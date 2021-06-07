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В Крым из-за разрушения дамбы просочилась вода из Днепра
В Крым из-за разрушения дамбы просочилась вода из Днепра - РИА Новости, 07.06.2021
В Крым из-за разрушения дамбы просочилась вода из Днепра
Плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться, что привело к утечке воды на полуостров. Об этом сообщил украинский Пятый канал. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:58
2021-06-07T13:53
россия
азовское море
симферополь
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться, что привело к утечке воды на полуостров. Об этом сообщил украинский Пятый канал.Дамбу в Херсонской области возвели местные фермеры еще в 2014 году. Она состоит из мешков с песком и металлоконструкций. Барьер был временным: в 2015-м начали сооружать новое заграждение, которое не достроили до сих пор.Недавно украинцы заметили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра и та начала утекать в Крым. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.Опрошенные местные жители при этом выступили против водной блокады Крыма. "Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду", — высказался житель Николаева.Водоснабжение в КрымуСеверо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.Так, в марте запустили новый Бештерек-Зуйский водозабор, построенный для снабжения Симферополя. Это позволило с 24 апреля перевести город на новый график подачи воды с 06:00 до 00:00 ежедневно. До этого воду подавали шесть часов в сутки — три утром и три вечером. Кроме того, уже начали бурить скважины в Азовском море, на дне которого, по расчетам ученых, могут быть значительные запасы пресной воды.
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россия, азовское море, симферополь, республика крым, украина, в мире

В Крым из-за разрушения дамбы просочилась вода из Днепра

08:58 07.06.2021 (обновлено: 13:53 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Плотина, построенная Украиной на Северо-Крымском канале, начала разрушаться, что привело к утечке воды на полуостров. Об этом сообщил украинский Пятый канал.
Дамбу в Херсонской области возвели местные фермеры еще в 2014 году. Она состоит из мешков с песком и металлоконструкций. Барьер был временным: в 2015-м начали сооружать новое заграждение, которое не достроили до сих пор.
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Недавно украинцы заметили, что плотина перестала выдерживать напор воды из Днепра и та начала утекать в Крым. По словам экспертов, дно канала уже пересохло, хотя семь лет назад уровень воды там достигал пяти метров.
Опрошенные местные жители при этом выступили против водной блокады Крыма.
"Ну что поддерживать? Там же тоже наши люди. Вот у меня там сын живет. Это то же самое, что я ему взял и перекрыл воду", — высказался житель Николаева.

Водоснабжение в Крыму

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде. Однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла подачу воды в республику. Вопрос водоснабжения решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 миллиардов рублей.
Так, в марте запустили новый Бештерек-Зуйский водозабор, построенный для снабжения Симферополя. Это позволило с 24 апреля перевести город на новый график подачи воды с 06:00 до 00:00 ежедневно. До этого воду подавали шесть часов в сутки — три утром и три вечером. Кроме того, уже начали бурить скважины в Азовском море, на дне которого, по расчетам ученых, могут быть значительные запасы пресной воды.
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РоссияАзовское мореСимферопольРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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