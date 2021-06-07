https://ria.ru/20210607/koronavirus-1735983458.html

В Бурятии усилили ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Бурятии усилили ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021

В Бурятии усилили ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Власти Бурятии усиливают ограничительные меры из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу – отменяются все массовые мероприятия, учащиеся вузов переходят на... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:00

2021-06-07T13:00

2021-06-07T13:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика бурятия

общество

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КРАСНОЯРСК, 7 июн - РИА Новости. Власти Бурятии усиливают ограничительные меры из-за ухудшения эпидобстановки по коронавирусу – отменяются все массовые мероприятия, учащиеся вузов переходят на дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба регионального правительства."В Бурятии в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции усилены ограничительные меры. На сегодняшний день республика занимает третье место по темпам прироста заболеваемости после Московской и Ленинградской областей", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что власти ограничили режим работы общепита до 23.00, а также разрешили рассадку не более четырех человек за столом. Также отменены или перенесены все республиканские массовые мероприятия в июне. Без зрителей и с обязательным тестированием всех участников пройдут всероссийские спортивные соревнования. Власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленку, а образовательным организациям среднего и высшего профессионального образования рекомендовано организовать учебный процесс в дистанционном формате.В региональном минздраве отметили, что сейчас наблюдается значительный рост потребности в госпитализации по сравнению с прошлой неделей. По информации правительства, 31 мая на лечении находилось в два раза меньше пациентов – сейчас развернуто 1211 коек, занятость коечного фонда составляет 91%. Республиканский главк Роспотребнадзора сообщает, что основная доля инфицирования связана с пребыванием в местах массового скопления людей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/privivka-1735873194.html

республика бурятия

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, общество