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Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время - РИА Новости, 07.06.2021
Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
Кипр надеется, что Россия включит республику в список "открытых стран" в ближайшие недели, заявил министр туризма республики Савва Пердиос. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:52
2021-06-07T17:52
2021-06-07T17:52
туризм
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кипр надеется, что Россия включит республику в список "открытых стран" в ближайшие недели, заявил министр туризма республики Савва Пердиос."Мы полностью уважаем то, что сказал президент Путин на прошлой неделе на форуме о необходимости достичь вакцинации в 60% для свободных путешествий. Но мы можем показать, что Кипр может и должен быть рассмотрен Россией для включения в список "открытых стран" одним из первых. Мы надеемся, что это может и должно произойти в ближайшие несколько недель самое позднее", - сказал он на пресс-конференции.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, новости - туризм, кипр