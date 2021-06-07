В Челябинске двух чиновников уволили из-за спиленной столетней лиственницы
23:40 07.06.2021 (обновлено: 05:24 08.06.2021)
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Двое чиновников уволены в Челябинске после служебной проверки, проведенной по факту спила в центре города высаженной еще в 1905 году даурской лиственницы, сообщил в понедельник начальник управления информации администрации города Владимир Сафонов.
По данным пресс-службы горадминистрации, на пересечении проспекта Ленина с улицей Красной 1 июня спилили три погибших дерева - лиственница даурская и две сибирские ели. Работы выполнены МБУ "Геоцентр" на основании акта обследования зеленых насаждений, гибель деревьев была зафиксирована в начале весны. Поясняется, что погибла одна из трех оставшихся исторических даурских лиственниц, посаженных в 1905 году. По факту сноса была проведена служебная проверка.
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"В результате проверки принято решение расторгнуть трудовые договоры с Константином Антроповым, руководителем муниципального бюджетного учреждения "Геоцентр", и Владимиром Жучковым, руководителем муниципального казенного учреждения "Административно-техническая инспекция", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
По поручению главы города Натальи Котовой в этом и других районах города будут высажены новые даурские лиственницы высотой около двух метров, добавил он.
Челябинский губернатор Алексей Текслер сообщил в Instagram, что вырубленным "деревьям было больше ста лет, у них красивая и трогательная история" "была". Он отметил, что работа по "санации деревьев должна быть публичной и понятной", к ней нужно относиться ответственно, он поручил провести расследование инцидента с привлечением экспертов.