https://ria.ru/20210607/khakery-1736068461.html
CNN: США вернули часть денег, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам
CNN: США вернули часть денег, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам - РИА Новости, 07.06.2021
CNN: США вернули часть денег, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам
Властям США удалось вернуть часть выкупа, который оператор трубопроводов Colonial выплатил хакерам, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:21
2021-06-07T22:21
2021-06-07T23:15
colonial pipeline
джо байден
сша
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731786492_0:207:3128:1966_1920x0_80_0_0_4c947c5ac56a3f2a71324c5c62faa844.jpg
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Властям США удалось вернуть часть выкупа, который оператор трубопроводов Colonial выплатил хакерам, сообщает телеканал CNN.Компания признала, что платила выкуп хакерам, однако не сказала, в каком объеме. СМИ сообщали, что речь идет о 4 миллионах долларов.При этом удалось вернуть "миллионы долларов" в криптовалюте из этой суммы, сообщает телеканал. Это редкий случай, поскольку расчеты такого рода обычно анонимны и необратимы.Каким образом вернули выкуп, телеканал не уточняет.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
https://ria.ru/20210605/khaker-1735746582.html
https://ria.ru/20210607/khakery-1736047108.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731786492_211:0:2832:1966_1920x0_80_0_0_09d6e079360f1e989e0d970cb3577c6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
colonial pipeline, джо байден, сша, технологии, в мире