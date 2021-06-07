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Туризм
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Лето круглый год: Мадейра готова принимать россиян
Лето круглый год: Мадейра готова принимать россиян - РИА Новости, 07.06.2021
Лето круглый год: Мадейра готова принимать россиян
Обладатели действующей шенгенской визы могут отправиться на португальскую Мадейру — архипелаг, удаленный от континентальной части страны на тысячу километров... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:00
2021-06-07T08:05
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Обладатели действующей шенгенской визы могут отправиться на португальскую Мадейру — архипелаг, удаленный от континентальной части страны на тысячу километров. Остров открыл границы для российских туристов еще в конце апреля, правда, добраться до него можно только с пересадкой. Зато там лето круглый год, 150 километров пляжей, необычные леса, колоритные деревушки, вкусные рыба и вино. Как долететь до Мадейры, что там смотреть, есть и пить — в фотоленте РИА Новости.
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где отдохнуть, отдых на море, что приготовить, рецепты, еда, фото, куда можно лететь, куда поехать, туризм, мадейра, португалия, достопримечательности

Лето круглый год: Мадейра готова принимать россиян

08:00 07.06.2021 (обновлено: 08:05 07.06.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. Обладатели действующей шенгенской визы могут отправиться на португальскую Мадейру — архипелаг, удаленный от континентальной части страны на тысячу километров. Остров открыл границы для российских туристов еще в конце апреля, правда, добраться до него можно только с пересадкой. Зато там лето круглый год, 150 километров пляжей, необычные леса, колоритные деревушки, вкусные рыба и вино. Как долететь до Мадейры, что там смотреть, есть и пить — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

На архипелаге Мадейра в Атлантике обитаемы только два острова — одноименный и Порту-Санту.

Климат на Мадейре — один из самых мягких в мире. Разница между дневными и ночными температурами не более семи градусов. В январе — от 13 до 20 градусов, в августе — от 18 до 26. Лето — круглый год.

Сейчас воздух здесь — 24, вода — 22, рассказывает гид Юрий Карягин.

На острове 17 климатических зон: на побережье — субтропики, а при подъеме в горы встречаются эвкалиптовые рощи, хвойные леса, тундра и горные пейзажи, говорит экскурсовод.

Девушка на обзорной площадке в городе Фуншал на острове Мадейра
1 из 19

На архипелаге Мадейра в Атлантике обитаемы только два острова — одноименный и Порту-Санту.

Климат на Мадейре — один из самых мягких в мире. Разница между дневными и ночными температурами не более семи градусов. В январе — от 13 до 20 градусов, в августе — от 18 до 26. Лето — круглый год.

Сейчас воздух здесь — 24, вода — 22, рассказывает гид Юрий Карягин.

На острове 17 климатических зон: на побережье — субтропики, а при подъеме в горы встречаются эвкалиптовые рощи, хвойные леса, тундра и горные пейзажи, говорит экскурсовод.

© РИА Новости / Александр Ковалев
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© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

Древние римляне называли это место "Пурпурные острова", тут добывали этот дорогой краситель из улиток.

Захватившие в 1420 году необитаемый остров португальцы назвали его Мадейра (дословный перевод — "древесина") и занялись фермерством.

Панно из керамической плитки на входе в муниципальный фермерский рынок Меркадо дош Лаврадореш в городе Фуншал на острове Мадейра
2 из 19

Древние римляне называли это место "Пурпурные острова", тут добывали этот дорогой краситель из улиток.

Захватившие в 1420 году необитаемый остров португальцы назвали его Мадейра (дословный перевод — "древесина") и занялись фермерством.

© РИА Новости / Александр Ковалев
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© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

Сейчас на Мадейре есть наши путешественники, но только те, у кого вид на жительство в одной из стран ЕС, объясняет совладелица принимающей турфирмы Татьяна Костюкова.

Поездка на остров доступна пока лишь обладателям действующего шенгена — визы туристам португальское консульство не выдает, отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Впрочем, в исключительных случаях это возможно.

Обязательное требование — отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета.

