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Шоубиз
https://ria.ru/20210607/kontsert-1736056635.html
Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт - РИА Новости, 07.06.2021
Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт
Бывший солист группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинском во Владимирской области в таком состоянии, что не мог стоять на ногах. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:55
2021-06-07T22:21
шоубиз
глеб самойлов
владимирская область
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывший солист группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинском во Владимирской области в таком состоянии, что не мог стоять на ногах. На опубликованных в тиктоке кадрах видно, что музыкант шатается и хрипит в микрофон. Администратор попытался усадить его на кресло, однако в итоге Самойлов расположился на подиуме для ударной установки и продолжил бессвязно петь. Как сообщает телеканал "360", позже его увели со сцены. Самойлов ушел из "Агаты Кристи" в 2010 году, после чего создал группу The Matrix, с которой продолжает выступать.
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глеб самойлов, владимирская область

Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт

19:55 07.06.2021 (обновлено: 22:21 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлеб Самойлов
Глеб Самойлов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывший солист группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинском во Владимирской области в таком состоянии, что не мог стоять на ногах.
На опубликованных в тиктоке кадрах видно, что музыкант шатается и хрипит в микрофон. Администратор попытался усадить его на кресло, однако в итоге Самойлов расположился на подиуме для ударной установки и продолжил бессвязно петь.
Как сообщает телеканал "360", позже его увели со сцены.
Самойлов ушел из "Агаты Кристи" в 2010 году, после чего создал группу The Matrix, с которой продолжает выступать.
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