https://ria.ru/20210607/khakery-1736071969.html
Власти США нашли около сотни жертв программы-вымогателя DarkSide
Власти США нашли около сотни жертв программы-вымогателя DarkSide - РИА Новости, 07.06.2021
Власти США нашли около сотни жертв программы-вымогателя DarkSide
США нашли более 90 жертв программы-вымогателя DarkSide на своей территории, прежде всего, в отраслях критической инфраструктуры, заявил первый замдиректора... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T23:29
2021-06-07T23:29
2021-06-07T23:29
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владимир путин
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США нашли более 90 жертв программы-вымогателя DarkSide на своей территории, прежде всего, в отраслях критической инфраструктуры, заявил первый замдиректора Федерального бюро расследований Пол Эббейт."C прошлого года мы ведем расследование в отношении DarkSide - криминальной кибергруппировки, базирующейся в России", - сказал Эббейт на пресс-конференции."В данном деле ФБР обнаружило больше 90 жертв в целом ряде отраслей критической инфраструктуры, включая производство, юриспруденцию, страхование, здравоохранение и энергетику", - добавил он.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
https://ria.ru/20210607/khakery-1736071049.html
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фбр, джо байден, владимир путин, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. США нашли более 90 жертв программы-вымогателя DarkSide на своей территории, прежде всего, в отраслях критической инфраструктуры, заявил первый замдиректора Федерального бюро расследований Пол Эббейт.
"C прошлого года мы ведем расследование в отношении DarkSide - криминальной кибергруппировки, базирующейся в России", - сказал Эббейт на пресс-конференции.
"В данном деле ФБР обнаружило больше 90 жертв в целом ряде отраслей критической инфраструктуры, включая производство, юриспруденцию, страхование, здравоохранение и энергетику", - добавил он.
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.