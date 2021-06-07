В Китае прокомментировали слова Путина о том, что США идут по пути СССР
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины "Спутник V"
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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Слова президента России Владимира Путина о судьбе империй заставляют глубоко задуматься, Пекин считает, что действия крупных держав и их отношение к другим странам будут определять не только их собственный подъем и падение, но и судьбу всего человечества, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Президент РФ на полях ПМЭФ, говоря о политике в выстраивании отношений США с другими странами, выразил мнение, что Америка идет прямо по пути Советского Союза. Он отметил, что проблема империй в том, что им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки, но количество проблем нарастает - и наступает момент, когда с ними уже не справиться.
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, и слова президента Путина заставляют задуматься. Сегодняшний мир претерпевает серьезные изменения, и то, как поступают крупные державы, как они относятся к другим странам, будет не только определять подъем и падение их самих, но также в значительной степени определять будущее и судьбу человечества", - заявил дипломат.
По его словам, Китай всегда считал, что крупные державы должны быть таковыми, то есть они не должны нападать, дискредитировать или указывать другим странам, что делать, они не должны бряцать оружием, угрожать и запугивать, формировать группировки и вызывать раскол.
Ван Вэньбинь добавил, что крупные державы должны брать на себя еще большую ответственность и обязательства, прикладывать больше усилий и вносить больший вклад.
"Мы надеемся, что все страны, особенно крупные государства, вспомнят цели и принципы Устава ООН, будут дорожить созданной совместными усилиями всех стран после Второй мировой войны международной системой с главенствующей ролью ООН, совместно претворять в жизнь истинный мультилатерализм и общими усилиями продвигать демократизацию международных отношений", - добавил он.