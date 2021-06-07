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Технологические конкурсы Up Great
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Стартует конкурс на лучшую ИИ-систему постановки клинического диагноза
Стартует конкурс на лучшую ИИ-систему постановки клинического диагноза - РИА Новости, 07.06.2021
Стартует конкурс на лучшую ИИ-систему постановки клинического диагноза
В России стартует конкурс на создание интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), сообщает пресс-служба Платформы Национальной... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:52
2021-06-07T13:42
технологические конкурсы up great
искусственный интеллект
национальная технологическая инициатива (нти)
наука
медицина
технологии
общество
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В России стартует конкурс на создание интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).Конкурс проводится в целях реализации НТИ в рамках серии технологических конкурсов НТИ Up Great."Конкурс направлен на стимулирование разработки инновационных решений на основе технологий искусственного интеллекта, способных точно диагностировать заболевания. Опираться такие решения будут на комплекс клинико-лабораторно-диагностических данных и информацию из профессиональных баз медицинских знаний. Участникам предстоит разработать интеллектуальную систему, которая сможет поставить и обосновать заключительный клинический диагноз", - говорится в сообщении.При оценке разработанной системы будут оцениваться, в том числе, объяснение диагноза (интерпретируемость), насколько оптимально был выбран путь для постановки диагноза (количество итераций) и объем требуемых действий для пациента (время, стоимость, безопасность для здоровья).В результате конкурса должна быть разработана СППВР, способная не только анализировать различные типы данных о пациенте, но и использовать информацию из внешних источников, делать выводы и объяснять логику постановки диагноза. Предполагается, что специалисты смогут пользоваться системой, независимо от местонахождения и уровня оснащенности медучреждения, - достаточно будет иметь компьютер и выход в интернет.Призовой фонд составляет 200 миллионов рублей, его разделят участники, чьи разработки смогут точно поставить и обосновать заключительный клинический диагноз.
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искусственный интеллект, национальная технологическая инициатива (нти), наука, медицина, технологии, общество

Стартует конкурс на лучшую ИИ-систему постановки клинического диагноза

11:52 07.06.2021 (обновлено: 13:42 07.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Платформы Национальной технологической инициативыПланшетный компьютер с программой на тему "здоровье человека"
Планшетный компьютер с программой на тему здоровье человека - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Платформы Национальной технологической инициативы
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В России стартует конкурс на создание интеллектуальной системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), сообщает пресс-служба Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
Конкурс проводится в целях реализации НТИ в рамках серии технологических конкурсов НТИ Up Great.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 28.02.2020
28 февраля 2020, 12:32Технологические конкурсы Up Great
Проект Up Great опубликовал базу данных для обучения робомобилей
"Конкурс направлен на стимулирование разработки инновационных решений на основе технологий искусственного интеллекта, способных точно диагностировать заболевания. Опираться такие решения будут на комплекс клинико-лабораторно-диагностических данных и информацию из профессиональных баз медицинских знаний. Участникам предстоит разработать интеллектуальную систему, которая сможет поставить и обосновать заключительный клинический диагноз", - говорится в сообщении.
При оценке разработанной системы будут оцениваться, в том числе, объяснение диагноза (интерпретируемость), насколько оптимально был выбран путь для постановки диагноза (количество итераций) и объем требуемых действий для пациента (время, стоимость, безопасность для здоровья).
В результате конкурса должна быть разработана СППВР, способная не только анализировать различные типы данных о пациенте, но и использовать информацию из внешних источников, делать выводы и объяснять логику постановки диагноза. Предполагается, что специалисты смогут пользоваться системой, независимо от местонахождения и уровня оснащенности медучреждения, - достаточно будет иметь компьютер и выход в интернет.
Конкурс продлится до конца 2024 года и будет состоять из нескольких этапов: отборочный этап, квалификация, полуфинальные и финальные испытания. Основное требование к участникам – сформированная команда от 2 до 10 человек в возрасте 18 лет и старше.
Призовой фонд составляет 200 миллионов рублей, его разделят участники, чьи разработки смогут точно поставить и обосновать заключительный клинический диагноз.
 
Технологические конкурсы Up GreatИскусственный интеллектНациональная технологическая инициатива (НТИ)НаукаМедицинаТехнологииОбщество
 
 
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