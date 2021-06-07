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Восьми испанским учителям по ошибке вкололи шесть доз вакцины от COVID-19
Восьми испанским учителям по ошибке вкололи шесть доз вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 07.06.2021
Восьми испанским учителям по ошибке вкололи шесть доз вакцины от COVID-19
Восьми преподавателям одной из испанских школ из-за врачебной ошибки были введены сразу шесть доз вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Efe. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:49
2021-06-07T13:49
2021-06-07T13:49
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МАДРИД, 7 июн – РИА Новости. Восьми преподавателям одной из испанских школ из-за врачебной ошибки были введены сразу шесть доз вакцины от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Efe.Преподаватели колледжа, расположенного в муниципалитете Хельвес (провинция Севилья, автономное сообщество Андалусия), были вакцинированы в пятницу. Медики по ошибке ввели каждому содержимое всей ампулы вакцины Pfizer, рассчитанной на шесть доз.Как сообщил один из учителей Висенте Асенсио, ни у кого особо сильных симптомов не проявилось и в понедельник все вышли на работу.Ранее аналогичные инциденты со случайной передозировкой произошли в Германии и Италии, сообщает Efe.В настоящее время в Андалусии, крупнейшем испанском регионе, расположенном на юге страны, полностью вакцинированы почти 30% жителей старше 16 лет, одну дозу получили почти 50%.В Испании обе дозы вакцины получили более 10 миллионов человек (население – 47 миллионов).
https://ria.ru/20210414/pensioner-1728169777.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, италия, испания, в мире