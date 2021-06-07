https://ria.ru/20210607/kanada-1736008616.html
В Канаде снесли статую одному из создателей интернатов для коренных детей
В Канаде снесли статую одному из создателей интернатов для коренных детей - РИА Новости, 07.06.2021
В Канаде снесли статую одному из создателей интернатов для коренных детей
Протестующие в Канаде снесли памятник одному из создателей системы школ-интернатов для детей из коренного населения Эгертону Райерсону после демонстрации в... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:03
2021-06-07T15:03
2021-06-07T15:04
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Протестующие в Канаде снесли памятник одному из создателей системы школ-интернатов для детей из коренного населения Эгертону Райерсону после демонстрации в память о детях, чьи останки нашли на территории бывшей школы для детей индейцев, пишет газета Toronto Star.Ранее стало известно, что в канадском городе Камлупс на территории бывшей школы-интерната для детей из коренного населения обнаружили останки более 200 детей в возрасте от трех лет. Как сообщал телеканал CBC News, школа-интернат для детей индейцев действовала с 1890 до 1969 годы под контролем католической церкви. Позже она перешла под контроль федерального правительства и просуществовала до 1978 года.По данным издания, в воскресенье протестующие разрисовали статую Райенрсону и постамент граффити, а к вечеру снесли монумент. Демонстранты заявляли, что были рады видеть "падение" статуи, которая вызывала споры ни один год.Ранее премьер-министр Канада Джастин Трюдо осудил практику школ-интернатов, назвав её "трагедией". По его словам, детей забирали из семей.Через подобные учреждения для детей коренных жителей Канады прошли более 150 тысяч подростков, вследствие жестокого обращения и отсутствия ухода там погибли не менее 3,2 тысячи учеников. Канадское правительство ранее принесло в этой связи официальные извинения.
https://ria.ru/20210530/kanada-1734791143.html
https://ria.ru/20201207/statuya-1588064534.html
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джастин трюдо, канада, в мире
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Протестующие в Канаде
снесли памятник одному из создателей системы школ-интернатов для детей из коренного населения Эгертону Райерсону после демонстрации в память о детях, чьи останки нашли на территории бывшей школы для детей индейцев, пишет газета Toronto Star
.
Ранее стало известно, что в канадском городе Камлупс на территории бывшей школы-интерната для детей из коренного населения обнаружили останки более 200 детей в возрасте от трех лет. Как сообщал телеканал CBC News, школа-интернат для детей индейцев действовала с 1890 до 1969 годы под контролем католической церкви. Позже она перешла под контроль федерального правительства и просуществовала до 1978 года.
По данным издания, в воскресенье протестующие разрисовали статую Райенрсону и постамент граффити, а к вечеру снесли монумент. Демонстранты заявляли, что были рады видеть "падение" статуи, которая вызывала споры ни один год.
Ранее премьер-министр Канада Джастин Трюдо
осудил практику школ-интернатов, назвав её "трагедией". По его словам, детей забирали из семей.
Через подобные учреждения для детей коренных жителей Канады прошли более 150 тысяч подростков, вследствие жестокого обращения и отсутствия ухода там погибли не менее 3,2 тысячи учеников. Канадское правительство ранее принесло в этой связи официальные извинения.