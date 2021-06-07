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На Камчатке загорелся крупнейший, но заброшенный дом культуры
На Камчатке загорелся крупнейший, но заброшенный дом культуры - РИА Новости, 07.06.2021
На Камчатке загорелся крупнейший, но заброшенный дом культуры
Заброшенный дом культуры, известный как ДК рыбаков, горит в Петропавловске-Камчатском, у здания обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:17
2021-06-07T13:17
2021-06-07T14:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Заброшенный дом культуры, известный как ДК рыбаков, горит в Петропавловске-Камчатском, у здания обрушилась кровля, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС."Информация о возгорании в ДК рыбаков в Петропавловск-Камчатском городском округе поступила в 21.07 местного времени. Работают более 15 человек на 2 единицах техники. По предварительной информации, пострадавших нет - вечернее время, людей не было. Рухнула кровля", - сообщили в МЧС, уточнив, что планируется привлечь больше пожарных.В законодательном собрании региона ранее сообщали, что зрительный зал этого дома культуры – самый большой на Камчатке, он вмещал 600 зрителей. Но помещения не используются более семи лет. Эксплуатация была запрещена по предписанию МЧС в начале 2000-х. Здание было признано аварийным и сейсмоопасным. В 2014 году краевые власти заявляли о намерении отремонтировать здание.
https://ria.ru/20210607/pozhar-1735936994.html
петропавловск-камчатский
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), петропавловск-камчатский, происшествия