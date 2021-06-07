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Министр труда рассказал об упрощенной схеме получения маткапитала
Министр труда рассказал об упрощенной схеме получения маткапитала - РИА Новости, 07.06.2021
Министр труда рассказал об упрощенной схеме получения маткапитала
Почти 1 миллион человек благодаря развитию электронного документооборота смогли получить материнский капитал без заявления, сообщил министр труда и социальной... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:15
2021-06-07T13:15
2021-06-07T15:56
россия
антон котяков
материнский капитал
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Почти 1 миллион человек благодаря развитию электронного документооборота смогли получить материнский капитал без заявления, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Уже почти один миллион человек получили материнские капиталы без заявления. Мы сейчас меняем внутренние процессы для того, чтобы портал госуслуг стал единым окном, через которое будут решаться все вопросы взаимоотношений гражданина и государства. Такая модель взаимодействия – через сеть, через мобильное приложение – комфортна для гражданина, и более эффективна для государства", – сказал Котяков на встрече с молодыми деятелями культуры на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.Глава Минтруда, слова которого приводит пресс-служба арт-кластера, также рассказал о планах по внедрению электронного кадрового документооборота."Развитие информационных технологий накладывает отпечаток на трудовые отношения. Никто не хочет читать трудовой договор на бумаге и потом хранить его в папке. Все уже привыкли иметь документы в гаджетах. У нас уже появилась электронная трудовая книжка, сейчас мы готовим изменения в Трудовой кодекс, которые позволят организациям переходить на электронный кадровый документооборот", – сказал Котяков.
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россия, антон котяков, материнский капитал, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости.
Почти 1 миллион человек благодаря развитию электронного документооборота смогли получить материнский капитал без заявления, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
.
"Уже почти один миллион человек получили материнские капиталы без заявления. Мы сейчас меняем внутренние процессы для того, чтобы портал госуслуг стал единым окном, через которое будут решаться все вопросы взаимоотношений гражданина и государства. Такая модель взаимодействия – через сеть, через мобильное приложение – комфортна для гражданина, и более эффективна для государства", – сказал Котяков на встрече с молодыми деятелями культуры на площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму.
Глава Минтруда, слова которого приводит пресс-служба арт-кластера, также рассказал о планах по внедрению электронного кадрового документооборота.
"Развитие информационных технологий накладывает отпечаток на трудовые отношения. Никто не хочет читать трудовой договор на бумаге и потом хранить его в папке. Все уже привыкли иметь документы в гаджетах. У нас уже появилась электронная трудовая книжка, сейчас мы готовим изменения в Трудовой кодекс, которые позволят организациям переходить на электронный кадровый документооборот", – сказал Котяков.