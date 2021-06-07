https://ria.ru/20210607/khakery-1736068461.html

CNN: США вернули часть денег, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам

CNN: США вернули часть денег, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам - РИА Новости, 07.06.2021

CNN: США вернули часть денег, которые Colonial Pipeline выплатила хакерам

Властям США удалось вернуть часть выкупа, который оператор трубопроводов Colonial выплатил хакерам, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T22:21

2021-06-07T22:21

2021-06-07T23:15

colonial pipeline

джо байден

сша

технологии

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Властям США удалось вернуть часть выкупа, который оператор трубопроводов Colonial выплатил хакерам, сообщает телеканал CNN.Компания признала, что платила выкуп хакерам, однако не сказала, в каком объеме. СМИ сообщали, что речь идет о 4 миллионах долларов.При этом удалось вернуть "миллионы долларов" в криптовалюте из этой суммы, сообщает телеканал. Это редкий случай, поскольку расчеты такого рода обычно анонимны и необратимы.Каким образом вернули выкуп, телеканал не уточняет.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.

https://ria.ru/20210605/khaker-1735746582.html

https://ria.ru/20210607/khakery-1736047108.html

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colonial pipeline, джо байден, сша, технологии, в мире