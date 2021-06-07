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Испания открылась для вакцинированных туристов, но не для всех
Испания открылась для вакцинированных туристов, но не для всех - РИА Новости, 07.06.2021
Испания открылась для вакцинированных туристов, но не для всех
Испания с понедельника, 7 июня, открывает границы для путешественников, привитых вакцинами Pfizer, Modern, AstraZeneca и Janssen, лицензированными Европейским... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:44
2021-06-07T12:44
2021-06-07T12:44
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Испания с понедельника, 7 июня, открывает границы для путешественников, привитых вакцинами Pfizer, Modern, AstraZeneca и Janssen, лицензированными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а также китайскими Sinopharm и Sinovac-Coronavac, сообщает RTVE. Согласно приказу, подготовленному министерствами здравоохранения и внутренних дел, для въезда в Испанию путешественники должны подтвердить, что получили последнюю дозу вакцины не менее чем за 14 дней до прибытия. Однако страна закрыта для туристов из Бразилии, Индии и Южной Африки из-за высокой заболеваемости там новыми штаммами COVID-19.Также Испания станет доступной для круизных лайнеров. Кроме того, в государстве пересмотрели санитарные требования для въезда, теперь в него можно попасть, сделав тест на антитела, одобренный ЕС. Раньше на границах принимали только ПЦР-исследования.Все пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским путем, должны предварительно заполнить форму медицинского контроля через веб-сайт или приложение Spain Travel Health. После чего они получат QR-код, который нужно предоставить перед посадкой на самолет или лайнер, а также по прибытии.
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, туристы, новости - туризм, astrazeneca , индия, испания, вакцинация