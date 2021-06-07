https://ria.ru/20210607/lekarstva-1735932041.html

Названы лекарства, повышающие чувствительность кожи к солнечному свету

Названы лекарства, повышающие чувствительность кожи к солнечному свету - РИА Новости, 07.06.2021

Названы лекарства, повышающие чувствительность кожи к солнечному свету

Дети, люди с очень светлой тонкой кожей и имеющие на коже родинки и родимые пятна, находятся в зоне риска получения солнечного ожога, а нестероидные... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T06:20

2021-06-07T06:20

2021-06-07T06:20

здравоохранение

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Дети, люди с очень светлой тонкой кожей и имеющие на коже родинки и родимые пятна, находятся в зоне риска получения солнечного ожога, а нестероидные противовоспалительные средства и антибиотики повышают чувствительность к солнечным лучам, заявила РИА Новости главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова.Врач предупредила, что загореть на солнце можно, несмотря на то, что пока не жарко. Загар вызывает не тепловое (инфракрасное) излучение, а ультрафиолетовое, которое не обладает влиянием на температуру окружающей среды. Ультрафиолет в спектре солнечного света незаметен для человеческого взгляда, однако его воздействие на кожный покров сохраняется."Время появления загара зависит от типа кожи человека и времени пребывания под солнечными лучами. Самое кроткое время для появления солнечного ожога - у людей с очень светлой кожей, блондинов; наиболее длительное - у смуглых. Однако и те, и другие подвержены риску солнечного ожога. Повышать фоточувствительность могут некоторые лекарства, например антибиотики - сульфаниламиды, тетрациклины, фторхинолоны, и нестероидные противовоспалительные средства - ибупрофен и другие. Если человек принимает лекарства, то необходимо узнать у лечащего доктора об их свойствах повышать чувствительность к ультрафиолетовому облучению", - рассказала Жукова.По ее словам, в зоне особенного риска по возникновению солнечного ожога находятся дети, люди с очень светлой тонкой кожей, люди, имеющие на кожном покрове, особенно на открытых участках, родинки и родимые пятна (невусы)."Обязательно необходимо защищать кожу лица от воздействия солнечных лучей. Следствием избыточной инсоляции могут быть ожоги, появление нежелательной стойкой пигментации на лице, перерождение родинок и родимых пятен в злокачественные опухоли кожи. Кроме этого, солнечный ожог кожи лица может дать мощный стимул к развитию ряда хронических заболеваний - красная волчанка, солнечная крапивница", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210606/dermatologiya-1735842393.html

https://ria.ru/20210414/vrachi-1728174101.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение, общество