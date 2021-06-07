https://ria.ru/20210607/kontsert-1736056635.html

Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт

Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт - РИА Новости, 07.06.2021

Экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов дал "пьяный" концерт

Бывший солист группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинском во Владимирской области в таком состоянии, что не мог стоять на ногах. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T19:55

2021-06-07T19:55

2021-06-07T22:21

шоубиз

глеб самойлов

владимирская область

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Бывший солист группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинском во Владимирской области в таком состоянии, что не мог стоять на ногах. На опубликованных в тиктоке кадрах видно, что музыкант шатается и хрипит в микрофон. Администратор попытался усадить его на кресло, однако в итоге Самойлов расположился на подиуме для ударной установки и продолжил бессвязно петь. Как сообщает телеканал "360", позже его увели со сцены. Самойлов ушел из "Агаты Кристи" в 2010 году, после чего создал группу The Matrix, с которой продолжает выступать.

https://ria.ru/20210529/buzova-1734766450.html

владимирская область

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2021

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глеб самойлов, владимирская область