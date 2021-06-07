МИД Китая прокомментировал статью Байдена
ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Консультации по делам международного сообщества должны вестись при участии всех стран, последнее слово не должно быть лишь за группой избранных государств, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя статью президента США Джо Байдена.
Ранее Байден в своей статье для газеты Washington Post заявил, что Китай не должен участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий. Байден также написал, что основные демократии мира будут предлагать отвечающую высоким стандартам альтернативу Китаю для обновления физической и цифровой инфраструктуры, а также инфраструктуры здравоохранения.
"Китай всегда придерживался мнения, что мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество являются современными тенденциями и общим стремлением всех стран, каждый член международного сообщества должен соблюдать принципы и цели Устава ООН, поддерживать международную систему с главенствующей ролью ООН и способствовать демократизации международных отношений", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "в консультациях по делам международного сообщества должны участвовать все страны, а решающее слово не должно оставаться лишь за несколькими государствами".
По его словам, международному сообществу необходимо твердо придерживаться открытости и инклюзивности, а также настаивать на проведении равноправных консультаций.
"Проведение идеологических границ, осуществление блоковой политики, направленной на конкретные страны, или практика избирательного псевдо-мультилатерализма – все это действия, которые идут вразрез с современными тенденциями, они непопулярны и не увенчаются успехом", - подчеркнул Ван Вэньбинь.
Дипломат выразил надежду, что "США будут объективно и рационально относиться к Китаю, перестанут преувеличивать и раздувать китайскую угрозу, приложат больше усилий, благоприятных для содействия взаимному доверию и сотрудничеству Китая и США, а также для глобального мира, стабильности и процветания".
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