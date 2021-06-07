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В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида" - РИА Новости, 07.06.2021
В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"
Движение на участке трассы "Таврида" затруднено из-за сильного ливня, сообщила пресс-служба эксплуатирующей организации УПРДОР "Тамань". РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T18:02
2021-06-07T18:02
крымский мост
керчь
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Движение на участке трассы "Таврида" затруднено из-за сильного ливня, сообщила пресс-служба эксплуатирующей организации УПРДОР "Тамань".В соцсетях пользователи выложили видео ситуации на трассе "Таврида" в Крыму в районе Керчи, где часть дороги затоплена водой из-за сильного ливня"На автомобильной дороге А-291 в районе города Керчь из-за подтопления, вызванного сильным дождем, затруднено движение на 500-метровом участке. Эксплуатирующая организация принимает меры по отводу воды с проезжей части", - приводит слова заместителя директора филиала Упрдор "Тамань" Егора Ксендзука пресс-служба организации.Трасса "Таврида" соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Она включает 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки.
https://ria.ru/20210607/krym-1735940230.html
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крымский мост, керчь, симферополь, севастополь

В Крыму ливень подтопил участок трассы "Таврида"

18:02 07.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке Симферополь-Белогорск трассы Таврида в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Движение на участке трассы "Таврида" затруднено из-за сильного ливня, сообщила пресс-служба эксплуатирующей организации УПРДОР "Тамань".
В соцсетях пользователи выложили видео ситуации на трассе "Таврида" в Крыму в районе Керчи, где часть дороги затоплена водой из-за сильного ливня
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
08:58
В Крым из-за разрушения дамбы просочилась вода из Днепра
"На автомобильной дороге А-291 в районе города Керчь из-за подтопления, вызванного сильным дождем, затруднено движение на 500-метровом участке. Эксплуатирующая организация принимает меры по отводу воды с проезжей части", - приводит слова заместителя директора филиала Упрдор "Тамань" Егора Ксендзука пресс-служба организации.
Трасса "Таврида" соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Она включает 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы - 250,7 километра, пропускная способность - до 40 тысяч автомобилей в сутки.
Бахчисарайское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
16:40В мире
"Цена подлости". В Крыму оценили протечку дамбы в Херсонской области
 
Крымский мостКерчьСимферопольСевастополь
 
 
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