https://ria.ru/20210607/kinoshkoly-1736108015.html

Студия им. Горького откроет киношколы в Подмосковье

Студия им. Горького откроет киношколы в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2021

Студия им. Горького откроет киношколы в Подмосковье

Киностудия имени Горького и минкультуры Московской области подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать киношколы и провести летний... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-07T14:38

2021-06-07T14:38

2021-06-08T11:57

новости подмосковья

юлиана слащева

московская область (подмосковье)

звенигород

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киностудия имени Горького и минкультуры Московской области подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать киношколы и провести летний кинофестиваль, передает корреспондент РИА Новости.Соглашение подписали в понедельник гендиректор киностудии Юлиана Слащева и министр культуры Подмосковья Елена Харламова на площадке "Союзмультпарка" на ВДНХ."Уже сегодня мы говорим о нескольких мероприятиях, мы говорим о развитии киношкол, которые студия Горького будет открывать на территории Подмосковья. Первая школа запустится в сентябре", - сказала Слащева на пресс-конференции после подписания соглашения.По словам Харламовой, первая киношкола откроется на территории "Союзмультпарка", затем – в Звенигороде и в других городах Московской области. Соглашение подразумевает создание совместных фильмов, в том числе учебных, в организации съемок которых будет содействовать кинокомиссия Московской области."В июле следующего года мы хотим сделать большой фестиваль, контент фестиваля будет игровой и неигровой, и научно-популярный контент", - поделилась Слащева.Министр культуры Московской области отметила, что с киностудией Горького Подмосковье работает уже давно и много, соглашение лишь легализует эти отношения для больших планов.

https://ria.ru/20210603/kino-1735484992.html

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юлиана слащева, московская область (подмосковье), звенигород