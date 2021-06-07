https://ria.ru/20210607/knaysl-1735941014.html

Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти"

Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти" - РИА Новости, 07.06.2021

Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти"

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров "Роснефти", заявив, что с компанией у нее совпадают... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:07

2021-06-07T09:07

2021-06-07T09:07

петербургский международный экономический форум

карин кнайсль

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров "Роснефти", заявив, что с компанией у нее совпадают мнения по очень многим вопросам, касающимся рынка нефти и устойчивого развития.Акционеры "Роснефти" 2 июня избрали новый состав совета директоров компании, и Кнайсль вошла в него в качестве независимого директора. На брифинге журналистам в рамках ПМЭФ она поделилась, что для нее это большая честь и одновременно очень интересная задача."Если вы познакомитесь с моими публикациями, с моими лекциями за последние 25 лет, вы поймете, как я воспринимаю энергетические рынки в целом, а также проблемы устойчивого развития. С "Роснефтью" есть совпадение во мнениях по многим вопросам. А принять такую должность, такую миссию можно только тогда, когда действительно отождествляешь себя с общей концепцией. Так что это как раз тот случай", - рассказала Кнайсль.Новый независимый директор оценила, какие, с ее точки зрения, есть основные конкурентные преимущества у компании на мировым рынке, отметив низкие затраты на добычу. "Ниже 3 долларов за баррель, что-то вроде 2,6. И если вы можете быть настолько эффективными с точки зрения затрат при волатильных ценах, значит вы не настолько уязвимы как конкуренты, добывающие, к примеру, сланцевую нефть", - подчеркнула Кнайсль.Одновременно с этим, компания работает над снижением углеродного следа от своих операций, в этом отношении интересен проект "Восток Ойл", сообщила она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20201124/knaysl-1586078817.html

https://ria.ru/20210604/evro-1735660556.html

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2021

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карин кнайсль, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, экономика