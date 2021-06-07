Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории
01:57 07.06.2021 (обновлено: 02:33 07.06.2021)
© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что считает РФ ответственной за хакеров на ее территории.
"Что касается кибератак с требованием выкупа, то, конечно, мы уже говорили с русскими об этом. Мы видим, что, похоже, в этих атаках участвуют криминальные группировки, и любая страна, включая Россию, обязана, если с ее территории действует преступная группировка в отношении кого-либо еще, сделать все необходимое, чтобы остановить ее и привлечь к ответственности", - сказал Блинкен в интервью Axios.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что в Кремле отрицательно относятся к обвинениям ФБР в адрес России в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров, подобные заявления - скорее эмоциональные, не имеют отношения к реальному положению дел. Хакеры, по его словам, существуют в любой стране мира, особенно хакеров много там, где развитые технологии.
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.