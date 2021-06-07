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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210607/koronavirus-1735965095.html
В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи человек с COVID-19
Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:36
2021-06-07T11:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1 568 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 077 914."В Москве выявлены 3 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 207 человек", - сообщили в штабе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи человек с COVID-19

11:36 07.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1 568 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 077 914.
Пациентка во время проведения выездной вакцинации от коронавирусной инфекции в СНТ Волга под Казанью - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
09:00Сказано в эфире
Какая прививка от коронавируса лучше и можно ли заболеть после нее?
"В Москве выявлены 3 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 207 человек", - сообщили в штабе.
 
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