Лето круглый год: Мадейра готова принимать россиян
На архипелаге Мадейра в Атлантике обитаемы только два острова — одноименный и Порту-Санту.
Климат на Мадейре — один из самых мягких в мире. Разница между дневными и ночными температурами не более семи градусов. В январе — от 13 до 20 градусов, в августе — от 18 до 26. Лето — круглый год.
Сейчас воздух здесь — 24, вода — 22, рассказывает гид Юрий Карягин.
На острове 17 климатических зон: на побережье — субтропики, а при подъеме в горы встречаются эвкалиптовые рощи, хвойные леса, тундра и горные пейзажи, говорит экскурсовод.
На архипелаге Мадейра в Атлантике обитаемы только два острова — одноименный и Порту-Санту.
Климат на Мадейре — один из самых мягких в мире. Разница между дневными и ночными температурами не более семи градусов. В январе — от 13 до 20 градусов, в августе — от 18 до 26. Лето — круглый год.
Сейчас воздух здесь — 24, вода — 22, рассказывает гид Юрий Карягин.
На острове 17 климатических зон: на побережье — субтропики, а при подъеме в горы встречаются эвкалиптовые рощи, хвойные леса, тундра и горные пейзажи, говорит экскурсовод.
Древние римляне называли это место "Пурпурные острова", тут добывали этот дорогой краситель из улиток.
Захватившие в 1420 году необитаемый остров португальцы назвали его Мадейра (дословный перевод — "древесина") и занялись фермерством.
Древние римляне называли это место "Пурпурные острова", тут добывали этот дорогой краситель из улиток.
Захватившие в 1420 году необитаемый остров португальцы назвали его Мадейра (дословный перевод — "древесина") и занялись фермерством.
Сейчас на Мадейре есть наши путешественники, но только те, у кого вид на жительство в одной из стран ЕС, объясняет совладелица принимающей турфирмы Татьяна Костюкова.
Поездка на остров доступна пока лишь обладателям действующего шенгена — визы туристам португальское консульство не выдает, отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Впрочем, в исключительных случаях это возможно.
Обязательное требование — отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета.
Сейчас на Мадейре есть наши путешественники, но только те, у кого вид на жительство в одной из стран ЕС, объясняет совладелица принимающей турфирмы Татьяна Костюкова.
Поездка на остров доступна пока лишь обладателям действующего шенгена — визы туристам португальское консульство не выдает, отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Впрочем, в исключительных случаях это возможно.
Обязательное требование — отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета.
Некоторые отели до сих пор закрыты, но начнут принимать гостей в течение месяца. Кафе, рестораны и бары обслуживают до 22 часов, однако за стойкой сидеть нельзя — только за столиком, уточняет гид Татьяна Корнилова. Дискотеки запрещены. Носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию в два метра и дезинфицировать руки — обязательно.
Некоторые отели до сих пор закрыты, но начнут принимать гостей в течение месяца. Кафе, рестораны и бары обслуживают до 22 часов, однако за стойкой сидеть нельзя — только за столиком, уточняет гид Татьяна Корнилова. Дискотеки запрещены. Носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию в два метра и дезинфицировать руки — обязательно.
Обычно россияне летали на Мадейру прямым рейсом или через Лиссабон, дополнительно потратив на путешествие полтора часа.
В пандемию прямого авиасообщения с островом нет. Добираться придется через третью страну, поскольку перелет должен быть только международным, говорит Дмитрий Горин.
Пересадка — во Франкфурте или Мюнхене. Цена в оба конца на сайтах агрегаторов начинается от 61 тысячи рублей.
Обычно россияне летали на Мадейру прямым рейсом или через Лиссабон, дополнительно потратив на путешествие полтора часа.
В пандемию прямого авиасообщения с островом нет. Добираться придется через третью страну, поскольку перелет должен быть только международным, говорит Дмитрий Горин.
Пересадка — во Франкфурте или Мюнхене. Цена в оба конца на сайтах агрегаторов начинается от 61 тысячи рублей.
