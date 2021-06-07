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В Marvel раскрыли дату смерти Доктора Стрэнджа
В Marvel раскрыли дату смерти Доктора Стрэнджа - РИА Новости, 07.06.2021
В Marvel раскрыли дату смерти Доктора Стрэнджа
Издательство Marvel Comics выпустило новый постер предстоящего комикса о Докторе Стрэндже, в котором говорится, что верховного колдуна ждет смерть. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:17
2021-06-07T17:17
2021-06-07T17:18
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Издательство Marvel Comics выпустило новый постер предстоящего комикса о Докторе Стрэндже, в котором говорится, что верховного колдуна ждет смерть. Рисованный рассказ под названием "The Death of Doctor Strange" ("Смерть Доктора Стрэнджа") представят в сентябре этого года — перед премьерой фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" в марте 2022 года. Более подробную информацию о комиксе сообщат на следующей неделе.Доктор Стрэндж, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко, впервые появился в комиксах Marvel более 50 лет назад. Овладев магическим искусством, он не раз защищал Вселенную от величайших потусторонних угроз. Комикс об этом супергерое впервые экранизировали в 2016 году. Тогда в кинотеатрах вышел фильм Скотта Дерриксона "Доктор Стрэндж" с Бенедиктом Камбербэтчем в роли могущественного колдуна. Позже персонаж появлялся в еще нескольких фильмах киновселенной Marvel, включая "Тор: Рагнарек" (2017) и "Мстители: Финал" (2019).
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РИА Новости
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кино и сериалы, стэн ли, бенедикт камбербэтч, новости культуры, marvel comics
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Издательство Marvel Comics выпустило
новый постер предстоящего комикса о Докторе Стрэндже, в котором говорится, что верховного колдуна ждет смерть.
Рисованный рассказ под названием "The Death of Doctor Strange" ("Смерть Доктора Стрэнджа") представят в сентябре этого года — перед премьерой фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" в марте 2022 года.
Более подробную информацию о комиксе сообщат на следующей неделе.
Доктор Стрэндж, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко, впервые появился в комиксах Marvel более 50 лет назад. Овладев магическим искусством, он не раз защищал Вселенную от величайших потусторонних угроз.
Комикс об этом супергерое впервые экранизировали в 2016 году. Тогда в кинотеатрах вышел фильм Скотта Дерриксона "Доктор Стрэндж" с Бенедиктом Камбербэтчем в роли могущественного колдуна. Позже персонаж появлялся в еще нескольких фильмах киновселенной Marvel, включая "Тор: Рагнарек" (2017) и "Мстители: Финал" (2019).