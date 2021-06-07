https://ria.ru/20210607/khaker-1735924973.html

Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории

Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории - РИА Новости, 07.06.2021

Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории

Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что считает РФ ответственной за хакеров на ее территории. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T01:57

2021-06-07T01:57

2021-06-07T02:33

россия

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что считает РФ ответственной за хакеров на ее территории."Что касается кибератак с требованием выкупа, то, конечно, мы уже говорили с русскими об этом. Мы видим, что, похоже, в этих атаках участвуют криминальные группировки, и любая страна, включая Россию, обязана, если с ее территории действует преступная группировка в отношении кого-либо еще, сделать все необходимое, чтобы остановить ее и привлечь к ответственности", - сказал Блинкен в интервью Axios.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что в Кремле отрицательно относятся к обвинениям ФБР в адрес России в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров, подобные заявления - скорее эмоциональные, не имеют отношения к реальному положению дел. Хакеры, по его словам, существуют в любой стране мира, особенно хакеров много там, где развитые технологии.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.

https://ria.ru/20210606/kiberataka-1735838382.html

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россия, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, сша, в мире