https://ria.ru/20210607/lenoblast-1736002884.html

В Ленобласти обсудили инициативные изменения в экозаконодательстве России

В Ленобласти обсудили инициативные изменения в экозаконодательстве России - РИА Новости, 07.06.2021

В Ленобласти обсудили инициативные изменения в экозаконодательстве России

В экологическое законодательство России необходимо внести изменения; в частности, необходимо увеличить обеспечение пожарной техникой лесную охрану и доработать... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:29

2021-06-07T14:29

2021-06-07T14:29

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. В экологическое законодательство России необходимо внести изменения; в частности, необходимо увеличить обеспечение пожарной техникой лесную охрану и доработать закон о безнадзорных животных, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В День эколога России и Всемирный день окружающей среды заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, курирующий вопросы экологии Дмитрий Медведев провел в Ленинградской области стратегическую сессию по инициативным изменениям в экологическое законодательство РФ. В мероприятии приняли участие общественные деятели, учёные, волонтеры, представители законодательной и исполнительной власти. Открытая дискуссионная площадка была развернута в усадьбе "Марьино" в Тосненском районе."Сегодня в Ленинградской области за круглыми столами были высказаны предложения, которые войдут в ближайшие пять лет в федеральный проект "Экология", — подчеркнул Александр Дрозденко.В ходе стратегической сессии по экологии также были высказаны предложения о расширении круга городов, участников программы по защите чистоты воздуха, включение в программу "Экология" защиты малых рек, запрет на использование трудноперерабатываемой упаковки. Некоторые предложения дискуссии будут рассмотрены и приняты к реализации.

https://ria.ru/20210607/rekultivatsiya-1735984046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко