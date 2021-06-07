https://ria.ru/20210607/konkurs-1735967881.html

Стартует конкурс на лучшую ИИ-систему постановки клинического диагноза

Стартует конкурс на лучшую ИИ-систему постановки клинического диагноза - РИА Новости, 07.06.2021

Стартует конкурс на лучшую ИИ-систему постановки клинического диагноза

В России стартует конкурс на создание интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), сообщает пресс-служба Платформы Национальной... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:52

2021-06-07T11:52

2021-06-07T13:42

технологические конкурсы up great

искусственный интеллект

национальная технологическая инициатива (нти)

наука

медицина

технологии

общество

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В России стартует конкурс на создание интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).Конкурс проводится в целях реализации НТИ в рамках серии технологических конкурсов НТИ Up Great."Конкурс направлен на стимулирование разработки инновационных решений на основе технологий искусственного интеллекта, способных точно диагностировать заболевания. Опираться такие решения будут на комплекс клинико-лабораторно-диагностических данных и информацию из профессиональных баз медицинских знаний. Участникам предстоит разработать интеллектуальную систему, которая сможет поставить и обосновать заключительный клинический диагноз", - говорится в сообщении.При оценке разработанной системы будут оцениваться, в том числе, объяснение диагноза (интерпретируемость), насколько оптимально был выбран путь для постановки диагноза (количество итераций) и объем требуемых действий для пациента (время, стоимость, безопасность для здоровья).В результате конкурса должна быть разработана СППВР, способная не только анализировать различные типы данных о пациенте, но и использовать информацию из внешних источников, делать выводы и объяснять логику постановки диагноза. Предполагается, что специалисты смогут пользоваться системой, независимо от местонахождения и уровня оснащенности медучреждения, - достаточно будет иметь компьютер и выход в интернет.Призовой фонд составляет 200 миллионов рублей, его разделят участники, чьи разработки смогут точно поставить и обосновать заключительный клинический диагноз.

https://ria.ru/20200228/1565318559.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусственный интеллект, национальная технологическая инициатива (нти), наука, медицина, технологии, общество