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В общежитии Орловского института МВД убили курсанта
В общежитии Орловского института МВД убили курсанта - РИА Новости, 07.06.2021
В общежитии Орловского института МВД убили курсанта
В общежитии Орловского юридического института МВД нашли тело курсанта с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-центре МВД. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:00
2021-06-07T17:00
2021-06-07T17:41
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В общежитии Орловского юридического института МВД нашли тело курсанта с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-центре МВД."Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ею оказалась слушатель, проходившая обучение на одном курсе с погибшим", — рассказали журналистам в ведомстве.Отмечается, что она "накануне в ходе конфликта на почве личных отношений" нанесла ему телесные повреждения, из-за которых юноша скончался. На месте работают следователи.Девушку отчислят из учебного заведения.
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орловская область, орел, происшествия
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В общежитии Орловского юридического института МВД нашли тело курсанта с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-центре МВД.
"Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ею оказалась слушатель, проходившая обучение на одном курсе с погибшим", — рассказали журналистам в ведомстве.
Отмечается, что она "накануне в ходе конфликта на почве личных отношений" нанесла ему телесные повреждения, из-за которых юноша скончался. На месте работают следователи.
Девушку отчислят из учебного заведения.