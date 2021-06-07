https://ria.ru/20210607/knaysl-1735941014.html
Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти"
Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти" - РИА Новости, 07.06.2021
Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти"
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров "Роснефти", заявив, что с компанией у нее совпадают... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:07
2021-06-07T09:07
2021-06-07T09:07
петербургский международный экономический форум
карин кнайсль
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/87/1551718766_0:0:3112:1750_1920x0_80_0_0_1633ab61293ecbc4ef7449a4fd4e9f23.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров "Роснефти", заявив, что с компанией у нее совпадают мнения по очень многим вопросам, касающимся рынка нефти и устойчивого развития.Акционеры "Роснефти" 2 июня избрали новый состав совета директоров компании, и Кнайсль вошла в него в качестве независимого директора. На брифинге журналистам в рамках ПМЭФ она поделилась, что для нее это большая честь и одновременно очень интересная задача."Если вы познакомитесь с моими публикациями, с моими лекциями за последние 25 лет, вы поймете, как я воспринимаю энергетические рынки в целом, а также проблемы устойчивого развития. С "Роснефтью" есть совпадение во мнениях по многим вопросам. А принять такую должность, такую миссию можно только тогда, когда действительно отождествляешь себя с общей концепцией. Так что это как раз тот случай", - рассказала Кнайсль.Новый независимый директор оценила, какие, с ее точки зрения, есть основные конкурентные преимущества у компании на мировым рынке, отметив низкие затраты на добычу. "Ниже 3 долларов за баррель, что-то вроде 2,6. И если вы можете быть настолько эффективными с точки зрения затрат при волатильных ценах, значит вы не настолько уязвимы как конкуренты, добывающие, к примеру, сланцевую нефть", - подчеркнула Кнайсль.Одновременно с этим, компания работает над снижением углеродного следа от своих операций, в этом отношении интересен проект "Восток Ойл", сообщила она.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20201124/knaysl-1586078817.html
https://ria.ru/20210604/evro-1735660556.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/87/1551718766_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_852c158ff584d25e94d8e80f1368f4d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
карин кнайсль, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров "Роснефти
", заявив, что с компанией у нее совпадают мнения по очень многим вопросам, касающимся рынка нефти и устойчивого развития.
Акционеры "Роснефти" 2 июня избрали новый состав совета директоров компании, и Кнайсль вошла в него в качестве независимого директора. На брифинге журналистам в рамках ПМЭФ
она поделилась, что для нее это большая честь и одновременно очень интересная задача.
"Если вы познакомитесь с моими публикациями, с моими лекциями за последние 25 лет, вы поймете, как я воспринимаю энергетические рынки в целом, а также проблемы устойчивого развития. С "Роснефтью" есть совпадение во мнениях по многим вопросам. А принять такую должность, такую миссию можно только тогда, когда действительно отождествляешь себя с общей концепцией. Так что это как раз тот случай", - рассказала Кнайсль.
Новый независимый директор оценила, какие, с ее точки зрения, есть основные конкурентные преимущества у компании на мировым рынке, отметив низкие затраты на добычу. "Ниже 3 долларов за баррель, что-то вроде 2,6. И если вы можете быть настолько эффективными с точки зрения затрат при волатильных ценах, значит вы не настолько уязвимы как конкуренты, добывающие, к примеру, сланцевую нефть", - подчеркнула Кнайсль.
Одновременно с этим, компания работает над снижением углеродного следа от своих операций, в этом отношении интересен проект "Восток Ойл", сообщила она.
"Для такого масштабного проекта продуман комплекс возобновляемых источников энергии, в том числе ветряные электростанции. Если есть любая техническая возможность снизить углеродный след – она реализуется... Углеродный след при добыче нефти на "Восток Ойл" — всего 12 килограмм на баррель. По данным WoodMackenzie, в мире по новым месторождениям эта цифра — 50 килограмм. Предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту "углеродный след" на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире", - заключила Кнайсль.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.