https://ria.ru/20210607/konkurs-1736036974.html
Объявлен старт всероссийского конкурса аэросъемки "Взлетай и снимай!"
Объявлен старт всероссийского конкурса аэросъемки "Взлетай и снимай!" - РИА Новости, 07.06.2021
Объявлен старт всероссийского конкурса аэросъемки "Взлетай и снимай!"
В России стартовал ежегодный конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай!", работы принимаются с 7 июня по 7 августа 2021 года, сообщает пресс-служба телеканала "Моя... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:45
2021-06-07T17:45
2021-06-07T17:45
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В России стартовал ежегодный конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай!", работы принимаются с 7 июня по 7 августа 2021 года, сообщает пресс-служба телеканала "Моя Планета".Главное требование к участникам – прислать видео (полторы минуты), снятое с помощью дрона. За несколько лет существования конкурса на него было прислано большое количество видеороликов, впечатляющих своей динамичностью, монтажом, атмосферой. Только в 2020 году более 500 авторов из разных уголков России отправили около тысячи работ.В новом сезоне заявки принимаются в трех номинациях: "Экстрим и увлечения" (гонки на автомобилях, речные сплавы, рыбалка, спорт, опасные профессии), "Природа и ее обитатели" (пейзажи, животные), "Города и путешествия" (маленькие и большие города днем и ночью, строящиеся объекты, развлечения, дороги).Победители каждой номинации получат 100 тысяч рублей. Занявших вторые и третьи места, ждут ценные призы и подарки от партнеров конкурса.Организаторы конкурса — телеканалы "Т24", "Живая Планета" и "Моя Планета".
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россия, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
В России стартовал
ежегодный конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай!", работы принимаются с 7 июня по 7 августа 2021 года, сообщает пресс-служба телеканала "Моя Планета".
Главное требование к участникам – прислать видео (полторы минуты), снятое с помощью дрона.
За несколько лет существования конкурса на него было прислано большое количество видеороликов, впечатляющих своей динамичностью, монтажом, атмосферой. Только в 2020 году более 500 авторов из разных уголков России отправили около тысячи работ.
В новом сезоне заявки принимаются в трех номинациях: "Экстрим и увлечения" (гонки на автомобилях, речные сплавы, рыбалка, спорт, опасные профессии), "Природа и ее обитатели" (пейзажи, животные), "Города и путешествия" (маленькие и большие города днем и ночью, строящиеся объекты, развлечения, дороги).
Победители каждой номинации получат 100 тысяч рублей. Занявших вторые и третьи места, ждут ценные призы и подарки от партнеров конкурса.
Организаторы конкурса — телеканалы "Т24", "Живая Планета" и "Моя Планета".