Город Фуншал на острове Мадейра
3 из 19

Сейчас на Мадейре есть наши путешественники, но только те, у кого вид на жительство в одной из стран ЕС, объясняет совладелица принимающей турфирмы Татьяна Костюкова.

Поездка на остров доступна пока лишь обладателям действующего шенгена — визы туристам португальское консульство не выдает, отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Впрочем, в исключительных случаях это возможно.

Обязательное требование — отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прилета.

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
CC BY-SA 4.0 / Holger Uwe Schmitt /

Некоторые отели до сих пор закрыты, но начнут принимать гостей в течение месяца. Кафе, рестораны и бары обслуживают до 22 часов, однако за стойкой сидеть нельзя — только за столиком, уточняет гид Татьяна Корнилова. Дискотеки запрещены. Носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию в два метра и дезинфицировать руки — обязательно.

Вид со смотровой площадки на горе Кабу-Жиран
4 из 19

Некоторые отели до сих пор закрыты, но начнут принимать гостей в течение месяца. Кафе, рестораны и бары обслуживают до 22 часов, однако за стойкой сидеть нельзя — только за столиком, уточняет гид Татьяна Корнилова. Дискотеки запрещены. Носить маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию в два метра и дезинфицировать руки — обязательно.

CC BY-SA 4.0 / Holger Uwe Schmitt /
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

Обычно россияне летали на Мадейру прямым рейсом или через Лиссабон, дополнительно потратив на путешествие полтора часа.

В пандемию прямого авиасообщения с островом нет. Добираться придется через третью страну, поскольку перелет должен быть только международным, говорит Дмитрий Горин.

Пересадка — во Франкфурте или Мюнхене. Цена в оба конца на сайтах агрегаторов начинается от 61 тысячи рублей.

Девушка в гавани города Фуншал (Funchal) на острове Мадейра
5 из 19

Обычно россияне летали на Мадейру прямым рейсом или через Лиссабон, дополнительно потратив на путешествие полтора часа.

В пандемию прямого авиасообщения с островом нет. Добираться придется через третью страну, поскольку перелет должен быть только международным, говорит Дмитрий Горин.

Пересадка — во Франкфурте или Мюнхене. Цена в оба конца на сайтах агрегаторов начинается от 61 тысячи рублей.

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

Белые дома с красными черепичными крышами среди зеленых парков, садов и террас типичны для спальных районов главного города Мадейры — Фуншала.

Улицы выложены вулканическим камнем, а самое распространенное дерево — фенхель, то есть "фуншу". Отсюда и название поселения.

А еще этот город — родина знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Его имя носит международный аэропорт в столице архипелага.

Город Фуншал на острове Мадейра
6 из 19

Белые дома с красными черепичными крышами среди зеленых парков, садов и террас типичны для спальных районов главного города Мадейры — Фуншала.

Улицы выложены вулканическим камнем, а самое распространенное дерево — фенхель, то есть "фуншу". Отсюда и название поселения.

А еще этот город — родина знаменитого футболиста Криштиану Роналду. Его имя носит международный аэропорт в столице архипелага.

© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

Визитная карточка Фуншала — Mercado dos Lavradores, то есть "рынок тружеников".

Там продают экзотические цветы и тропические фрукты, которые можно попробовать. А еще — отличный выбор свежей рыбы и моллюсков, выловленных у берегов острова, рассказывает Татьяна Корнилова. Рынок нужно посещать в первой половине дня.

Особый колорит ему придают продавцы в национальных костюмах.

Лотки с фруктами на муниципальном фермерском рынке Меркадо дош Лаврадореш в городе Фуншал на острове Мадейр
7 из 19

Визитная карточка Фуншала — Mercado dos Lavradores, то есть "рынок тружеников".

Там продают экзотические цветы и тропические фрукты, которые можно попробовать. А еще — отличный выбор свежей рыбы и моллюсков, выловленных у берегов острова, рассказывает Татьяна Корнилова. Рынок нужно посещать в первой половине дня.

Особый колорит ему придают продавцы в национальных костюмах.

© РИА Новости / Александр Ковалев
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© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

Zona Velha — самый старый район Фуншала, с одной из первых улиц города — Санта-Мария. На дверях домов — картины местных художников. Это галерея под открытым небом, отмечает Татьяна Корнилова.

