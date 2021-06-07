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Культура
https://ria.ru/20210607/littlebig-1735957796.html
Новый клип Little Big набрал более трех миллионов просмотров
Новый клип Little Big набрал более трех миллионов просмотров - РИА Новости, 07.06.2021
Новый клип Little Big набрал более трех миллионов просмотров
Клип питерской группы Little Big на кавер песни "Everybody" — хита американской группы Backstreet Boys за два дня набрал более трех миллионов просмотров на... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:38
2021-06-07T13:38
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Клип питерской группы Little Big на кавер песни "Everybody" — хита американской группы Backstreet Boys за два дня набрал более трех миллионов просмотров на YouTube и 250 тысяч лайков. В ролике, режиссерами которого стали Алина Пязок и Илья Прусикин, рассказывают историю о Золушке, но в типичной для Little Big манере: с черным юмором и странными деталями вроде подпевающего барана в юбке или кукольного Дракулы, который летает на Змее Горыныче. И хотя в комментариях некоторые зрители снова написали, что Little Big не мешало бы вернуться к рейву и панку, оставив вот такие "попсовые мюзиклы", большинству видео понравилось."Клип как всегда ироничен, содержит много отсылок и в целом смотрится на одном дыхании", "Концовочка — наша родная", "Мне новые клипы у них нравятся куда больше, чем старые", — высказались пользователи.
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шоу-бизнес, little big, музыка, youtube, новости культуры

Новый клип Little Big набрал более трех миллионов просмотров

13:38 07.06.2021
 
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Клип питерской группы Little Big на кавер песни "Everybody" — хита американской группы Backstreet Boys за два дня набрал более трех миллионов просмотров на YouTube и 250 тысяч лайков.
В ролике, режиссерами которого стали Алина Пязок и Илья Прусикин, рассказывают историю о Золушке, но в типичной для Little Big манере: с черным юмором и странными деталями вроде подпевающего барана в юбке или кукольного Дракулы, который летает на Змее Горыныче.
И хотя в комментариях некоторые зрители снова написали, что Little Big не мешало бы вернуться к рейву и панку, оставив вот такие "попсовые мюзиклы", большинству видео понравилось.
"Клип как всегда ироничен, содержит много отсылок и в целом смотрится на одном дыхании", "Концовочка — наша родная", "Мне новые клипы у них нравятся куда больше, чем старые", — высказались пользователи.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
4 июня, 11:38Культура
Little Big сделали танцевальный хит из песни Надежды Кадышевой
 
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