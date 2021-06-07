Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/kachatka-1735988585.html
На Камчатке загорелся крупнейший, но заброшенный дом культуры
На Камчатке загорелся крупнейший, но заброшенный дом культуры - РИА Новости, 07.06.2021
На Камчатке загорелся крупнейший, но заброшенный дом культуры
Заброшенный дом культуры, известный как ДК рыбаков, горит в Петропавловске-Камчатском, у здания обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:17
2021-06-07T14:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735999244_0:162:960:702_1920x0_80_0_0_a0384c36c4df10a53b5375e53643795d.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Заброшенный дом культуры, известный как ДК рыбаков, горит в Петропавловске-Камчатском, у здания обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Информация о возгорании в ДК рыбаков в Петропавловск-Камчатском городском округе поступила в 21.07 местного времени. Работают более 15 человек на 2 единицах техники. По предварительной информации, пострадавших нет - вечернее время, людей не было. Рухнула кровля", - сообщили в МЧС, уточнив, что планируется привлечь больше пожарных.В законодательном собрании региона ранее сообщали, что зрительный зал этого дома культуры – самый большой на Камчатке, он вмещал 600 зрителей. Но помещения не используются более семи лет. Эксплуатация была запрещена по предписанию МЧС в начале 2000-х. Здание было признано аварийным и сейсмоопасным. В 2014 году краевые власти заявляли о намерении отремонтировать здание.
https://ria.ru/20210607/pozhar-1735936994.html
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735999244_0:524:960:1244_1920x0_80_0_0_a5a5120476549e05ed2e05499c411580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия

На Камчатке загорелся крупнейший, но заброшенный дом культуры

13:17 07.06.2021 (обновлено: 14:12 07.06.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в неэксплуатируемом здании дома культуры в Петропавловске-Камчатском
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в неэксплуатируемом здании дома культуры в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Заброшенный дом культуры, известный как ДК рыбаков, горит в Петропавловске-Камчатском, у здания обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Информация о возгорании в ДК рыбаков в Петропавловск-Камчатском городском округе поступила в 21.07 местного времени. Работают более 15 человек на 2 единицах техники. По предварительной информации, пострадавших нет - вечернее время, людей не было. Рухнула кровля", - сообщили в МЧС, уточнив, что планируется привлечь больше пожарных.
В законодательном собрании региона ранее сообщали, что зрительный зал этого дома культуры – самый большой на Камчатке, он вмещал 600 зрителей. Но помещения не используются более семи лет. Эксплуатация была запрещена по предписанию МЧС в начале 2000-х. Здание было признано аварийным и сейсмоопасным. В 2014 году краевые власти заявляли о намерении отремонтировать здание.
Последствия пожара в Пермском крае, где погибли 4 человека
08:01
При пожаре в Пермском крае погибли четыре человека
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Петропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
18:12В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния