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Японцы оценили слова Путина о Курилах
Японцы оценили слова Путина о Курилах - РИА Новости, 07.06.2021
Японцы оценили слова Путина о Курилах
Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал о речи президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ о мирном договоре с Токио и Курильских островах. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T02:03
2021-06-07T11:13
россия
курильские острова
владимир путин
япония
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал о речи президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ о мирном договоре с Токио и Курильских островах.Российский лидер во время встречи с главредами иностранных информагентств в пятницу подчеркнул, что внесенные в Конституцию поправки о недопустимости отчуждения территорий не означают, что диалог с Токио по мирному договору должен прекратиться. Он отметил, что позиция Японии по вопросу островов часто менялась с 1956 года, где речь шла о двух островах. "Потом японская позиция опять изменилась, речь уже пошла о четырех островах", — напомнил Путин, подчеркнув, что Россия никогда с этим не соглашалась.Как отмечает издание, поправки в Конституцию запрещают передачу российской территории иностранным государствам в принципе. "Это не может не оказывать отрицательного влияния на вопрос о возврате северных территорий Японии, который, собственно, и составляет существо японско-российских переговоров о мирном договоре", — пишет газета.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Японии нужно срочно наращивать свой военный потенциал. Разработать и испытать ядерное оружие. Иначе против нас развернут новую агрессию. Да что там говорить, и мирные переговоры-то вести без атомного сдерживания не с руки!" — призвал пользователь с ником mta."Японию окружают страны-агрессоры. Россия, Южная Корея… А теперь и Китай нацелился на острова Сенкаку. Пора бить "железным кулаком", как в каратэ!" — написал gto."Сколько раз можно об одном и том же?! Острова нам можно вернуть только силой!" — возмутился xxww."И с точки зрения безопасности, и с точки зрения интересов Японии в рыбных ресурсах нам нужно как можно быстрее соглашаться хотя бы на формулу "два острова" и забыть о четырех островах! В противном случае мы потеряем больше, чем приобретем! Все-таки какая у нас бездарная внешняя политика!" — выразил мнение пользователь t."Все это представляется мне хитрой игрой России, пытающейся выманить у Японии какие-то деньги на экономическое сотрудничество. Здесь нам нужно быть осторожными", — заподозрил sw31u.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Тракт о торговле и границах от 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советская сторона рассчитывала, что Совместная декларация поставит точку в споре, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили.Последующие переговоры ни к чему не привели. В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне японский премьер-министр сообщил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Токио, так как до сих пор ее официальной позицией было требование вернуть все острова, а только после этого заключить мирный договор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210227/kurily-1599215456.html
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россия, курильские острова, владимир путин, япония, в мире

Японцы оценили слова Путина о Курилах

02:03 07.06.2021 (обновлено: 11:13 07.06.2021)
 
CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1Курильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
CC BY 2.0 / Peter / DSCF3174_1
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Японская газета Sankei Shimbun опубликовала материал о речи президента России Владимира Путина на полях ПМЭФ о мирном договоре с Токио и Курильских островах.
Российский лидер во время встречи с главредами иностранных информагентств в пятницу подчеркнул, что внесенные в Конституцию поправки о недопустимости отчуждения территорий не означают, что диалог с Токио по мирному договору должен прекратиться. Он отметил, что позиция Японии по вопросу островов часто менялась с 1956 года, где речь шла о двух островах. "Потом японская позиция опять изменилась, речь уже пошла о четырех островах", — напомнил Путин, подчеркнув, что Россия никогда с этим не соглашалась.
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Как отмечает издание, поправки в Конституцию запрещают передачу российской территории иностранным государствам в принципе. "Это не может не оказывать отрицательного влияния на вопрос о возврате северных территорий Японии, который, собственно, и составляет существо японско-российских переговоров о мирном договоре", — пишет газета.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Японии нужно срочно наращивать свой военный потенциал. Разработать и испытать ядерное оружие. Иначе против нас развернут новую агрессию. Да что там говорить, и мирные переговоры-то вести без атомного сдерживания не с руки!" — призвал пользователь с ником mta.
"Японию окружают страны-агрессоры. Россия, Южная Корея… А теперь и Китай нацелился на острова Сенкаку. Пора бить "железным кулаком", как в каратэ!" — написал gto.
"Сколько раз можно об одном и том же?! Острова нам можно вернуть только силой!" — возмутился xxww.
"И с точки зрения безопасности, и с точки зрения интересов Японии в рыбных ресурсах нам нужно как можно быстрее соглашаться хотя бы на формулу "два острова" и забыть о четырех островах! В противном случае мы потеряем больше, чем приобретем! Все-таки какая у нас бездарная внешняя политика!" — выразил мнение пользователь t.
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"Все это представляется мне хитрой игрой России, пытающейся выманить у Японии какие-то деньги на экономическое сотрудничество. Здесь нам нужно быть осторожными", — заподозрил sw31u.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Тракт о торговле и границах от 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в СССР по итогам Второй мировой войны, а суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного соглашения, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советская сторона рассчитывала, что Совместная декларация поставит точку в споре, однако Токио не стал отказываться от претензий на все острова. В итоге мирный договор так и не заключили.
Последующие переговоры ни к чему не привели. В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне японский премьер-министр сообщил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это стало серьезной уступкой со стороны Токио, так как до сих пор ее официальной позицией было требование вернуть все острова, а только после этого заключить мирный договор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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