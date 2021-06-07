https://ria.ru/20210607/kartofel-1735934326.html

Абрамченко рассказала о планах по закупке белорусского картофеля

Абрамченко рассказала о планах по закупке белорусского картофеля - РИА Новости, 07.06.2021

Абрамченко рассказала о планах по закупке белорусского картофеля

Россия обсуждает с Белоруссией закупку дополнительно нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на него, сообщила в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T07:24

2021-06-07T07:24

2021-06-07T07:37

петербургский международный экономический форум

россия

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

белоруссия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия обсуждает с Белоруссией закупку дополнительно нескольких десятков тонн картофеля для стабилизации цен на него, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко."Мы обсуждаем с Белоруссией ввоз белорусского картофеля. Но сейчас пойдет новый урожай, и ситуация по картофелю стабилизируется. Увеличение импорта картофеля будет на уровне нескольких десятков тонн, и Белоруссия готова дать такой объем. Этого достаточно до нового урожая", - сказала Абрамченко.Картофель в России активно дорожает в последние месяцы. Например, по данным Росстата, рост цен на него с 25 по 31 мая текущего года составил 3,19% против 3,79% неделей ранее и 3,04% с 12 по 17 мая. С начала года по состоянию на 31 мая стоимость картофеля выросла на 61,6%.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210605/eda-1735742993.html

россия

белоруссия

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россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба государственной статистики (росстат), белоруссия, экономика