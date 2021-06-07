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Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории
Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории - РИА Новости, 07.06.2021
Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории
Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что считает РФ ответственной за хакеров на ее территории. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T01:57
2021-06-07T02:33
россия
энтони блинкен
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что считает РФ ответственной за хакеров на ее территории."Что касается кибератак с требованием выкупа, то, конечно, мы уже говорили с русскими об этом. Мы видим, что, похоже, в этих атаках участвуют криминальные группировки, и любая страна, включая Россию, обязана, если с ее территории действует преступная группировка в отношении кого-либо еще, сделать все необходимое, чтобы остановить ее и привлечь к ответственности", - сказал Блинкен в интервью Axios.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что в Кремле отрицательно относятся к обвинениям ФБР в адрес России в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров, подобные заявления - скорее эмоциональные, не имеют отношения к реальному положению дел. Хакеры, по его словам, существуют в любой стране мира, особенно хакеров много там, где развитые технологии.Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
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россия, энтони блинкен, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Блинкен считает Россию ответственной за хакеров на ее территории

01:57 07.06.2021 (обновлено: 02:33 07.06.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что считает РФ ответственной за хакеров на ее территории.
"Что касается кибератак с требованием выкупа, то, конечно, мы уже говорили с русскими об этом. Мы видим, что, похоже, в этих атаках участвуют криминальные группировки, и любая страна, включая Россию, обязана, если с ее территории действует преступная группировка в отношении кого-либо еще, сделать все необходимое, чтобы остановить ее и привлечь к ответственности", - сказал Блинкен в интервью Axios.
Дональд Трамп в Национальном гольф-клубе в Стерлинге - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
Вчера, 03:17
Трамп назвал кибератаки неуважением к США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что в Кремле отрицательно относятся к обвинениям ФБР в адрес России в том, что она якобы стала прибежищем для хакеров, подобные заявления - скорее эмоциональные, не имеют отношения к реальному положению дел. Хакеры, по его словам, существуют в любой стране мира, особенно хакеров много там, где развитые технологии.
Ранее в США были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.
 
РоссияЭнтони БлинкенДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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