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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210607/kipr-1736040154.html
Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время - РИА Новости, 07.06.2021
Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время
Кипр надеется, что Россия включит республику в список "открытых стран" в ближайшие недели, заявил министр туризма республики Савва Пердиос. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:52
2021-06-07T17:52
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
россия
новости - туризм
кипр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кипр надеется, что Россия включит республику в список "открытых стран" в ближайшие недели, заявил министр туризма республики Савва Пердиос."Мы полностью уважаем то, что сказал президент Путин на прошлой неделе на форуме о необходимости достичь вакцинации в 60% для свободных путешествий. Но мы можем показать, что Кипр может и должен быть рассмотрен Россией для включения в список "открытых стран" одним из первых. Мы надеемся, что это может и должно произойти в ближайшие несколько недель самое позднее", - сказал он на пресс-конференции.
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, россия, новости - туризм, кипр

Кипр надеется открыться для российских туристов в ближайшее время

17:52 07.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре
Туристы на берегу Средиземного моря в городе Протарас на Кипре - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Кипр надеется, что Россия включит республику в список "открытых стран" в ближайшие недели, заявил министр туризма республики Савва Пердиос.
"Мы полностью уважаем то, что сказал президент Путин на прошлой неделе на форуме о необходимости достичь вакцинации в 60% для свободных путешествий. Но мы можем показать, что Кипр может и должен быть рассмотрен Россией для включения в список "открытых стран" одним из первых. Мы надеемся, что это может и должно произойти в ближайшие несколько недель самое позднее", - сказал он на пресс-конференции.
Люди отдыхают на пляже в Баку - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
11:03Туризм
Еще одна страна открывается для российских туристов
 
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