https://ria.ru/20210607/kitay-1735987405.html

МИД Китая прокомментировал статью Байдена

МИД Китая прокомментировал статью Байдена - РИА Новости, 07.06.2021

МИД Китая прокомментировал статью Байдена

Консультации по делам международного сообщества должны вестись при участии всех стран, последнее слово не должно быть лишь за группой избранных государств,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:14

2021-06-07T13:14

2021-06-07T13:14

мид кнр

джо байден

китай

оон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/70/1563397002_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_582004614ddf32c153d8376e52a08a63.jpg

ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Консультации по делам международного сообщества должны вестись при участии всех стран, последнее слово не должно быть лишь за группой избранных государств, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя статью президента США Джо Байдена.Ранее Байден в своей статье для газеты Washington Post заявил, что Китай не должен участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий. Байден также написал, что основные демократии мира будут предлагать отвечающую высоким стандартам альтернативу Китаю для обновления физической и цифровой инфраструктуры, а также инфраструктуры здравоохранения."Китай всегда придерживался мнения, что мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество являются современными тенденциями и общим стремлением всех стран, каждый член международного сообщества должен соблюдать принципы и цели Устава ООН, поддерживать международную систему с главенствующей ролью ООН и способствовать демократизации международных отношений", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "в консультациях по делам международного сообщества должны участвовать все страны, а решающее слово не должно оставаться лишь за несколькими государствами".По его словам, международному сообществу необходимо твердо придерживаться открытости и инклюзивности, а также настаивать на проведении равноправных консультаций.Дипломат выразил надежду, что "США будут объективно и рационально относиться к Китаю, перестанут преувеличивать и раздувать китайскую угрозу, приложат больше усилий, благоприятных для содействия взаимному доверию и сотрудничеству Китая и США, а также для глобального мира, стабильности и процветания".

https://ria.ru/20210606/kitay-1735849785.html

https://ria.ru/20210606/ssha-1735808239.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид кнр, джо байден, китай, оон, сша, в мире