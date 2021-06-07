https://ria.ru/20210607/kontsert-1736056635.html
Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт - РИА Новости, 07.06.2021
Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
Бывший солист группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинском во Владимирской области в таком состоянии, что не мог стоять на ногах. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:55
2021-06-07T19:55
2021-06-07T22:21
шоубиз
глеб самойлов
владимирская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570767618_0:128:2529:1551_1920x0_80_0_0_86b0bc6503ba4965a86bd4f28f4a2c6d.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывший солист группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинском во Владимирской области в таком состоянии, что не мог стоять на ногах. На опубликованных в тиктоке кадрах видно, что музыкант шатается и хрипит в микрофон. Администратор попытался усадить его на кресло, однако в итоге Самойлов расположился на подиуме для ударной установки и продолжил бессвязно петь. Как сообщает телеканал "360", позже его увели со сцены. Самойлов ушел из "Агаты Кристи" в 2010 году, после чего создал группу The Matrix, с которой продолжает выступать.
https://ria.ru/20210529/buzova-1734766450.html
владимирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570767618_117:0:2366:1687_1920x0_80_0_0_7ad7e7568f7196d561f9f1a6c879793f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб самойлов, владимирская область