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МИД Китая прокомментировал статью Байдена
МИД Китая прокомментировал статью Байдена - РИА Новости, 07.06.2021
МИД Китая прокомментировал статью Байдена
Консультации по делам международного сообщества должны вестись при участии всех стран, последнее слово не должно быть лишь за группой избранных государств,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:14
2021-06-07T13:14
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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Консультации по делам международного сообщества должны вестись при участии всех стран, последнее слово не должно быть лишь за группой избранных государств, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя статью президента США Джо Байдена.Ранее Байден в своей статье для газеты Washington Post заявил, что Китай не должен участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий. Байден также написал, что основные демократии мира будут предлагать отвечающую высоким стандартам альтернативу Китаю для обновления физической и цифровой инфраструктуры, а также инфраструктуры здравоохранения."Китай всегда придерживался мнения, что мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество являются современными тенденциями и общим стремлением всех стран, каждый член международного сообщества должен соблюдать принципы и цели Устава ООН, поддерживать международную систему с главенствующей ролью ООН и способствовать демократизации международных отношений", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что "в консультациях по делам международного сообщества должны участвовать все страны, а решающее слово не должно оставаться лишь за несколькими государствами".По его словам, международному сообществу необходимо твердо придерживаться открытости и инклюзивности, а также настаивать на проведении равноправных консультаций.Дипломат выразил надежду, что "США будут объективно и рационально относиться к Китаю, перестанут преувеличивать и раздувать китайскую угрозу, приложат больше усилий, благоприятных для содействия взаимному доверию и сотрудничеству Китая и США, а также для глобального мира, стабильности и процветания".
https://ria.ru/20210606/kitay-1735849785.html
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мид кнр, джо байден, китай, оон, сша, в мире

МИД Китая прокомментировал статью Байдена

13:14 07.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 7 июн – РИА Новости. Консультации по делам международного сообщества должны вестись при участии всех стран, последнее слово не должно быть лишь за группой избранных государств, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя статью президента США Джо Байдена.
Ранее Байден в своей статье для газеты Washington Post заявил, что Китай не должен участвовать в разработке правил мировой торговли и технологий. Байден также написал, что основные демократии мира будут предлагать отвечающую высоким стандартам альтернативу Китаю для обновления физической и цифровой инфраструктуры, а также инфраструктуры здравоохранения.
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"Китай всегда придерживался мнения, что мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество являются современными тенденциями и общим стремлением всех стран, каждый член международного сообщества должен соблюдать принципы и цели Устава ООН, поддерживать международную систему с главенствующей ролью ООН и способствовать демократизации международных отношений", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что "в консультациях по делам международного сообщества должны участвовать все страны, а решающее слово не должно оставаться лишь за несколькими государствами".
По его словам, международному сообществу необходимо твердо придерживаться открытости и инклюзивности, а также настаивать на проведении равноправных консультаций.
"Проведение идеологических границ, осуществление блоковой политики, направленной на конкретные страны, или практика избирательного псевдо-мультилатерализма – все это действия, которые идут вразрез с современными тенденциями, они непопулярны и не увенчаются успехом", - подчеркнул Ван Вэньбинь.
Дипломат выразил надежду, что "США будут объективно и рационально относиться к Китаю, перестанут преувеличивать и раздувать китайскую угрозу, приложат больше усилий, благоприятных для содействия взаимному доверию и сотрудничеству Китая и США, а также для глобального мира, стабильности и процветания".
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