https://ria.ru/20210607/krym-1736041553.html

В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"

В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида" - РИА Новости, 07.06.2021

В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"

Движение на участке трассы "Таврида" затруднено из-за сильного ливня, сообщила пресс-служба эксплуатирующей организации УПРДОР "Тамань". РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T18:02

2021-06-07T18:02

2021-06-07T18:02

крымский мост

керчь

симферополь

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Движение на участке трассы "Таврида" затруднено из-за сильного ливня, сообщила пресс-служба эксплуатирующей организации УПРДОР "Тамань".В соцсетях пользователи выложили видео ситуации на трассе "Таврида" в Крыму в районе Керчи, где часть дороги затоплена водой из-за сильного ливня"На автомобильной дороге А-291 в районе города Керчь из-за подтопления, вызванного сильным дождем, затруднено движение на 500-метровом участке. Эксплуатирующая организация принимает меры по отводу воды с проезжей части", - приводит слова заместителя директора филиала Упрдор "Тамань" Егора Ксендзука пресс-служба организации.Трасса "Таврида" соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Она включает 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки.

https://ria.ru/20210607/krym-1735940230.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/damba-1736027929.html

керчь

симферополь

севастополь

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крымский мост, керчь, симферополь, севастополь