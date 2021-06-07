Владелец "Уралхима" заявил, что не финансировал каналы Nexta
10:37 07.06.2021 (обновлено: 13:14 07.06.2021)
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским.
Задержанный в Белоруссии журналист Роман Протасевич ранее рассказал в интервью белорусскому государственному телевидению, что оппозицию финансировали некие российские бизнесмены с Урала. В частности, олигарх — "конкурент Михаила Гуцериева". Он не назвал его имя, однако заявил, что название его фирмы связано "с Уралом и горной добычей".
"Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям "Уралкалий" и "Уралхим", в которых есть название "Урал", но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал", — отметил Мазепин.
Бизнесмен добавил, что хорошо понимает, кто такой Роман Протасевич — "молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском "Азове" в Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату".
Мазепин также заявил, что ему очевидны мотивы "авторов политической мелодрамы", которые хотели бы "показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой — российский след".
"Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про "вагнеровцев", и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Nexta", — сказал он.
"Что касается якобы имевших место встреч в Польше. Во время COVID очень сложно приехать куда-то, чтобы тебя не заметили, особенно когда нужны специальные разрешения", — добавил он.
Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.