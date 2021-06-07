Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210607/konkurs-1736036974.html
Объявлен старт всероссийского конкурса аэросъемки "Взлетай и снимай!"
Объявлен старт всероссийского конкурса аэросъемки "Взлетай и снимай!" - РИА Новости, 07.06.2021
Объявлен старт всероссийского конкурса аэросъемки "Взлетай и снимай!"
В России стартовал ежегодный конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай!", работы принимаются с 7 июня по 7 августа 2021 года, сообщает пресс-служба телеканала "Моя... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:45
2021-06-07T17:45
туризм
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571794058_0:71:1500:915_1920x0_80_0_0_912ff2625bd7a0d07cc5314efadd8099.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России стартовал ежегодный конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай!", работы принимаются с 7 июня по 7 августа 2021 года, сообщает пресс-служба телеканала "Моя Планета".Главное требование к участникам – прислать видео (полторы минуты), снятое с помощью дрона. За несколько лет существования конкурса на него было прислано большое количество видеороликов, впечатляющих своей динамичностью, монтажом, атмосферой. Только в 2020 году более 500 авторов из разных уголков России отправили около тысячи работ.В новом сезоне заявки принимаются в трех номинациях: "Экстрим и увлечения" (гонки на автомобилях, речные сплавы, рыбалка, спорт, опасные профессии), "Природа и ее обитатели" (пейзажи, животные), "Города и путешествия" (маленькие и большие города днем и ночью, строящиеся объекты, развлечения, дороги).Победители каждой номинации получат 100 тысяч рублей. Занявших вторые и третьи места, ждут ценные призы и подарки от партнеров конкурса.Организаторы конкурса — телеканалы "Т24", "Живая Планета" и "Моя Планета".
https://ria.ru/20210526/zaryade-1733885045.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571794058_94:0:1407:985_1920x0_80_0_0_5634d7e806e1466cc03457f84027a510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, туризм, новости - туризм

Объявлен старт всероссийского конкурса аэросъемки "Взлетай и снимай!"

17:45 07.06.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России стартовал ежегодный конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай!", работы принимаются с 7 июня по 7 августа 2021 года, сообщает пресс-служба телеканала "Моя Планета".
Главное требование к участникам – прислать видео (полторы минуты), снятое с помощью дрона.
За несколько лет существования конкурса на него было прислано большое количество видеороликов, впечатляющих своей динамичностью, монтажом, атмосферой. Только в 2020 году более 500 авторов из разных уголков России отправили около тысячи работ.
В новом сезоне заявки принимаются в трех номинациях: "Экстрим и увлечения" (гонки на автомобилях, речные сплавы, рыбалка, спорт, опасные профессии), "Природа и ее обитатели" (пейзажи, животные), "Города и путешествия" (маленькие и большие города днем и ночью, строящиеся объекты, развлечения, дороги).
Победители каждой номинации получат 100 тысяч рублей. Занявших вторые и третьи места, ждут ценные призы и подарки от партнеров конкурса.
Организаторы конкурса — телеканалы "Т24", "Живая Планета" и "Моя Планета".
На выставке растений в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 08:00Туризм
Вся Россия за 60 минут: самые необычные растения страны
 
ТуризмРоссияТуризмНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
Лента новостейМолния