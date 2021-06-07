https://ria.ru/20210607/kollektory-1736070032.html

Евросоюз договорился о единых правилах поведения коллекторов

Евросоюз договорился о единых правилах поведения коллекторов - РИА Новости, 07.06.2021

Евросоюз договорился о единых правилах поведения коллекторов

Власти Евросоюза договорились о единых правилах по продаже неработающих кредитов (NPL) в ЕС и о поведении коллекторов, которые должны воздерживаться от... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T22:50

2021-06-07T22:50

2021-06-07T23:13

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Власти Евросоюза договорились о единых правилах по продаже неработающих кредитов (NPL) в ЕС и о поведении коллекторов, которые должны воздерживаться от преследования должников, говорится в сообщении Европарламента."Переговорщики от Европарламента согласовали с Советом (стран ЕС) общие стандарты Евросоюза, регулирующие передачу плохих кредитов от банков вторичным покупателям при защите прав заемщиков. Участники переговоров согласовали общие обязательные положения для всех государств-членов (ЕС)", - говорится в релизе.Покупатели кредитов будут иметь возможность приобретать их на всей территории ЕС."Единый уровень защиты заемщиков, которые не могут оплатить свои долги, согласованный в ходе переговоров, требует, чтобы покупатели кредитов и кредитные службы уважали и защищали личную информацию и конфиденциальность заемщиков и воздерживались от любых преследований, принуждения или неправомерного влияния", - сообщает ЕП.Кредитные службы - это юридические лица, действующие от имени покупателей кредита и осуществляющие, например, сбор платежей по ссудам или пересмотр условий кредитных соглашения, отмечается в релизе.Представители властей ЕС также согласовали необходимость принимать во внимание индивидуальные обстоятельства заемщика, к примеру, наличие у него ипотеки на жильё и способность выплатить кредит при принятии решения о различных мерах. "Такие меры могут включать частичное рефинансирование кредитного соглашения, изменение условий соглашения, продление сроков ссуды, конвертацию валюты и другие способы облегчения выплат", - говорится в релизе.Европарламент отмечает, что новые меры должны будут способствовать развитию вторичного рынка NPL, к которым причисляются кредиты с просрочкой выплат более 90 дней или те, что вряд ли будут до конца погашены.Европарламент, Совет стран ЕС и Еврокомиссия сейчас работают над техническими аспектами текста законопроекта. После этого он должен быть одобрен Советом и Европарламентом в целом.

https://ria.ru/20210607/milonov-1735946466.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210606/sotsseti-1735854403.html

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европарламент, еврокомиссия, евросоюз