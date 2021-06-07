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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210607/mandala-1735994719.html
Буддисты провели в Москве уникальный обряд против коронавируса
Буддисты провели в Москве уникальный обряд против коронавируса - РИА Новости, 07.06.2021
Буддисты провели в Москве уникальный обряд против коронавируса
Московские буддисты совершили необычный ритуал – разрушение мандалы Бхайшаджьягуру (Будды Медицины) с целью скорейшего исцеления всех болящих и особенно тех,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:50
2021-06-07T13:50
религия и мировоззрение
луна
буддийская традиционная сангха россии
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Московские буддисты совершили необычный ритуал – разрушение мандалы Бхайшаджьягуру (Будды Медицины) с целью скорейшего исцеления всех болящих и особенно тех, кто борется с COVID-19, сообщили РИА-Новости в московском представительстве Буддийской традиционной сангхи России "Легшед Даржалинг".В центре мандалы изображен дворец из золота, серебра, белого и красного жемчуга и камня вайдурья (его сияние, считают буддисты, способно изгонять заболевания). Его украшают "норбу-ринпоче" – драгоценные камни, которые, согласно тибетскому Канону медицины, "усмиряют 404 болезни". А внутри находится трон, на котором восседает сам Будда Медицины в монашеских одеждах. В левой руке он держит чашу с целебным растением мироблан – символом лекарства от всех болезней души и тела.Вокруг дворца изображены колесо (чакра), раковина, цветок лотоса, зонт (чхатра), золотая рыба (матсья), ваза (калаша), знамя (дхваджа) и знак вечности. Для буддистов это восемь благоприятствующих знаков. На внешнем квадрате мандалы изображены растения и птицы – это символы лекарств, которые, согласно тибетской медицине, даны самой природой. Композицию мандалы венчают горы, которые располагаются напротив четырех Т-образных ворот, ведущих к дворцу. На севере – гора Снежная, олицетворяющая силу Луны, на востоке – Благовонная (на ней растет мироблановый лес, чей аромат считается целебным), на юге – гора Проникающая, которая наполнена силой Солнца, на западе – Малайя, на которой "предостаточно всего, что относится к лекарственным средствам".Мандалы – это буддийский символ Вселенной, выражающий неразрывную связь микро-и макрокосмоса. Свое учение Будда передавал в двух формах: в сутрах (диалогах, которые были доступны широкой публике) и в тантрах (созерцательных практиках, которым Будда учил лишь тех, чей духовный уровень был достаточно высок). Мандалы и есть те изображения, которые открывались немногим посредством практик созерцания и медитации.Никто не знает, когда и как появились мандалы. По одной версии, эти изображения пришли в буддизм из религиозных практик ариев; по другой – мандалу придумал Гуру Ринпоче, основатель тибетского буддизма. Он же составил и ее графический канон – вписываемые друг в друга круги и квадраты. До XIX века обряд возведения и разрушения священных изображений был тайным. И только 13-ый Далай-лама сделал обряд открытым для всех верующих.Касательно мандалы Бхайшаджьягуру буддисты верят, что для исцеления от недуга достаточно лишь прикоснуться к образу Будды Медицины.
https://ria.ru/20190615/1555588130.html
https://ria.ru/20200321/1568947826.html
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луна, буддийская традиционная сангха россии

Буддисты провели в Москве уникальный обряд против коронавируса

13:50 07.06.2021
 
© предоставлено московским представительством Буддийской традиционной сангхи России Мандала Бхайшаджьягуру в московском представительстве Буддийской традиционной сангхи России
Мандала Бхайшаджьягуру в московском представительстве Буддийской традиционной сангхи России
© предоставлено московским представительством Буддийской традиционной сангхи России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Московские буддисты совершили необычный ритуал – разрушение мандалы Бхайшаджьягуру (Будды Медицины) с целью скорейшего исцеления всех болящих и особенно тех, кто борется с COVID-19, сообщили РИА-Новости в московском представительстве Буддийской традиционной сангхи России "Легшед Даржалинг".
"Мы провели церемонию разрушения мандалы, чтобы помолиться об исцелении всех людей. Особенно, чтобы пандемия коронавируса наконец ушла. Этот обряд обладает очень сильным действием", – сказал РИА Новости представитель сангхи в Москве лама Баир Цымпилов.
В центре мандалы изображен дворец из золота, серебра, белого и красного жемчуга и камня вайдурья (его сияние, считают буддисты, способно изгонять заболевания). Его украшают "норбу-ринпоче" – драгоценные камни, которые, согласно тибетскому Канону медицины, "усмиряют 404 болезни". А внутри находится трон, на котором восседает сам Будда Медицины в монашеских одеждах. В левой руке он держит чашу с целебным растением мироблан – символом лекарства от всех болезней души и тела.
Вокруг дворца изображены колесо (чакра), раковина, цветок лотоса, зонт (чхатра), золотая рыба (матсья), ваза (калаша), знамя (дхваджа) и знак вечности. Для буддистов это восемь благоприятствующих знаков. На внешнем квадрате мандалы изображены растения и птицы – это символы лекарств, которые, согласно тибетской медицине, даны самой природой. Композицию мандалы венчают горы, которые располагаются напротив четырех Т-образных ворот, ведущих к дворцу. На севере – гора Снежная, олицетворяющая силу Луны, на востоке – Благовонная (на ней растет мироблановый лес, чей аромат считается целебным), на юге – гора Проникающая, которая наполнена силой Солнца, на западе – Малайя, на которой "предостаточно всего, что относится к лекарственным средствам".
Песочная мандала
15 июня 2019, 08:00Религия и мировоззрение
"Буддийское" тату. Тайны и законы мандалы
Мандалы – это буддийский символ Вселенной, выражающий неразрывную связь микро-и макрокосмоса. Свое учение Будда передавал в двух формах: в сутрах (диалогах, которые были доступны широкой публике) и в тантрах (созерцательных практиках, которым Будда учил лишь тех, чей духовный уровень был достаточно высок). Мандалы и есть те изображения, которые открывались немногим посредством практик созерцания и медитации.
Никто не знает, когда и как появились мандалы. По одной версии, эти изображения пришли в буддизм из религиозных практик ариев; по другой – мандалу придумал Гуру Ринпоче, основатель тибетского буддизма. Он же составил и ее графический канон – вписываемые друг в друга круги и квадраты. До XIX века обряд возведения и разрушения священных изображений был тайным. И только 13-ый Далай-лама сделал обряд открытым для всех верующих.
Касательно мандалы Бхайшаджьягуру буддисты верят, что для исцеления от недуга достаточно лишь прикоснуться к образу Будды Медицины.
Далай-лама - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта 2020, 14:24Религия и мировоззрение
Далай-лама рассказал, какие мантры читать в связи с коронавирусом
 
Религия и мировоззрениеЛунаБуддийская традиционная сангха России
 
 
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