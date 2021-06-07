https://ria.ru/20210607/kapitan-1735929338.html

В Японии задержали помощника капитана российского судна "Амур"

В Японии задержали помощника капитана российского судна "Амур" - РИА Новости, 07.06.2021

В Японии задержали помощника капитана российского судна "Амур"

Третий помощник капитана российского судна "Амур", столкнувшегося в конце мая с японским траулером у острова Хоккайдо, задержан, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T04:22

2021-06-07T04:22

2021-06-07T06:39

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

япония

в мире

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ТОКИО, 7 июн - РИА Новости, Ксения Нака. Третий помощник капитана российского судна "Амур", столкнувшегося в конце мая с японским траулером у острова Хоккайдо, задержан, сообщило агентство Киодо.Его подозревают в нарушениях при выполнении служебной деятельности, повлекших смерть человека, а также в нарушениях в процессе маневрирования транспортного средства.Информацию о задержании подтвердил в беседе с РИА Новости российский генконсул в Саппоро Сергей Марин. Сейчас он задержан по подозрению в непринятии необходимых действий, чтобы избежать столкновения. Обвинение должно быть предъявлено через 72 часа", - уточнил дипломатРанее агентство Киодо сообщало, что суд в Японии задержал "Амур" как залог выплаты компенсаций за столкновение с японским судном. Позже генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин сообщил РИА Новости, что "Амур" задержан по гражданскому судебному делу об административном нарушении.Российское судно "Амур" 26 мая шло из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару".Японское судно перевернулось, однако сообщение о ЧП поступило с "Амура". Экипаж российской шхуны подобрал японских рыбаков. Трое из них находились без сознания, затем подтвердилась их смерть. Пострадавших среди находившихся на "Амуре" моряков не было, никого из членов экипажа не арестовали. Капитан судна на добровольной основе ответил на вопросы службы безопасности на море Японии.Как сообщал РИА Новости генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин, веских доказательств вины экипажа "Амура" при столкновении с японской шхуной нет, но на капитана и третьего помощника пытаются оказать давление с целью вынудить их признать вину.

https://ria.ru/20210603/amur-1735352484.html

https://ria.ru/20210602/stolknovenie-1735224064.html

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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, в мире