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Стартует конкурс на лучшую ИИ-систему постановки клинического диагноза
Стартует конкурс на лучшую ИИ-систему постановки клинического диагноза - РИА Новости, 07.06.2021
Стартует конкурс на лучшую ИИ-систему постановки клинического диагноза
В России стартует конкурс на создание интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), сообщает пресс-служба Платформы Национальной... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:52
2021-06-07T11:52
2021-06-07T13:42
технологические конкурсы up great
искусственный интеллект
национальная технологическая инициатива (нти)
наука
медицина
технологии
общество
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В России стартует конкурс на создание интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).Конкурс проводится в целях реализации НТИ в рамках серии технологических конкурсов НТИ Up Great."Конкурс направлен на стимулирование разработки инновационных решений на основе технологий искусственного интеллекта, способных точно диагностировать заболевания. Опираться такие решения будут на комплекс клинико-лабораторно-диагностических данных и информацию из профессиональных баз медицинских знаний. Участникам предстоит разработать интеллектуальную систему, которая сможет поставить и обосновать заключительный клинический диагноз", - говорится в сообщении.При оценке разработанной системы будут оцениваться, в том числе, объяснение диагноза (интерпретируемость), насколько оптимально был выбран путь для постановки диагноза (количество итераций) и объем требуемых действий для пациента (время, стоимость, безопасность для здоровья).В результате конкурса должна быть разработана СППВР, способная не только анализировать различные типы данных о пациенте, но и использовать информацию из внешних источников, делать выводы и объяснять логику постановки диагноза. Предполагается, что специалисты смогут пользоваться системой, независимо от местонахождения и уровня оснащенности медучреждения, - достаточно будет иметь компьютер и выход в интернет.Призовой фонд составляет 200 миллионов рублей, его разделят участники, чьи разработки смогут точно поставить и обосновать заключительный клинический диагноз.
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искусственный интеллект, национальная технологическая инициатива (нти), наука, медицина, технологии, общество
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости
. В России стартует конкурс на создание интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ
).
Конкурс проводится в целях реализации НТИ в рамках серии технологических конкурсов НТИ Up Great.
"Конкурс направлен на стимулирование разработки инновационных решений на основе технологий искусственного интеллекта, способных точно диагностировать заболевания. Опираться такие решения будут на комплекс клинико-лабораторно-диагностических данных и информацию из профессиональных баз медицинских знаний. Участникам предстоит разработать интеллектуальную систему, которая сможет поставить и обосновать заключительный клинический диагноз", - говорится в сообщении.
При оценке разработанной системы будут оцениваться, в том числе, объяснение диагноза (интерпретируемость), насколько оптимально был выбран путь для постановки диагноза (количество итераций) и объем требуемых действий для пациента (время, стоимость, безопасность для здоровья).
В результате конкурса должна быть разработана СППВР, способная не только анализировать различные типы данных о пациенте, но и использовать информацию из внешних источников, делать выводы и объяснять логику постановки диагноза. Предполагается, что специалисты смогут пользоваться системой, независимо от местонахождения и уровня оснащенности медучреждения, - достаточно будет иметь компьютер и выход в интернет.
Конкурс продлится до конца 2024 года и будет состоять из нескольких этапов: отборочный этап, квалификация, полуфинальные и финальные испытания. Основное требование к участникам – сформированная команда от 2 до 10 человек в возрасте 18 лет и старше.
Призовой фонд составляет 200 миллионов рублей, его разделят участники, чьи разработки смогут точно поставить и обосновать заключительный клинический диагноз.