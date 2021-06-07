https://ria.ru/20210607/koronavirus-1735965095.html

В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи человек с COVID-19

Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:36

2021-06-07T11:36

2021-06-07T11:36

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1 568 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 077 914."В Москве выявлены 3 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 207 человек", - сообщили в штабе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210607/privivka-1735873194.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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