Белые дома с красными черепичными крышами среди зеленых парков, садов и террас типичны для спальных районов главного города Мадейры — Фуншала.
Улицы выложены вулканическим камнем, а самое распространенное дерево — фенхель, то есть "фуншу". Отсюда и название поселения.
А еще этот город — родина знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Его имя носит международный аэропорт в столице архипелага.
Белые дома с красными черепичными крышами среди зеленых парков, садов и террас типичны для спальных районов главного города Мадейры — Фуншала.
Улицы выложены вулканическим камнем, а самое распространенное дерево — фенхель, то есть "фуншу". Отсюда и название поселения.
А еще этот город — родина знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Его имя носит международный аэропорт в столице архипелага.
Визитная карточка Фуншала — Mercado dos Lavradores, то есть "рынок тружеников".
Там продают экзотические цветы и тропические фрукты, которые можно попробовать. А еще — отличный выбор свежей рыбы и моллюсков, выловленных у берегов острова, рассказывает Татьяна Корнилова. Рынок нужно посещать в первой половине дня.
Особый колорит ему придают продавцы в национальных костюмах.
Визитная карточка Фуншала — Mercado dos Lavradores, то есть "рынок тружеников".
Там продают экзотические цветы и тропические фрукты, которые можно попробовать. А еще — отличный выбор свежей рыбы и моллюсков, выловленных у берегов острова, рассказывает Татьяна Корнилова. Рынок нужно посещать в первой половине дня.
Особый колорит ему придают продавцы в национальных костюмах.
Zona Velha — самый старый район Фуншала, с одной из первых улиц города — Санта-Мария. На дверях домов — картины местных художников. Это галерея под открытым небом, отмечает Татьяна Корнилова.
Zona Velha — самый старый район Фуншала, с одной из первых улиц города — Санта-Мария. На дверях домов — картины местных художников. Это галерея под открытым небом, отмечает Татьяна Корнилова.
В колоритной рыбацкой деревне Camara de Lobos очень любил отдыхать Уинстон Черчилль.
В колоритной рыбацкой деревне Camara de Lobos очень любил отдыхать Уинстон Черчилль.
Поднимитесь на смотровую площадку из стекла на скале Кабо Жирао, что недалеко от рыбацкой деревни.
Высота — 580 метров. В хорошую погоду отсюда иногда видно китов в океане. Дух захватывает!
Поднимитесь на смотровую площадку из стекла на скале Кабо Жирао, что недалеко от рыбацкой деревни.
Высота — 580 метров. В хорошую погоду отсюда иногда видно китов в океане. Дух захватывает!
Погуляйте по тропинкам вдоль оросительных каналов — левад — на склонах гор. Их строили в XVI веке для доставки воды с северной в засушливую южную часть острова.
Маршрут уходит вглубь территории, вокруг — тропический лавровый лес — лаурисильва, охраняемый ЮНЕСКО. Громадные, причудливых форм деревья кажутся сказочными.
Погуляйте по тропинкам вдоль оросительных каналов — левад — на склонах гор. Их строили в XVI веке для доставки воды с северной в засушливую южную часть острова.
Маршрут уходит вглубь территории, вокруг — тропический лавровый лес — лаурисильва, охраняемый ЮНЕСКО. Громадные, причудливых форм деревья кажутся сказочными.
Обязательно совершите восхождение на гору Монте и посетите тропический сад. Полюбуйтесь экзотическими растениями, скульптурами и коллекцией керамических картин вдоль тропинок, советует Татьяна Корнилова.
Обязательно совершите восхождение на гору Монте и посетите тропический сад. Полюбуйтесь экзотическими растениями, скульптурами и коллекцией керамических картин вдоль тропинок, советует Татьяна Корнилова.
С горы Монте, с высоты в 550 метров, в центр Фуншала можно спуститься на плетеных санях под названием "тобогган" (Tobogã), или Carros de cesto.
Съезд — по асфальтовой дороге в сопровождении двух мужчин, которые повозку разгоняют и тормозят на поворотах. Этому необычному виду транспорта уже несколько столетий.
