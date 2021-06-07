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Киевский вуз лишил Лукашенко звания почетного доктора наук
Киевский вуз лишил Лукашенко звания почетного доктора наук - РИА Новости, 07.06.2021
Киевский вуз лишил Лукашенко звания почетного доктора наук
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора наук, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:43
2021-06-07T14:53
роман протасевич
ryanair
совет ес
евросоюз
минск
белоруссия
вильнюс
александр лукашенко
украина
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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора наук, сообщили РИА Новости в понедельник в центре коммуникаций вуза."Сегодня принято такое решение", - заявила представитель вуза, отвечая на соответствующий вопрос.Лукашенко стал первым из 107 человек, кого университет лишил звания доктора наук.Ранее ректор университета Владимир Бугров призвал научный совет вуза срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко статуса почетного доктора наук в связи с ситуацией с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Бугров отметил, что основанием для такого решения будут "нарушение прав человека" и "неуважение к государству Украина".Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать в субботу после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
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роман протасевич, ryanair, совет ес, евросоюз, минск, белоруссия, вильнюс, александр лукашенко, украина, в мире

Киевский вуз лишил Лукашенко звания почетного доктора наук

14:43 07.06.2021 (обновлено: 14:53 07.06.2021)
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / БелТА
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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного доктора наук, сообщили РИА Новости в понедельник в центре коммуникаций вуза.
"Сегодня принято такое решение", - заявила представитель вуза, отвечая на соответствующий вопрос.
Лукашенко стал первым из 107 человек, кого университет лишил звания доктора наук.
Ранее ректор университета Владимир Бугров призвал научный совет вуза срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко статуса почетного доктора наук в связи с ситуацией с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. Бугров отметил, что основанием для такого решения будут "нарушение прав человека" и "неуважение к государству Украина".
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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ЕК отвергла обвинения в политизации решения по воздушному пространству Белоруссии
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать в субботу после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
 
Роман ПротасевичRyanairСовет ЕСЕвросоюзМинскБелоруссияВильнюсАлександр ЛукашенкоУкраинаВ мире
 
 
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