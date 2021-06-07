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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/maslo-1735940018.html
Власти ответили на вопрос о продлении ценовых соглашений по маслу
Власти ответили на вопрос о продлении ценовых соглашений по маслу - РИА Новости, 07.06.2021
Власти ответили на вопрос о продлении ценовых соглашений по маслу
Правительство РФ не обсуждает продление соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло в России, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:53
2021-06-07T08:53
петербургский международный экономический форум
россия
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство РФ не обсуждает продление соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло в России, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Нет, о продлении соглашений (по маслу - ред.) мы не говорим. Почему они действуют до осени: это связано с сельскохозяйственным годом, с новым урожаем и с возможностями наших масложировых заводов", - сказала Абрамченко.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня (прекратили свое действие), для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.Вице-премьер указала, что на фоне окончания действия соглашений по сахару единственным обсуждаемым инструментом "мягкого регулирования" являются возможные сахарные интервенции. Решение об их запуске пока не принято."Есть несколько факторов, которые влияют на принятие этого решения. Во-первых, это хранение, во-вторых, вообще стоимость этого механизма для государственного бюджета. Из мягких мер мы сейчас занимаемся только этим. Все остальное - уверенность наших растениеводов в том, что ситуация будет стабильна, чтобы они отсеяли более 1 миллиона гектаров под сахарную свеклу, как мы с ними и договаривались", - сказала Абрамченко.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), экономика

Власти ответили на вопрос о продлении ценовых соглашений по маслу

08:53 07.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Правительство РФ не обсуждает продление соглашений о стабилизации цен на подсолнечное масло в России, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Нет, о продлении соглашений (по маслу - ред.) мы не говорим. Почему они действуют до осени: это связано с сельскохозяйственным годом, с новым урожаем и с возможностями наших масложировых заводов", - сказала Абрамченко.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара - до 1 июня (прекратили свое действие), для масла - до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.
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4 июня, 10:53Петербургский международный экономический форум
Генпрокурор рассказал о завышении цен на продукты
Вице-премьер указала, что на фоне окончания действия соглашений по сахару единственным обсуждаемым инструментом "мягкого регулирования" являются возможные сахарные интервенции. Решение об их запуске пока не принято.
"Есть несколько факторов, которые влияют на принятие этого решения. Во-первых, это хранение, во-вторых, вообще стоимость этого механизма для государственного бюджета. Из мягких мер мы сейчас занимаемся только этим. Все остальное - уверенность наших растениеводов в том, что ситуация будет стабильна, чтобы они отсеяли более 1 миллиона гектаров под сахарную свеклу, как мы с ними и договаривались", - сказала Абрамченко.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияВиктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Экономика
 
 
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