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Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма - РИА Новости, 07.06.2021
Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
Читатели болгарской газеты "Дневник" высказались о форме украинской сборной по футболу, на которой разместили контуры карты страны вместе с Крымом, а также... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:41
2021-06-07T19:27
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евро-2020
болгария
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Дневник" высказались о форме украинской сборной по футболу, на которой разместили контуры карты страны вместе с Крымом, а также нацистские приветствия. Некоторым читателям понравилась форма украинских спортсменов, другие же напомнили, что де-факто Крым входит в состав России."Нет в этом ничего скандального для России, подумаешь, украинская карта на украинской форме", — считает Хай Буй."Крым не имеет ничего общего с Украиной. Хрущев отдал Крым украинцам в 1954 году", — написал Plamen Georgiev и добавил, что Россия в 2014 году исправила историческую несправедливость.Владо Николов посоветовал спросить у крымчан, кому принадлежит полуостров.По словам Julian Mall украинцы решили выставить себя жертвой."Лучше бы тогда на футболках напечатали портрет Бандеры с надписью "Бандера — наш герой!" — написал он.Олег Илиев призвал ответить на вопрос, была ли смена власти на Украине в 2014 году законной."Крым был аннексирован Россией в 2014 году" — это глубоко ошибочное утверждение, фальсифицирующее историческую правду. Правда в том, что Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума, где 95 процентов голосов были за", — написал Араламбене му е майката.Марьяна Калвачева назвала форму украинской сборной политической провокацией. "Украинцам ничего не остается, как рисовать карты на футболках", — отметил georgievb. "Крым украинский только на картинках и форме. Вообще, он принадлежит народу Крыма", — написал Литекс се преименува на ЦСКА минус София.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/bolgariya-1732019742.html
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россия, евро-2020, болгария, украина, в мире

Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма

18:41 07.06.2021 (обновлено: 19:27 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Дневник" высказались о форме украинской сборной по футболу, на которой разместили контуры карты страны вместе с Крымом, а также нацистские приветствия.
Некоторым читателям понравилась форма украинских спортсменов, другие же напомнили, что де-факто Крым входит в состав России.
"Нет в этом ничего скандального для России, подумаешь, украинская карта на украинской форме", — считает Хай Буй.
"Крым не имеет ничего общего с Украиной. Хрущев отдал Крым украинцам в 1954 году", — написал Plamen Georgiev и добавил, что Россия в 2014 году исправила историческую несправедливость.
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"Лучше бы тогда на футболках напечатали портрет Бандеры с надписью "Бандера — наш герой!" — написал он.
Олег Илиев призвал ответить на вопрос, была ли смена власти на Украине в 2014 году законной.
"Крым был аннексирован Россией в 2014 году" — это глубоко ошибочное утверждение, фальсифицирующее историческую правду. Правда в том, что Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума, где 95 процентов голосов были за", — написал Араламбене му е майката.
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"Крым украинский только на картинках и форме. Вообще, он принадлежит народу Крыма", — написал Литекс се преименува на ЦСКА минус София.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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