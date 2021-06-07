Правительство выделило средства на проект по перевалке СПГ на Камчатке
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило 21 миллиард рублей на создание подходного канала к морскому перегрузочному комплексу СПГ на Камчатке, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство приняло решение о выделении более 21 миллиарда рублей на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа на Камчатке", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Перевалка на Камчатке - ключевой объект для реализации нашей стратегии по увеличению поставок СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый терминал позволит ежегодно перегружать более 20 миллионов тонн сжиженного природного газа", - добавил глава кабмина.
Проект реализует "Новатэк" через свою дочернюю структуру "Арктическая перевалка", которое также построит перегрузочный комплекс СПГ в Мурманской области. Правительство уже опубликовало постановление, согласно которому на проект на Камчатке выделяется 21,065 миллиарда рублей, из них 4,638 миллиарда - уже в 2021 году. Согласно приложению к постановлению, общая сметная стоимость строительства перегрузочного СПГ-комплекса на Камчатке составляет 25,907 миллиарда рублей.
"Средства направят на строительство подходного канала к морскому порту, где будет осуществляться перевалка. Длина сооружения – более 6 км. Начать его использование планируется в 2023 году. После ввода в эксплуатацию объект останется в федеральной собственности", - уточняется в сообщении кабмина.
Ожидается, что новый терминал позволит ежегодно перегружать около 21,7 миллиона тонн СПГ. Запуск терминала позволит диверсифицировать поставки российского СПГ, нарастить грузооборот в акватории Северного морского пути, а также удовлетворить коммунальные нужды Камчатского края, отмечает правительство.