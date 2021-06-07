https://ria.ru/20210607/kitay-1736011550.html

В Китае прокомментировали слова Путина о том, что США идут по пути СССР

В Китае прокомментировали слова Путина о том, что США идут по пути СССР - РИА Новости, 07.06.2021

В Китае прокомментировали слова Путина о том, что США идут по пути СССР

Слова президента России Владимира Путина о судьбе империй заставляют глубоко задуматься, Пекин считает, что действия крупных держав и их отношение к другим... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:12

2021-06-07T15:12

2021-06-07T15:12

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

мид кнр

владимир путин

китай

оон

сша

в мире

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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о судьбе империй заставляют глубоко задуматься, Пекин считает, что действия крупных держав и их отношение к другим странам будут определять не только их собственный подъем и падение, но и судьбу всего человечества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Президент РФ на полях ПМЭФ, говоря о политике в выстраивании отношений США с другими странами, выразил мнение, что Америка идет прямо по пути Советского Союза. Он отметил, что проблема империй в том, что им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, но количество проблем нарастает - и наступает момент, когда с ними уже не справиться."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, и слова президента Путина заставляют задуматься. Сегодняшний мир претерпевает серьезные изменения, и то, как поступают крупные державы, как они относятся к другим странам, будет не только определять подъем и падение их самих, но также в значительной степени определять будущее и судьбу человечества", - заявил дипломат.По его словам, Китай всегда считал, что крупные державы должны быть таковыми, то есть они не должны нападать, дискредитировать или указывать другим странам, что делать, они не должны бряцать оружием, угрожать и запугивать, формировать группировки и вызывать раскол.Ван Вэньбинь добавил, что крупные державы должны брать на себя еще большую ответственность и обязательства, прикладывать больше усилий и вносить больший вклад."Мы надеемся, что все страны, особенно крупные государства, вспомнят цели и принципы Устава ООН, будут дорожить созданной совместными усилиями всех стран после Второй мировой войны международной системой с главенствующей ролью ООН, совместно претворять в жизнь истинный мультилатерализм и общими усилиями продвигать демократизацию международных отношений", - добавил он.

https://ria.ru/20210607/kitay-1735987405.html

россия

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Плевать я хотел" – Путин о риске блокировки сайта Кремля Президент России Владимир Путин, комментируя свое высказывание о штурме Капитолия заявил, что ему плевать, что его могут где-то заблокировать, подчеркнув, что для него самое важное - это доверие российского народа. "Во-первых, я сразу же сказал, что не считаю, что это хорошо. Вы, видимо, невнимательно слушали. Во-вторых, я не даю оценок самому событию, я говорю о том, что за этим последовало, а в-третьих, плевать я хотел на то, что меня кто-то заблокирует", - сказал Путин на ПМЭФ, комментируя реплику ведущего о возможной негативной реакции на его слова о штурме Капитолия. 2021-06-07T15:12 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), мид кнр, владимир путин, китай, оон, сша, в мире