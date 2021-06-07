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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/knaysl-1735941014.html
Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти"
Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти" - РИА Новости, 07.06.2021
Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти"
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров "Роснефти", заявив, что с компанией у нее совпадают... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:07
2021-06-07T09:07
петербургский международный экономический форум
карин кнайсль
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров "Роснефти", заявив, что с компанией у нее совпадают мнения по очень многим вопросам, касающимся рынка нефти и устойчивого развития.Акционеры "Роснефти" 2 июня избрали новый состав совета директоров компании, и Кнайсль вошла в него в качестве независимого директора. На брифинге журналистам в рамках ПМЭФ она поделилась, что для нее это большая честь и одновременно очень интересная задача."Если вы познакомитесь с моими публикациями, с моими лекциями за последние 25 лет, вы поймете, как я воспринимаю энергетические рынки в целом, а также проблемы устойчивого развития. С "Роснефтью" есть совпадение во мнениях по многим вопросам. А принять такую должность, такую миссию можно только тогда, когда действительно отождествляешь себя с общей концепцией. Так что это как раз тот случай", - рассказала Кнайсль.Новый независимый директор оценила, какие, с ее точки зрения, есть основные конкурентные преимущества у компании на мировым рынке, отметив низкие затраты на добычу. "Ниже 3 долларов за баррель, что-то вроде 2,6. И если вы можете быть настолько эффективными с точки зрения затрат при волатильных ценах, значит вы не настолько уязвимы как конкуренты, добывающие, к примеру, сланцевую нефть", - подчеркнула Кнайсль.Одновременно с этим, компания работает над снижением углеродного следа от своих операций, в этом отношении интересен проект "Восток Ойл", сообщила она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20201124/knaysl-1586078817.html
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карин кнайсль, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, экономика

Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти"

09:07 07.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров "Роснефти", заявив, что с компанией у нее совпадают мнения по очень многим вопросам, касающимся рынка нефти и устойчивого развития.
Акционеры "Роснефти" 2 июня избрали новый состав совета директоров компании, и Кнайсль вошла в него в качестве независимого директора. На брифинге журналистам в рамках ПМЭФ она поделилась, что для нее это большая честь и одновременно очень интересная задача.
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"Если вы познакомитесь с моими публикациями, с моими лекциями за последние 25 лет, вы поймете, как я воспринимаю энергетические рынки в целом, а также проблемы устойчивого развития. С "Роснефтью" есть совпадение во мнениях по многим вопросам. А принять такую должность, такую миссию можно только тогда, когда действительно отождествляешь себя с общей концепцией. Так что это как раз тот случай", - рассказала Кнайсль.
Новый независимый директор оценила, какие, с ее точки зрения, есть основные конкурентные преимущества у компании на мировым рынке, отметив низкие затраты на добычу. "Ниже 3 долларов за баррель, что-то вроде 2,6. И если вы можете быть настолько эффективными с точки зрения затрат при волатильных ценах, значит вы не настолько уязвимы как конкуренты, добывающие, к примеру, сланцевую нефть", - подчеркнула Кнайсль.
Одновременно с этим, компания работает над снижением углеродного следа от своих операций, в этом отношении интересен проект "Восток Ойл", сообщила она.
"Для такого масштабного проекта продуман комплекс возобновляемых источников энергии, в том числе ветряные электростанции. Если есть любая техническая возможность снизить углеродный след – она реализуется... Углеродный след при добыче нефти на "Восток Ойл" — всего 12 килограмм на баррель. По данным WoodMackenzie, в мире по новым месторождениям эта цифра — 50 килограмм. Предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту "углеродный след" на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире", - заключила Кнайсль.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумКарин КнайсльПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьЭкономика
 
 
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