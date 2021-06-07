Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/khakery-1736068461.html
CNN: США вернули часть денег, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам
CNN: США вернули часть денег, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам - РИА Новости, 07.06.2021
CNN: США вернули часть денег, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам
Властям США удалось вернуть часть выкупа, который оператор трубопроводов Colonial выплатил хакерам, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:21
2021-06-07T23:15
colonial pipeline
джо байден
сша
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731786492_0:207:3128:1966_1920x0_80_0_0_4c947c5ac56a3f2a71324c5c62faa844.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Властям США удалось вернуть часть выкупа, который оператор трубопроводов Colonial выплатил хакерам, сообщает телеканал CNN.Компания признала, что платила выкуп хакерам, однако не сказала, в каком объеме. СМИ сообщали, что речь идет о 4 миллионах долларов.При этом удалось вернуть "миллионы долларов" в криптовалюте из этой суммы, сообщает телеканал. Это редкий случай, поскольку расчеты такого рода обычно анонимны и необратимы.Каким образом вернули выкуп, телеканал не уточняет.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
https://ria.ru/20210605/khaker-1735746582.html
https://ria.ru/20210607/khakery-1736047108.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731786492_211:0:2832:1966_1920x0_80_0_0_09d6e079360f1e989e0d970cb3577c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
colonial pipeline, джо байден, сша, технологии, в мире

CNN: США вернули часть денег, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам

22:21 07.06.2021 (обновлено: 23:15 07.06.2021)
 
© REUTERS / Hussein WaaileРезервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси
Резервуары для хранения нефтепродкутов в резервуарном парке Linden Junction компании Colonial Pipeline в Вудбридже, штат Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© REUTERS / Hussein Waaile
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Властям США удалось вернуть часть выкупа, который оператор трубопроводов Colonial выплатил хакерам, сообщает телеканал CNN.
Компания признала, что платила выкуп хакерам, однако не сказала, в каком объеме. СМИ сообщали, что речь идет о 4 миллионах долларов.
Топливные резервуары компании Colonial Pipeline в аэропорту города Шарлотт, США - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 05:37
Эксперт предположил, что помогло хакерам атаковать Colonial Pipeline
При этом удалось вернуть "миллионы долларов" в криптовалюте из этой суммы, сообщает телеканал. Это редкий случай, поскольку расчеты такого рода обычно анонимны и необратимы.
Каким образом вернули выкуп, телеканал не уточняет.
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на полях Арктического совета в Рейкьявике - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
Вчера, 18:37
США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
 
Colonial PipelineДжо БайденСШАТехнологииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
06:21МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер
Лента новостейМолния