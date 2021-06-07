https://ria.ru/20210607/khakery-1736071049.html
ФБР перехватило виртуальный кошелек хакеров DarkSide
ФБР перехватило виртуальный кошелек хакеров DarkSide - РИА Новости, 07.06.2021
ФБР перехватило виртуальный кошелек хакеров DarkSide
ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide, заявил первый замдиректора Федерального бюро расследований... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T23:02
2021-06-07T23:02
2021-06-07T23:14
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide, заявил первый замдиректора Федерального бюро расследований Пол Эббейт. "Мы обнаружили виртуальный кошелек с криптовалютой, который лица из DarkSide использовали для получения средств от жертвы. Используя полномочия правоохранительных органов, мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их", - сказал Эббейт на пресс-конференции.Ранее США сообщили, что конфисковали большую часть выкупа в 4 миллиона долларов, которую компания Colonial заплатила хакерам.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
https://ria.ru/20210606/kiberbezopasnost-1735915227.html
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