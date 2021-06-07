Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/kollektory-1736070032.html
Евросоюз договорился о единых правилах поведения коллекторов
Евросоюз договорился о единых правилах поведения коллекторов - РИА Новости, 07.06.2021
Евросоюз договорился о единых правилах поведения коллекторов
Власти Евросоюза договорились о единых правилах по продаже неработающих кредитов (NPL) в ЕС и о поведении коллекторов, которые должны воздерживаться от... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:50
2021-06-07T23:13
европарламент
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Власти Евросоюза договорились о единых правилах по продаже неработающих кредитов (NPL) в ЕС и о поведении коллекторов, которые должны воздерживаться от преследования должников, говорится в сообщении Европарламента."Переговорщики от Европарламента согласовали с Советом (стран ЕС) общие стандарты Евросоюза, регулирующие передачу плохих кредитов от банков вторичным покупателям при защите прав заемщиков. Участники переговоров согласовали общие обязательные положения для всех государств-членов (ЕС)", - говорится в релизе.Покупатели кредитов будут иметь возможность приобретать их на всей территории ЕС."Единый уровень защиты заемщиков, которые не могут оплатить свои долги, согласованный в ходе переговоров, требует, чтобы покупатели кредитов и кредитные службы уважали и защищали личную информацию и конфиденциальность заемщиков и воздерживались от любых преследований, принуждения или неправомерного влияния", - сообщает ЕП.Кредитные службы - это юридические лица, действующие от имени покупателей кредита и осуществляющие, например, сбор платежей по ссудам или пересмотр условий кредитных соглашения, отмечается в релизе.Представители властей ЕС также согласовали необходимость принимать во внимание индивидуальные обстоятельства заемщика, к примеру, наличие у него ипотеки на жильё и способность выплатить кредит при принятии решения о различных мерах. "Такие меры могут включать частичное рефинансирование кредитного соглашения, изменение условий соглашения, продление сроков ссуды, конвертацию валюты и другие способы облегчения выплат", - говорится в релизе.Европарламент отмечает, что новые меры должны будут способствовать развитию вторичного рынка NPL, к которым причисляются кредиты с просрочкой выплат более 90 дней или те, что вряд ли будут до конца погашены.Европарламент, Совет стран ЕС и Еврокомиссия сейчас работают над техническими аспектами текста законопроекта. После этого он должен быть одобрен Советом и Европарламентом в целом.
https://ria.ru/20210607/milonov-1735946466.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210606/sotsseti-1735854403.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европарламент, еврокомиссия, евросоюз

Евросоюз договорился о единых правилах поведения коллекторов

22:50 07.06.2021 (обновлено: 23:13 07.06.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Власти Евросоюза договорились о единых правилах по продаже неработающих кредитов (NPL) в ЕС и о поведении коллекторов, которые должны воздерживаться от преследования должников, говорится в сообщении Европарламента.
"Переговорщики от Европарламента согласовали с Советом (стран ЕС) общие стандарты Евросоюза, регулирующие передачу плохих кредитов от банков вторичным покупателям при защите прав заемщиков. Участники переговоров согласовали общие обязательные положения для всех государств-членов (ЕС)", - говорится в релизе.
Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
Вчера, 09:56
Коллекторы пожаловались в СК из-за высказываний Милонова
Покупатели кредитов будут иметь возможность приобретать их на всей территории ЕС.
"Единый уровень защиты заемщиков, которые не могут оплатить свои долги, согласованный в ходе переговоров, требует, чтобы покупатели кредитов и кредитные службы уважали и защищали личную информацию и конфиденциальность заемщиков и воздерживались от любых преследований, принуждения или неправомерного влияния", - сообщает ЕП.
Кредитные службы - это юридические лица, действующие от имени покупателей кредита и осуществляющие, например, сбор платежей по ссудам или пересмотр условий кредитных соглашения, отмечается в релизе.
Представители властей ЕС также согласовали необходимость принимать во внимание индивидуальные обстоятельства заемщика, к примеру, наличие у него ипотеки на жильё и способность выплатить кредит при принятии решения о различных мерах. "Такие меры могут включать частичное рефинансирование кредитного соглашения, изменение условий соглашения, продление сроков ссуды, конвертацию валюты и другие способы облегчения выплат", - говорится в релизе.
Европарламент отмечает, что новые меры должны будут способствовать развитию вторичного рынка NPL, к которым причисляются кредиты с просрочкой выплат более 90 дней или те, что вряд ли будут до конца погашены.
Европарламент, Совет стран ЕС и Еврокомиссия сейчас работают над техническими аспектами текста законопроекта. После этого он должен быть одобрен Советом и Европарламентом в целом.
Президент Федеративной Республики Нигерии Мухаммаду Бухари (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 10:46В мире
Дипмиссии США и ЕС не поддержали блокировку Twitter в Нигерии
 
ЕвропарламентЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
06:21МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер
Лента новостейМолния