Самая старая улица Rua De Santa Maria в городе Фуншал на острове Мадейра
8 из 19

Zona Velha — самый старый район Фуншала, с одной из первых улиц города — Санта-Мария. На дверях домов — картины местных художников. Это галерея под открытым небом, отмечает Татьяна Корнилова.

© РИА Новости / Александр Ковалев
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© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанк

В колоритной рыбацкой деревне Camara de Lobos очень любил отдыхать Уинстон Черчилль.

Рыбацкая деревня Камара-ди-Лобуш
9 из 19

В колоритной рыбацкой деревне Camara de Lobos очень любил отдыхать Уинстон Черчилль.

© РИА Новости / Александр Ковалев
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© AFP 2021 / Patricia De Melo Moreira

Поднимитесь на смотровую площадку из стекла на скале Кабо Жирао, что недалеко от рыбацкой деревни.

Высота — 580 метров. В хорошую погоду отсюда иногда видно китов в океане. Дух захватывает!

Стеклянная смотровая площадка на горе Кабу-Жиран
10 из 19

Поднимитесь на смотровую площадку из стекла на скале Кабо Жирао, что недалеко от рыбацкой деревни.

Высота — 580 метров. В хорошую погоду отсюда иногда видно китов в океане. Дух захватывает!

© AFP 2021 / Patricia De Melo Moreira
© Depositphotos / Wonderwall

Погуляйте по тропинкам вдоль оросительных каналов — левад — на склонах гор. Их строили в XVI веке для доставки воды с северной в засушливую южную часть острова.

Маршрут уходит вглубь территории, вокруг — тропический лавровый лес — лаурисильва, охраняемый ЮНЕСКО. Громадные, причудливых форм деревья кажутся сказочными.

Лавровый лес Мадейры
11 из 19

Погуляйте по тропинкам вдоль оросительных каналов — левад — на склонах гор. Их строили в XVI веке для доставки воды с северной в засушливую южную часть острова.

Маршрут уходит вглубь территории, вокруг — тропический лавровый лес — лаурисильва, охраняемый ЮНЕСКО. Громадные, причудливых форм деревья кажутся сказочными.

© Depositphotos / Wonderwall
© Pixabay / GerdWellner

Обязательно совершите восхождение на гору Монте и посетите тропический сад. Полюбуйтесь экзотическими растениями, скульптурами и коллекцией керамических картин вдоль тропинок, советует Татьяна Корнилова.

Сад на горе Монте
12 из 19

Обязательно совершите восхождение на гору Монте и посетите тропический сад. Полюбуйтесь экзотическими растениями, скульптурами и коллекцией керамических картин вдоль тропинок, советует Татьяна Корнилова.

© Pixabay / GerdWellner
© Pixabay / millefinke

С горы Монте, с высоты в 550 метров, в центр Фуншала можно спуститься на плетеных санях под названием "тобогган" (Tobogã), или Carros de cesto.

Съезд — по асфальтовой дороге в сопровождении двух мужчин, которые повозку разгоняют и тормозят на поворотах. Этому необычному виду транспорта уже несколько столетий.

Традиционные сани на Мадейре
13 из 19

С горы Монте, с высоты в 550 метров, в центр Фуншала можно спуститься на плетеных санях под названием "тобогган" (Tobogã), или Carros de cesto.

Съезд — по асфальтовой дороге в сопровождении двух мужчин, которые повозку разгоняют и тормозят на поворотах. Этому необычному виду транспорта уже несколько столетий.

© Pixabay / millefinke
© Depositphotos / ivusakzkrabice

Посетите северную часть острова и остановитесь в городке Порту-Мониш (Porto Moniz). Вам покажут природные бассейны на берегу океана, образованные лавой и заполненные морской водой. В хорошую погоду можно искупаться, добавляет Татьяна Корнилова.

Порту-Мониш, Мадейра
14 из 19

Посетите северную часть острова и остановитесь в городке Порту-Мониш (Porto Moniz). Вам покажут природные бассейны на берегу океана, образованные лавой и заполненные морской водой. В хорошую погоду можно искупаться, добавляет Татьяна Корнилова.