С горы Монте, с высоты в 550 метров, в центр Фуншала можно спуститься на плетеных санях под названием "тобогган" (Tobogã), или Carros de cesto.
Съезд — по асфальтовой дороге в сопровождении двух мужчин, которые повозку разгоняют и тормозят на поворотах. Этому необычному виду транспорта уже несколько столетий.
Посетите северную часть острова и остановитесь в городке Порту-Мониш (Porto Moniz). Вам покажут природные бассейны на берегу океана, образованные лавой и заполненные морской водой. В хорошую погоду можно искупаться, добавляет Татьяна Корнилова.
Посетите северную часть острова и остановитесь в городке Порту-Мониш (Porto Moniz). Вам покажут природные бассейны на берегу океана, образованные лавой и заполненные морской водой. В хорошую погоду можно искупаться, добавляет Татьяна Корнилова.
Самое необычное место — городок Сантана с домиками в форме буквы "А". Это на северо-востоке острова.
"В этих домиках когда-то жили первые поселенцы, сейчас там сувенирные магазины", — уточняет Татьяна Корнилова. В Сантане каждый год проводят фольклорный фестиваль.
Самое необычное место — городок Сантана с домиками в форме буквы "А". Это на северо-востоке острова.
"В этих домиках когда-то жили первые поселенцы, сейчас там сувенирные магазины", — уточняет Татьяна Корнилова. В Сантане каждый год проводят фольклорный фестиваль.
Неподалеку один из самых высоких пиков острова — Пику-Руйву, оттуда открываются чудесные панорамные виды.
На гору можно забраться пешком, но только если вы в хорошей физической форме, предупреждает гид.
Неподалеку один из самых высоких пиков острова — Пику-Руйву, оттуда открываются чудесные панорамные виды.
На гору можно забраться пешком, но только если вы в хорошей физической форме, предупреждает гид.
Попробовать знаменитую мадеру предлагают на винзаводах. И в городе есть дегустационные залы винных производителей — H.M. Borges, Blandy´s, Pereira d'Oliveira, перечисляет Татьяна Корнилова. Там же обычно покупают пару бутылок домой.
Попробовать знаменитую мадеру предлагают на винзаводах. И в городе есть дегустационные залы винных производителей — H.M. Borges, Blandy´s, Pereira d'Oliveira, перечисляет Татьяна Корнилова. Там же обычно покупают пару бутылок домой.
На Мадейре отличные мясо и морепродукты. "Кухня простая и без затей, но за счет качества продуктов блюда очень вкусные", — говорит Юрий Карягин.
Самые популярные — Peixe Espada com banana (глубоководная рыба-шпага, традиционно подаваемая с жареным бананом и гарниром) и Espetada regional (шашлык из говядины, замаринованный особым образом, который готовят на лавровых прутьях). Мясо едят с салатом, картофелем фри и жареной мамалыгой.
На Мадейре отличные мясо и морепродукты. "Кухня простая и без затей, но за счет качества продуктов блюда очень вкусные", — говорит Юрий Карягин.
Самые популярные — Peixe Espada com banana (глубоководная рыба-шпага, традиционно подаваемая с жареным бананом и гарниром) и Espetada regional (шашлык из говядины, замаринованный особым образом, который готовят на лавровых прутьях). Мясо едят с салатом, картофелем фри и жареной мамалыгой.
Бутылка мадеры — лучший сувенир для близких.
Также можно привезти Bolo de Mel da Madeira — медовую коврижку. Мед там из сахарного тростника, поэтому десерт темного цвета. Также в рецепте — специи и сухофрукты.
Туристы покупают керамические плитки — подставки для горячего, на которых изображены цветы, карта острова, местные жители в национальных костюмах.
Бутылка мадеры — лучший сувенир для близких.
Также можно привезти Bolo de Mel da Madeira — медовую коврижку. Мед там из сахарного тростника, поэтому десерт темного цвета. Также в рецепте — специи и сухофрукты.
Туристы покупают керамические плитки — подставки для горячего, на которых изображены цветы, карта острова, местные жители в национальных костюмах.