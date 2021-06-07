Лето круглый год: Мадейра готова принимать россиян

На архипелаге Мадейра в Атлантике обитаемы только два острова — одноименный и Порту-Санту.

Климат на Мадейре — один из самых мягких в мире. Разница между дневными и ночными температурами не более семи градусов. В январе — от 13 до 20 градусов, в августе — от 18 до 26. Лето — круглый год.

Сейчас воздух здесь — 24, вода — 22, рассказывает гид Юрий Карягин.

На острове 17 климатических зон: на побережье — субтропики, а при подъеме в горы встречаются эвкалиптовые рощи, хвойные леса, тундра и горные пейзажи, говорит экскурсовод.