© Depositphotos / ivusakzkrabice
© Pixabay / franky1st

Самое необычное место — городок Сантана с домиками в форме буквы "А". Это на северо-востоке острова.

"В этих домиках когда-то жили первые поселенцы, сейчас там сувенирные магазины", — уточняет Татьяна Корнилова. В Сантане каждый год проводят фольклорный фестиваль.

Город Сантана на Мадейре
15 из 19

Самое необычное место — городок Сантана с домиками в форме буквы "А". Это на северо-востоке острова.

"В этих домиках когда-то жили первые поселенцы, сейчас там сувенирные магазины", — уточняет Татьяна Корнилова. В Сантане каждый год проводят фольклорный фестиваль.

© Pixabay / franky1st
CC BY-SA 3.0 / Kogo /

Неподалеку один из самых высоких пиков острова — Пику-Руйву, оттуда открываются чудесные панорамные виды.

На гору можно забраться пешком, но только если вы в хорошей физической форме, предупреждает гид.

Гора Пику-Руйву
16 из 19

Неподалеку один из самых высоких пиков острова — Пику-Руйву, оттуда открываются чудесные панорамные виды.

На гору можно забраться пешком, но только если вы в хорошей физической форме, предупреждает гид.

CC BY-SA 3.0 / Kogo /
© AP Photo / Eric Risberg

Попробовать знаменитую мадеру предлагают на винзаводах. И в городе есть дегустационные залы винных производителей — H.M. Borges, Blandy´s, Pereira d'Oliveira, перечисляет Татьяна Корнилова. Там же обычно покупают пару бутылок домой.

Винный завод на Мадейре
17 из 19

Попробовать знаменитую мадеру предлагают на винзаводах. И в городе есть дегустационные залы винных производителей — H.M. Borges, Blandy´s, Pereira d'Oliveira, перечисляет Татьяна Корнилова. Там же обычно покупают пару бутылок домой.

© AP Photo / Eric Risberg
© Depositphotos / kwasny222

На Мадейре отличные мясо и морепродукты. "Кухня простая и без затей, но за счет качества продуктов блюда очень вкусные", — говорит Юрий Карягин.

Самые популярные — Peixe Espada com banana (глубоководная рыба-шпага, традиционно подаваемая с жареным бананом и гарниром) и Espetada regional (шашлык из говядины, замаринованный особым образом, который готовят на лавровых прутьях). Мясо едят с салатом, картофелем фри и жареной мамалыгой.

Традиционное блюдо Мадейры - рыба с жареным бананом
18 из 19

На Мадейре отличные мясо и морепродукты. "Кухня простая и без затей, но за счет качества продуктов блюда очень вкусные", — говорит Юрий Карягин.

Самые популярные — Peixe Espada com banana (глубоководная рыба-шпага, традиционно подаваемая с жареным бананом и гарниром) и Espetada regional (шашлык из говядины, замаринованный особым образом, который готовят на лавровых прутьях). Мясо едят с салатом, картофелем фри и жареной мамалыгой.

© Depositphotos / kwasny222
© Depositphotos / pxhidalgo

Бутылка мадеры — лучший сувенир для близких.

Также можно привезти Bolo de Mel da Madeira — медовую коврижку. Мед там из сахарного тростника, поэтому десерт темного цвета. Также в рецепте — специи и сухофрукты.

Туристы покупают керамические плитки — подставки для горячего, на которых изображены цветы, карта острова, местные жители в национальных костюмах.

Медовая коврижка
19 из 19

Бутылка мадеры — лучший сувенир для близких.

Также можно привезти Bolo de Mel da Madeira — медовую коврижку. Мед там из сахарного тростника, поэтому десерт темного цвета. Также в рецепте — специи и сухофрукты.

Туристы покупают керамические плитки — подставки для горячего, на которых изображены цветы, карта острова, местные жители в национальных костюмах.

© Depositphotos / pxhidalgo
 
Туризмгде отдохнутьотдых на моречто приготовитьРецептыЕдакуда можно лететькуда поехатьТуризмМадейраПортугалияДостопримечательности
 
 
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