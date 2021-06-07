https://ria.ru/20210607/mandala-1735994719.html

Буддисты провели в Москве уникальный обряд против коронавируса

Буддисты провели в Москве уникальный обряд против коронавируса - РИА Новости, 07.06.2021

Буддисты провели в Москве уникальный обряд против коронавируса

Московские буддисты совершили необычный ритуал – разрушение мандалы Бхайшаджьягуру (Будды Медицины) с целью скорейшего исцеления всех болящих и особенно тех,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:50

2021-06-07T13:50

2021-06-07T13:50

религия и мировоззрение

луна

буддийская традиционная сангха россии

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Московские буддисты совершили необычный ритуал – разрушение мандалы Бхайшаджьягуру (Будды Медицины) с целью скорейшего исцеления всех болящих и особенно тех, кто борется с COVID-19, сообщили РИА-Новости в московском представительстве Буддийской традиционной сангхи России "Легшед Даржалинг".В центре мандалы изображен дворец из золота, серебра, белого и красного жемчуга и камня вайдурья (его сияние, считают буддисты, способно изгонять заболевания). Его украшают "норбу-ринпоче" – драгоценные камни, которые, согласно тибетскому Канону медицины, "усмиряют 404 болезни". А внутри находится трон, на котором восседает сам Будда Медицины в монашеских одеждах. В левой руке он держит чашу с целебным растением мироблан – символом лекарства от всех болезней души и тела.Вокруг дворца изображены колесо (чакра), раковина, цветок лотоса, зонт (чхатра), золотая рыба (матсья), ваза (калаша), знамя (дхваджа) и знак вечности. Для буддистов это восемь благоприятствующих знаков. На внешнем квадрате мандалы изображены растения и птицы – это символы лекарств, которые, согласно тибетской медицине, даны самой природой. Композицию мандалы венчают горы, которые располагаются напротив четырех Т-образных ворот, ведущих к дворцу. На севере – гора Снежная, олицетворяющая силу Луны, на востоке – Благовонная (на ней растет мироблановый лес, чей аромат считается целебным), на юге – гора Проникающая, которая наполнена силой Солнца, на западе – Малайя, на которой "предостаточно всего, что относится к лекарственным средствам".Мандалы – это буддийский символ Вселенной, выражающий неразрывную связь микро-и макрокосмоса. Свое учение Будда передавал в двух формах: в сутрах (диалогах, которые были доступны широкой публике) и в тантрах (созерцательных практиках, которым Будда учил лишь тех, чей духовный уровень был достаточно высок). Мандалы и есть те изображения, которые открывались немногим посредством практик созерцания и медитации.Никто не знает, когда и как появились мандалы. По одной версии, эти изображения пришли в буддизм из религиозных практик ариев; по другой – мандалу придумал Гуру Ринпоче, основатель тибетского буддизма. Он же составил и ее графический канон – вписываемые друг в друга круги и квадраты. До XIX века обряд возведения и разрушения священных изображений был тайным. И только 13-ый Далай-лама сделал обряд открытым для всех верующих.Касательно мандалы Бхайшаджьягуру буддисты верят, что для исцеления от недуга достаточно лишь прикоснуться к образу Будды Медицины.

https://ria.ru/20190615/1555588130.html

https://ria.ru/20200321/1568947826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, буддийская традиционная сангха россии