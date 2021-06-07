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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/kartofel-1735934326.html
Абрамченко рассказала о планах по закупке белорусского картофеля
Абрамченко рассказала о планах по закупке белорусского картофеля - РИА Новости, 07.06.2021
Абрамченко рассказала о планах по закупке белорусского картофеля
Россия обсуждает с Белоруссией закупку дополнительно нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на него, сообщила в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T07:24
2021-06-07T07:37
петербургский международный экономический форум
россия
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
белоруссия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обсуждает с Белоруссией закупку дополнительно нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на него, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Мы обсуждаем с Белоруссией ввоз белорусского картофеля. Но сейчас пойдет новый урожай, и ситуация по картофелю стабилизируется. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Белоруссия готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая", - сказала Абрамченко.Картофель в России активно дорожает в последние месяцы. Например, по данным Росстата, рост цен на него с 25 по 31 мая текущего года составил 3,19% против 3,79% неделей ранее и 3,04% с 12 по 17 мая. С начала года по состоянию на 31 мая стоимость картофеля выросла на 61,6%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба государственной статистики (росстат), белоруссия, экономика

Абрамченко рассказала о планах по закупке белорусского картофеля

07:24 07.06.2021 (обновлено: 07:37 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья НаймушинКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обсуждает с Белоруссией закупку дополнительно нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на него, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"Мы обсуждаем с Белоруссией ввоз белорусского картофеля. Но сейчас пойдет новый урожай, и ситуация по картофелю стабилизируется. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Белоруссия готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая", - сказала Абрамченко.
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Картофель в России активно дорожает в последние месяцы. Например, по данным Росстата, рост цен на него с 25 по 31 мая текущего года составил 3,19% против 3,79% неделей ранее и 3,04% с 12 по 17 мая. С начала года по состоянию на 31 мая стоимость картофеля выросла на 61,6%.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
 
Петербургский международный экономический форумРоссияВиктория АбрамченкоПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)БелоруссияЭкономика
 
 
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