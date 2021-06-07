https://ria.ru/20210607/izbienie-1735953288.html

На Алтае женщина избила до смерти годовалого сына

На Алтае женщина избила до смерти годовалого сына - РИА Новости, 07.06.2021

На Алтае женщина избила до смерти годовалого сына

Ранее судимая за истязание семилетнего сына женщина в одном из сел Алтайского края избила своего годовалого ребенка, который скончался по дороге в больницу,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:41

2021-06-07T10:41

2021-06-07T10:41

россия

алтайский край

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 7 июн – РИА Новости. Ранее судимая за истязание семилетнего сына женщина в одном из сел Алтайского края избила своего годовалого ребенка, который скончался по дороге в больницу, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней жительницы Бурлинского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.По версии следствия, днем 6 июня 2021 года в одном из сел подозреваемая, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему неустановленным предметом, не менее пяти ударов в область головы. Женщина пыталась доставить ребенка в медицинское учреждение, однако от полученных телесных повреждений мальчик по дороге скончался.В управлении отметили, что в 2019 году женщину приговорили к условному сроку лишения свободы за истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью своему семилетнему сыну. Также по решению суда подозреваемая была лишена родительских прав в отношении трех старших детей."Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ей обвинения. Кроме того, следователями возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, в чьи обязанности входило осуществление работы с неблагополучной семьей", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20210602/izbienie-1735207136.html

https://ria.ru/20210526/delo-1733982394.html

россия

алтайский край

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россия, алтайский край, происшествия