Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210607/ios-1736061915.html
Apple представила операционные системы iOS 15 и iPadOS 15
Apple представила операционные системы iOS 15 и iPadOS 15 - РИА Новости, 07.06.2021
Apple представила операционные системы iOS 15 и iPadOS 15
В рамках конференции WWDC 2021 Apple представила новую версию своей ОС для смартфонов. Операционная система iOS 15 получила множество изменений. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T20:49
2021-06-07T20:49
наука
apple iphone
apple ipad
apple ios
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736061882_101:0:1409:736_1920x0_80_0_0_8e769e434bb7c266b9abd6b3c82a8cd5.jpg
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В рамках конференции WWDC 2021 Apple представила новую версию своей ОС для смартфонов. Операционная система iOS 15 получила множество изменений.Приложению для общения FaceTime дали множество новых функций. Так, iPhone научили выделять голос говорящего, иначе говоря, это шумоподавление. Появится режим "Сетка" для групповых созвонов и портретный режим с размытым фоном. Теперь FaceTime будет работать и на смартфонах других производителей, пока лишь в веб-версии.В смартфонах Apple появилась возможность просматривать видео "картинка в картинке" в рамках новой функции SharePlay. В iOS 15 изменится логика уведомлений — заявлена так называемая сводка уведомлений, которая позволит пользователю концентрироваться на важном. Вместе с этой опцией связан и "Фокус", специальная возможность с использованием искусственного интеллекта, дающая возможность отключить отвлекающие приложения.В iOS появилась функция распознавания текста через камеру или фотографии, ранее такая возможность была доступна лишь через стороннее ПО. Кроме того, iPhone смогут искать объекты на снимках.Значительно обновятся приложения "Кошелек", "Погода" и "Карты". Первое получит расширенную поддержку UWB (не работает в России) и интеграцию со всевозможными умными ключами. В США "Кошелек" сможет заменить водительское удостоверение. "Погода" станет красочнее, появятся новые анимационные эффекты и карты. Apple Maps получит множество новых функций, некоторые из которых уже не первый год есть у конкурентов. Например, 3D-модели знаковых зданий и объектов. Но будет кое-что и новое — дополненная реальность на картах некоторых городовНовые функции появились и для наушников AirPods. Так, функция "Фокусирование" сможет выделять нужный голос. Теперь гарнитуру можно будет найти через "Локатор", но касается это только старших моделей. Пространственное звучание для больших AirPods, как пообещали в Apple, даст многомерный звук.Большие изменения пришли и iPadOS для планшетов. Теперь виджеты можно свободно размещать на всем рабочем столе. Из iOS перекочевала и "Библиотека приложений". Изменилась и многозадачность, которая стала гибче и приблизилась по удобству к настольному macOS. Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне. Релиз новых версий ОС ожидается в сентябре 2021 года.
https://ria.ru/20210525/ipad-1733713467.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736061882_265:0:1246:736_1920x0_80_0_0_0c7593564a633d9c6b0233ff91360ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, технологии

Apple представила операционные системы iOS 15 и iPadOS 15

20:49 07.06.2021
 
© AppleApple iOS 15
Apple iOS 15
© Apple
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В рамках конференции WWDC 2021 Apple представила новую версию своей ОС для смартфонов. Операционная система iOS 15 получила множество изменений.
Приложению для общения FaceTime дали множество новых функций. Так, iPhone научили выделять голос говорящего, иначе говоря, это шумоподавление. Появится режим "Сетка" для групповых созвонов и портретный режим с размытым фоном. Теперь FaceTime будет работать и на смартфонах других производителей, пока лишь в веб-версии.
В смартфонах Apple появилась возможность просматривать видео "картинка в картинке" в рамках новой функции SharePlay. В iOS 15 изменится логика уведомлений — заявлена так называемая сводка уведомлений, которая позволит пользователю концентрироваться на важном. Вместе с этой опцией связан и "Фокус", специальная возможность с использованием искусственного интеллекта, дающая возможность отключить отвлекающие приложения.
В iOS появилась функция распознавания текста через камеру или фотографии, ранее такая возможность была доступна лишь через стороннее ПО. Кроме того, iPhone смогут искать объекты на снимках.
Значительно обновятся приложения "Кошелек", "Погода" и "Карты". Первое получит расширенную поддержку UWB (не работает в России) и интеграцию со всевозможными умными ключами. В США "Кошелек" сможет заменить водительское удостоверение. "Погода" станет красочнее, появятся новые анимационные эффекты и карты. Apple Maps получит множество новых функций, некоторые из которых уже не первый год есть у конкурентов. Например, 3D-модели знаковых зданий и объектов. Но будет кое-что и новое — дополненная реальность на картах некоторых городов
Новые функции появились и для наушников AirPods. Так, функция "Фокусирование" сможет выделять нужный голос. Теперь гарнитуру можно будет найти через "Локатор", но касается это только старших моделей. Пространственное звучание для больших AirPods, как пообещали в Apple, даст многомерный звук.
Большие изменения пришли и iPadOS для планшетов. Теперь виджеты можно свободно размещать на всем рабочем столе. Из iOS перекочевала и "Библиотека приложений". Изменилась и многозадачность, которая стала гибче и приблизилась по удобству к настольному macOS.
Открытое бета-тестирование iOS 15 и iPadOS 15 стартует уже в июне. Релиз новых версий ОС ожидается в сентябре 2021 года.
Apple iPad Pro (2021) - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 08:00Наука
Главный секрет iPad Pro раскрыт. На что способен новый планшет Apple
 
НаукаApple iPhoneApple iPadApple iOSAppleТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Москве понятна политика США на Украине, заявили в МИД
09:07Экс-глава Минздрава Бразилии оценил ситуацию с импортом "Спутника V"
09:05МИД не исключил участия послов России и США в саммите в Женеве
09:00Глава Минэкономразвития Решетников назвал решение Путина о льготной ипотеке "выстраданным"
08:49В Челябинске возбудили дело после инцидента со стрельбой на улице
08:43Умерла писательница Елена Стефанович
08:33На Камчатке объявили режим угрозы ЧС
08:25Младич придет в суд на оглашение вердикта по апелляции на приговор
08:17Москвичей предупредили о грозе и граде
08:09В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 29 миллионам
07:48Жительница Приморья выбросила щенка с шестого этажа
07:43Почти каждый десятый россиянин летом добирается до работы на велосипеде
07:30ВТБ узнал, когда россияне больше всего тратят на такси
07:30Стало известно, кто больше всего зарабатывает на удаленке
07:16Названы города, в которых чаще всего происходят "пьяные преступления"
07:11Банкир ждет, что на фондовый рынок выйдут более половины россиян
07:07ПМЭФ спровоцировал интерес к сайтам знакомств и общению
07:06Axios: в Киеве неверно подали слова Байдена о членстве Украины в НАТО
06:30Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах
06:21МЧС оштрафовало главу Бурятии Цыденова на три тысячи рублей за разведенный костер
Лента новостейМолния