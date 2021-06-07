https://ria.ru/20210607/kursant-1736030583.html

В общежитии Орловского института МВД убили курсанта

В общежитии Орловского института МВД убили курсанта - РИА Новости, 07.06.2021

В общежитии Орловского института МВД убили курсанта

В общежитии Орловского юридического института МВД нашли тело курсанта с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-центре МВД. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:00

2021-06-07T17:00

2021-06-07T17:41

орловская область

орел

происшествия

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В общежитии Орловского юридического института МВД нашли тело курсанта с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-центре МВД."Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая в совершении указанного противоправного деяния. Ею оказалась слушатель, проходившая обучение на одном курсе с погибшим", — рассказали журналистам в ведомстве.Отмечается, что она "накануне в ходе конфликта на почве личных отношений" нанесла ему телесные повреждения, из-за которых юноша скончался. На месте работают следователи.Девушку отчислят из учебного заведения.

https://ria.ru/20210405/kursant-1604276234.html

орловская область

орел

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2021

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орловская область, орел, происшествия