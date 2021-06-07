https://ria.ru/20210607/kipr-1736051282.html
Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России - РИА Новости, 07.06.2021
Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
Кипр примет российских туристов, привитых любой другой российской вакциной, помимо "Спутника V", как только будет выслан запрос на их регистрацию в Европейское... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:05
2021-06-07T19:05
2021-06-07T19:05
туризм
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кипр примет российских туристов, привитых любой другой российской вакциной, помимо "Спутника V", как только будет выслан запрос на их регистрацию в Европейское лекарственное агентство (EMA), заявил министр туризма республики Саввас Пердиос."Мы готовы признать любую российскую вакцину, как только будет направлен соответствующий запрос в EMA. Если Россия решит запросить одобрение от регулятора для других вакцин, мы только за, открыты к этому. "Спутник V" пока не одобрен в ЕС, но Россия подала необходимые документы, они изучаются. Остальные российские вакцины пока не подали документы", - сказал он в ходе пресс-конференции.Минздрав в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт"."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в EMA, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что затягивание с регистрацией российской вакцины в Евросоюзе – это инструмент обеспечения коммерческих интересов "своих" компаний в ущерб своим гражданам.
https://ria.ru/20210607/vizy-1736023144.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, туризм, коронавирусы, новости - туризм, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), евросоюз, владимир путин, кипр