заявил, что не финансировал каналы Nexta - РИА Новости, 07.06.2021

Владелец "Уралхима" заявил, что не финансировал каналы Nexta

Глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:37

2021-06-07T10:37

2021-06-07T13:14

софия сапега

роман протасевич

россия

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уралхим

уралкалий

белоруссия

вильнюс

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским.Задержанный в Белоруссии журналист Роман Протасевич ранее рассказал в интервью белорусскому государственному телевидению, что оппозицию финансировали некие российские бизнесмены с Урала. В частности, олигарх — "конкурент Михаила Гуцериева". Он не назвал его имя, однако заявил, что название его фирмы связано "с Уралом и горной добычей"."Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название "Урал", но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал", — отметил Мазепин.Бизнесмен добавил, что хорошо понимает, кто такой Роман Протасевич — "молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском "Азове" в Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату".Мазепин также заявил, что ему очевидны мотивы "авторов политической мелодрамы", которые хотели бы "показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой — российский след"."Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про "вагнеровцев", и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Nexta", — сказал он.Предприниматель отметил, что он белорус по национальности, но гражданин России и никогда не был в Польше.Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/protasevich-1735655610.html

https://ria.ru/20210603/tikhanovskaya-1735518622.html

https://ria.ru/20210603/protasevich-1735516548.html

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вильнюс

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софия сапега, роман протасевич, россия, ryanair, дмитрий мазепин, уралхим, уралкалий, белоруссия, вильнюс, общество