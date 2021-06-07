https://ria.ru/20210607/krym-1736047674.html

Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма

Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма - РИА Новости, 07.06.2021

Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма

Читатели болгарской газеты "Дневник" высказались о форме украинской сборной по футболу, на которой разместили контуры карты страны вместе с Крымом, а также... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T18:41

2021-06-07T18:41

2021-06-07T19:27

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Дневник" высказались о форме украинской сборной по футболу, на которой разместили контуры карты страны вместе с Крымом, а также нацистские приветствия. Некоторым читателям понравилась форма украинских спортсменов, другие же напомнили, что де-факто Крым входит в состав России."Нет в этом ничего скандального для России, подумаешь, украинская карта на украинской форме", — считает Хай Буй."Крым не имеет ничего общего с Украиной. Хрущев отдал Крым украинцам в 1954 году", — написал Plamen Georgiev и добавил, что Россия в 2014 году исправила историческую несправедливость.Владо Николов посоветовал спросить у крымчан, кому принадлежит полуостров.По словам Julian Mall украинцы решили выставить себя жертвой."Лучше бы тогда на футболках напечатали портрет Бандеры с надписью "Бандера — наш герой!" — написал он.Олег Илиев призвал ответить на вопрос, была ли смена власти на Украине в 2014 году законной."Крым был аннексирован Россией в 2014 году" — это глубоко ошибочное утверждение, фальсифицирующее историческую правду. Правда в том, что Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума, где 95 процентов голосов были за", — написал Араламбене му е майката.Марьяна Калвачева назвала форму украинской сборной политической провокацией. "Украинцам ничего не остается, как рисовать карты на футболках", — отметил georgievb. "Крым украинский только на картинках и форме. Вообще, он принадлежит народу Крыма", — написал Литекс се преименува на ЦСКА минус София.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/bolgariya-1732019742.html

https://ria.ru/20210426/shantazh-1730067289.html

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