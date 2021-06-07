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Правительство выделило средства на проект по перевалке СПГ на Камчатке
Правительство выделило средства на проект по перевалке СПГ на Камчатке - РИА Новости, 07.06.2021
Правительство выделило средства на проект по перевалке СПГ на Камчатке
Правительство РФ выделило 21 миллиард рублей на создание подходного канала к морскому перегрузочному комплексу СПГ на Камчатке, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:58
2021-06-07T12:58
россия
михаил мишустин
новатэк
камчатский край
мурманская область
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило 21 миллиард рублей на создание подходного канала к морскому перегрузочному комплексу СПГ на Камчатке, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство приняло решение о выделении более 21 миллиарда рублей на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа на Камчатке", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Перевалка на Камчатке - ключевой объект для реализации нашей стратегии по увеличению поставок СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый терминал позволит ежегодно перегружать более 20 миллионов тонн сжиженного природного газа", - добавил глава кабмина.Проект реализует "Новатэк" через свою дочернюю структуру "Арктическая перевалка", которое также построит перегрузочный комплекс СПГ в Мурманской области. Правительство уже опубликовало постановление, согласно которому на проект на Камчатке выделяется 21,065 миллиарда рублей, из них 4,638 миллиарда - уже в 2021 году. Согласно приложению к постановлению, общая сметная стоимость строительства перегрузочного СПГ-комплекса на Камчатке составляет 25,907 миллиарда рублей."Средства направят на строительство подходного канала к морскому порту, где будет осуществляться перевалка. Длина сооружения – более 6 км. Начать его использование планируется в 2023 году. После ввода в эксплуатацию объект останется в федеральной собственности", - уточняется в сообщении кабмина.Ожидается, что новый терминал позволит ежегодно перегружать около 21,7 миллиона тонн СПГ. Запуск терминала позволит диверсифицировать поставки российского СПГ, нарастить грузооборот в акватории Северного морского пути, а также удовлетворить коммунальные нужды Камчатского края, отмечает правительство.
https://ria.ru/20210603/kamchatka-1735351051.html
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россия, михаил мишустин, новатэк, камчатский край, мурманская область, экономика

Правительство выделило средства на проект по перевалке СПГ на Камчатке

12:58 07.06.2021
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкПетропавловск-Камчатский морской торговый порт
Петропавловск-Камчатский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правительство РФ выделило 21 миллиард рублей на создание подходного канала к морскому перегрузочному комплексу СПГ на Камчатке, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство приняло решение о выделении более 21 миллиарда рублей на строительство подходного канала к морскому перегрузочному комплексу сжиженного природного газа на Камчатке", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
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"Перевалка на Камчатке - ключевой объект для реализации нашей стратегии по увеличению поставок СПГ на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Новый терминал позволит ежегодно перегружать более 20 миллионов тонн сжиженного природного газа", - добавил глава кабмина.
Проект реализует "Новатэк" через свою дочернюю структуру "Арктическая перевалка", которое также построит перегрузочный комплекс СПГ в Мурманской области. Правительство уже опубликовало постановление, согласно которому на проект на Камчатке выделяется 21,065 миллиарда рублей, из них 4,638 миллиарда - уже в 2021 году. Согласно приложению к постановлению, общая сметная стоимость строительства перегрузочного СПГ-комплекса на Камчатке составляет 25,907 миллиарда рублей.
"Средства направят на строительство подходного канала к морскому порту, где будет осуществляться перевалка. Длина сооружения – более 6 км. Начать его использование планируется в 2023 году. После ввода в эксплуатацию объект останется в федеральной собственности", - уточняется в сообщении кабмина.
Ожидается, что новый терминал позволит ежегодно перегружать около 21,7 миллиона тонн СПГ. Запуск терминала позволит диверсифицировать поставки российского СПГ, нарастить грузооборот в акватории Северного морского пути, а также удовлетворить коммунальные нужды Камчатского края, отмечает правительство.
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РоссияМихаил МишустинНоватэкКамчатский крайМурманская областьЭкономика
 
 
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