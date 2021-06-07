Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210607/lenoblast-1736002884.html
В Ленобласти обсудили инициативные изменения в экозаконодательстве России
В Ленобласти обсудили инициативные изменения в экозаконодательстве России - РИА Новости, 07.06.2021
В Ленобласти обсудили инициативные изменения в экозаконодательстве России
В экологическое законодательство России необходимо внести изменения; в частности, необходимо увеличить обеспечение пожарной техникой лесную охрану и доработать... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:29
2021-06-07T14:29
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_0:142:3136:1906_1920x0_80_0_0_86d6196334e2132fbdda0e9dbe84cd56.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. В экологическое законодательство России необходимо внести изменения; в частности, необходимо увеличить обеспечение пожарной техникой лесную охрану и доработать закон о безнадзорных животных, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.В День эколога России и Всемирный день окружающей среды заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, курирующий вопросы экологии Дмитрий Медведев провел в Ленинградской области стратегическую сессию по инициативным изменениям в экологическое законодательство РФ. В мероприятии приняли участие общественные деятели, учёные, волонтеры, представители законодательной и исполнительной власти. Открытая дискуссионная площадка была развернута в усадьбе "Марьино" в Тосненском районе."Сегодня в Ленинградской области за круглыми столами были высказаны предложения, которые войдут в ближайшие пять лет в федеральный проект "Экология", — подчеркнул Александр Дрозденко.В ходе стратегической сессии по экологии также были высказаны предложения о расширении круга городов, участников программы по защите чистоты воздуха, включение в программу "Экология" защиты малых рек, запрет на использование трудноперерабатываемой упаковки. Некоторые предложения дискуссии будут рассмотрены и приняты к реализации.
https://ria.ru/20210607/rekultivatsiya-1735984046.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155101/11/1551011121_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_d80d14fd7b38df633b14dfd55413503b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр дрозденко

В Ленобласти обсудили инициативные изменения в экозаконодательстве России

14:29 07.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн —РИА Новости. В экологическое законодательство России необходимо внести изменения; в частности, необходимо увеличить обеспечение пожарной техникой лесную охрану и доработать закон о безнадзорных животных, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В День эколога России и Всемирный день окружающей среды заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, курирующий вопросы экологии Дмитрий Медведев провел в Ленинградской области стратегическую сессию по инициативным изменениям в экологическое законодательство РФ. В мероприятии приняли участие общественные деятели, учёные, волонтеры, представители законодательной и исполнительной власти. Открытая дискуссионная площадка была развернута в усадьбе "Марьино" в Тосненском районе.
Минприроды: проблему полигона Красный бор необходимо решить к 2024 г.
13:02Ленинградская область
Проект рекультивации Красного Бора Ленобласти обсудят с жителями
"Сегодня в Ленинградской области за круглыми столами были высказаны предложения, которые войдут в ближайшие пять лет в федеральный проект "Экология", — подчеркнул Александр Дрозденко.
В ходе стратегической сессии по экологии также были высказаны предложения о расширении круга городов, участников программы по защите чистоты воздуха, включение в программу "Экология" защиты малых рек, запрет на использование трудноперерабатываемой упаковки. Некоторые предложения дискуссии будут рассмотрены и приняты к реализации.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
Лента новостейМолния