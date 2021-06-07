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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:36
2021-06-07T11:36
2021-06-07T11:36
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чукотский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%; 2. Республика Тыва - 0,03%; 3. Магаданская область, Еврейская автономная область, Республика Северная Осетия-Алания - 0,04%", - говорится в сообщении.
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