https://ria.ru/20210607/kinoshkoly-1736108015.html
Студия им. Горького откроет киношколы в Подмосковье
Студия им. Горького откроет киношколы в Подмосковье - РИА Новости, 08.06.2021
Студия им. Горького откроет киношколы в Подмосковье
Киностудия имени Горького и минкультуры Московской области подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать киношколы и провести летний... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T14:38
2021-06-07T14:38
2021-06-08T11:57
новости подмосковья
юлиана слащева
московская область (подмосковье)
звенигород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736109246_0:3:3636:2048_1920x0_80_0_0_7e314f508d540c8a7fc48f8c8f704b08.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киностудия имени Горького и минкультуры Московской области подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать киношколы и провести летний кинофестиваль, передает корреспондент РИА Новости.Соглашение подписали в понедельник гендиректор киностудии Юлиана Слащева и министр культуры Подмосковья Елена Харламова на площадке "Союзмультпарка" на ВДНХ."Уже сегодня мы говорим о нескольких мероприятиях, мы говорим о развитии киношкол, которые студия Горького будет открывать на территории Подмосковья. Первая школа запустится в сентябре", - сказала Слащева на пресс-конференции после подписания соглашения.По словам Харламовой, первая киношкола откроется на территории "Союзмультпарка", затем – в Звенигороде и в других городах Московской области. Соглашение подразумевает создание совместных фильмов, в том числе учебных, в организации съемок которых будет содействовать кинокомиссия Московской области."В июле следующего года мы хотим сделать большой фестиваль, контент фестиваля будет игровой и неигровой, и научно-популярный контент", - поделилась Слащева.Министр культуры Московской области отметила, что с киностудией Горького Подмосковье работает уже давно и много, соглашение лишь легализует эти отношения для больших планов.
https://ria.ru/20210603/kino-1735484992.html
московская область (подмосковье)
звенигород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736109246_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5f299cfa353099ba6c32110e2794fafa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлиана слащева, московская область (подмосковье), звенигород
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Киностудия имени Горького и минкультуры Московской области подписали соглашение, в рамках которого планируется организовать киношколы и провести летний кинофестиваль, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение подписали в понедельник гендиректор киностудии Юлиана Слащева
и министр культуры Подмосковья Елена Харламова на площадке "Союзмультпарка" на ВДНХ.
"Уже сегодня мы говорим о нескольких мероприятиях, мы говорим о развитии киношкол, которые студия Горького будет открывать на территории Подмосковья. Первая школа запустится в сентябре", - сказала Слащева на пресс-конференции после подписания соглашения.
По словам Харламовой, первая киношкола откроется на территории "Союзмультпарка", затем – в Звенигороде и в других городах Московской области. Соглашение подразумевает создание совместных фильмов, в том числе учебных, в организации съемок которых будет содействовать кинокомиссия Московской области.
"В июле следующего года мы хотим сделать большой фестиваль, контент фестиваля будет игровой и неигровой, и научно-популярный контент", - поделилась Слащева.
Министр культуры Московской области отметила, что с киностудией Горького Подмосковье работает уже давно и много, соглашение лишь легализует эти отношения для больших планов.
"Почему именно киностудия имени Горького? Они очень динамично развиваются: и "Союзмультпарк", и киностудия, так же, как и Подмосковье. Мы как будто бежим впереди времени… Я читаю коллег, у них каждый день какие-то новости, решения, предложения… Нам казалось, что нужно объединить нашу мирную энергию в мирных целях", - поделилась Харламова.