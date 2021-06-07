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https://ria.ru/20210607/kinoshkoly-1736108015.html
Студия им. Горького откроет киношколы в Подмосковье
Студия им. Горького откроет киношколы в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2021
Студия им. Горького откроет киношколы в Подмосковье
Киностудия имени Горького и минкультуры Московской области подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать киношколы и провести летний... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T14:38
2021-06-08T11:57
новости подмосковья
юлиана слащева
московская область (подмосковье)
звенигород
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киностудия имени Горького и минкультуры Московской области подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать киношколы и провести летний кинофестиваль, передает корреспондент РИА Новости.Соглашение подписали в понедельник гендиректор киностудии Юлиана Слащева и министр культуры Подмосковья Елена Харламова на площадке "Союзмультпарка" на ВДНХ."Уже сегодня мы говорим о нескольких мероприятиях, мы говорим о развитии киношкол, которые студия Горького будет открывать на территории Подмосковья. Первая школа запустится в сентябре", - сказала Слащева на пресс-конференции после подписания соглашения.По словам Харламовой, первая киношкола откроется на территории "Союзмультпарка", затем – в Звенигороде и в других городах Московской области. Соглашение подразумевает создание совместных фильмов, в том числе учебных, в организации съемок которых будет содействовать кинокомиссия Московской области."В июле следующего года мы хотим сделать большой фестиваль, контент фестиваля будет игровой и неигровой, и научно-популярный контент", - поделилась Слащева.Министр культуры Московской области отметила, что с киностудией Горького Подмосковье работает уже давно и много, соглашение лишь легализует эти отношения для больших планов.
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юлиана слащева, московская область (подмосковье), звенигород

Студия им. Горького откроет киношколы в Подмосковье

14:38 07.06.2021 (обновлено: 11:57 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЮная посетительница во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений "СоюзМультПарк"
Юная посетительница во время одного из аттракционов мультимедийного парка развлечений СоюзМультПарк - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киностудия имени Горького и минкультуры Московской области подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать киношколы и провести летний кинофестиваль, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение подписали в понедельник гендиректор киностудии Юлиана Слащева и министр культуры Подмосковья Елена Харламова на площадке "Союзмультпарка" на ВДНХ.
Генеральный директор АО Роскино Евгения Маркова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
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"Уже сегодня мы говорим о нескольких мероприятиях, мы говорим о развитии киношкол, которые студия Горького будет открывать на территории Подмосковья. Первая школа запустится в сентябре", - сказала Слащева на пресс-конференции после подписания соглашения.
По словам Харламовой, первая киношкола откроется на территории "Союзмультпарка", затем – в Звенигороде и в других городах Московской области. Соглашение подразумевает создание совместных фильмов, в том числе учебных, в организации съемок которых будет содействовать кинокомиссия Московской области.
"В июле следующего года мы хотим сделать большой фестиваль, контент фестиваля будет игровой и неигровой, и научно-популярный контент", - поделилась Слащева.
Министр культуры Московской области отметила, что с киностудией Горького Подмосковье работает уже давно и много, соглашение лишь легализует эти отношения для больших планов.
"Почему именно киностудия имени Горького? Они очень динамично развиваются: и "Союзмультпарк", и киностудия, так же, как и Подмосковье. Мы как будто бежим впереди времени… Я читаю коллег, у них каждый день какие-то новости, решения, предложения… Нам казалось, что нужно объединить нашу мирную энергию в мирных целях", - поделилась Харламова.
 
Новости ПодмосковьяЮлиана СлащеваМосковская область (Подмосковье)Звенигород
 
 
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