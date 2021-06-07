https://ria.ru/20210607/khakery-1736071049.html

ФБР перехватило виртуальный кошелек хакеров DarkSide

ФБР перехватило виртуальный кошелек хакеров DarkSide - РИА Новости, 07.06.2021

ФБР перехватило виртуальный кошелек хакеров DarkSide

ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide, заявил первый замдиректора Федерального бюро расследований... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T23:02

2021-06-07T23:02

2021-06-07T23:14

фбр

джо байден

сша

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113117/95/1131179595_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_bb4c2d8666999b2084249d071bc3279b.jpg

ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide, заявил первый замдиректора Федерального бюро расследований Пол Эббейт. "Мы обнаружили виртуальный кошелек с криптовалютой, который лица из DarkSide использовали для получения средств от жертвы. Используя полномочия правоохранительных органов, мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их", - сказал Эббейт на пресс-конференции.Ранее США сообщили, что конфисковали большую часть выкупа в 4 миллиона долларов, которую компания Colonial заплатила хакерам.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.

https://ria.ru/20210606/kiberbezopasnost-1735915227.html

https://ria.ru/20210518/khakery-1732874519.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, джо байден, сша, технологии, в мире