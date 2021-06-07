https://ria.ru/20210607/koronavirus-1735965095.html
В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 1,2 тысячи человек с COVID-19
Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:36
2021-06-07T11:36
2021-06-07T11:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073098_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_bbee697e39f3fdfbf666b38fb4ccbbf1.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1 568 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 077 914."В Москве выявлены 3 266 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 207 человек", - сообщили в штабе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/privivka-1735873194.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729073098_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_817b3754f93af6270d1e1006344cf4a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество