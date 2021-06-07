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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/kosatka-1735927845.html
Правительство намерено с 2022 года запретить вывоз косаток из страны
Правительство намерено с 2022 года запретить вывоз косаток из страны - РИА Новости, 07.06.2021
Правительство намерено с 2022 года запретить вывоз косаток из страны
Запрет на вывоз китообразных, выловленных в российских водах, будет установлен до конца года, а полный запрет на уровне Евразийской экономической комиссии может РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T03:10
2021-06-07T03:10
петербургский международный экономический форум
россия
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
китай
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запрет на вывоз китообразных, выловленных в российских водах, будет установлен до конца года, а полный запрет на уровне Евразийской экономической комиссии может вступить в силу с 2022 года, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.Вопрос о необходимости запрета на вывоз китообразных из России встал после резонансного вылова косаток и белух и содержание их перед отправкой в Китай в так называемой "китовой тюрьме" в 2018 году. Экологи и защитники животных выступали за запрет подобной деятельности, подобная инициатива на РОИ собрала 100 тысяч подписей."Также мы закрываем границу, будет решение о запрете на вывоз (китообразных - ред.) с территории Российской Федерации. Уже на выходе шестимесячный запрет. Чтобы запретить окончательно, нам нужно одобрение Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Будет решение Евразийской экономической комиссии", - сказала Абрамченко.Она отметила, что скорее всего в 2022 году ЕАЭС утвердит полный запрет для вывоза китообразных за границу союза. Как пояснила Абрамченко, в состав комиссии не входят страны, чьим коммерческим интересам противоречил бы запрет: ни у кого нет китообразных.Как пояснила Абрамченко, есть два основания для вылова и вывоза животных - это культурно-просветительские и научные цели. Дабы взять ситуацию с торговлей под контроль до внесения законодательных изменений, правительство утвердило новый порядок решения по вопросам вывоза."Мы договорились, что для этого направления решение будет приниматься только правительственной комиссией по рыбохозяйственному комплексу. После того как мы это решение приняли, ни одной заявки к нам не поступало. Мы специально подняли уровень принятия решений, чтобы это был коллегиальный орган, куда входят представители от природоохранного блока, водохозяйственного комплекса до науки", - пояснила вице-премьер.Она добавила, что участники комиссии высказываются, можно или нельзя разрешать вылов конкретной особи, в конкретном месте, конкретном количестве для зоопарков или в научных целях."Я считаю, что это правильно, потому что не изучать жизнь морских млекопитающих тоже нельзя. В научных целях мы должны все равно какое-то количество особей изымать из дикой природы", - уточнила Абрамченко.Петербургский международный экономический форум в 2021 году прошел 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210518/belukhi-1732739876.html
https://ria.ru/20210513/pravitelstvo-1732101165.html
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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, китай

Правительство намерено с 2022 года запретить вывоз косаток из страны

03:10 07.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКосатка в вольере в бухте "Средняя" Приморского края
Косатка в вольере в бухте Средняя Приморского края - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Запрет на вывоз китообразных, выловленных в российских водах, будет установлен до конца года, а полный запрет на уровне Евразийской экономической комиссии может вступить в силу с 2022 года, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.
Вопрос о необходимости запрета на вывоз китообразных из России встал после резонансного вылова косаток и белух и содержание их перед отправкой в Китай в так называемой "китовой тюрьме" в 2018 году. Экологи и защитники животных выступали за запрет подобной деятельности, подобная инициатива на РОИ собрала 100 тысяч подписей.
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"Также мы закрываем границу, будет решение о запрете на вывоз (китообразных - ред.) с территории Российской Федерации. Уже на выходе шестимесячный запрет. Чтобы запретить окончательно, нам нужно одобрение Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Будет решение Евразийской экономической комиссии", - сказала Абрамченко.
Она отметила, что скорее всего в 2022 году ЕАЭС утвердит полный запрет для вывоза китообразных за границу союза. Как пояснила Абрамченко, в состав комиссии не входят страны, чьим коммерческим интересам противоречил бы запрет: ни у кого нет китообразных.
Как пояснила Абрамченко, есть два основания для вылова и вывоза животных - это культурно-просветительские и научные цели. Дабы взять ситуацию с торговлей под контроль до внесения законодательных изменений, правительство утвердило новый порядок решения по вопросам вывоза.
"Мы договорились, что для этого направления решение будет приниматься только правительственной комиссией по рыбохозяйственному комплексу. После того как мы это решение приняли, ни одной заявки к нам не поступало. Мы специально подняли уровень принятия решений, чтобы это был коллегиальный орган, куда входят представители от природоохранного блока, водохозяйственного комплекса до науки", - пояснила вице-премьер.
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Она добавила, что участники комиссии высказываются, можно или нельзя разрешать вылов конкретной особи, в конкретном месте, конкретном количестве для зоопарков или в научных целях.
"Я считаю, что это правильно, потому что не изучать жизнь морских млекопитающих тоже нельзя. В научных целях мы должны все равно какое-то количество особей изымать из дикой природы", - уточнила Абрамченко.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году прошел 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияВиктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Евразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияКитай
 
 
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