https://ria.ru/20210607/kachatka-1735988585.html

На Камчатке загорелся крупнейший, но заброшенный дом культуры

На Камчатке загорелся крупнейший, но заброшенный дом культуры - РИА Новости, 07.06.2021

На Камчатке загорелся крупнейший, но заброшенный дом культуры

Заброшенный дом культуры, известный как ДК рыбаков, горит в Петропавловске-Камчатском, у здания обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:17

2021-06-07T13:17

2021-06-07T14:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Заброшенный дом культуры, известный как ДК рыбаков, горит в Петропавловске-Камчатском, у здания обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Информация о возгорании в ДК рыбаков в Петропавловск-Камчатском городском округе поступила в 21.07 местного времени. Работают более 15 человек на 2 единицах техники. По предварительной информации, пострадавших нет - вечернее время, людей не было. Рухнула кровля", - сообщили в МЧС, уточнив, что планируется привлечь больше пожарных.В законодательном собрании региона ранее сообщали, что зрительный зал этого дома культуры – самый большой на Камчатке, он вмещал 600 зрителей. Но помещения не используются более семи лет. Эксплуатация была запрещена по предписанию МЧС в начале 2000-х. Здание было признано аварийным и сейсмоопасным. В 2014 году краевые власти заявляли о намерении отремонтировать здание.

https://ria.ru/20210607/pozhar-1735936994.html

петропавловск-камчатский

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия