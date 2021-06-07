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Иностранцы в России будут чаще сдавать тесты по русскому языку и истории
Иностранцы в России будут чаще сдавать тесты по русскому языку и истории - РИА Новости, 07.06.2021
Иностранцы в России будут чаще сдавать тесты по русскому языку и истории
Срок действия сертификата о знании русского языка, истории России и ее законов изменился с пяти лет до трех, соответствующее постановление правительства... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T00:37
2021-06-07T00:37
россия
мигранты
владимир волох
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Срок действия сертификата о знании русского языка, истории России и ее законов изменился с пяти лет до трех, соответствующее постановление правительства вступило в силу 7 июня 2021 года; почетный работник миграционной службы Владимир Волох назвал данный срок "усредненной нормой".Для тех, кто хочет получить в России вид на жительство, сертификат будет бессрочным. В случае аннулирования вида на жительство будет прекращено и действие сертификата.Профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох прокомментировал данную новацию так: "Мы с вами знаем, что у нас существовало две системы: одна система, это когда федеральные учебные заведения выдавали сертификат, он действовал пять лет. Другая система - учебные заведения местных органов власти выдавали документ, действие которого было один год".По мнению Волоха, была принята "усредненная норма" - три года, период, после которого язык начинает забываться.Ранее, согласно закону 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", срок составлял пять лет со дня его выдачи.
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россия, мигранты, владимир волох, общество

Иностранцы в России будут чаще сдавать тесты по русскому языку и истории

00:37 07.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Срок действия сертификата о знании русского языка, истории России и ее законов изменился с пяти лет до трех, соответствующее постановление правительства вступило в силу 7 июня 2021 года; почетный работник миграционной службы Владимир Волох назвал данный срок "усредненной нормой".
"Установить срок действия сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации со дня его выдачи: на уровне, соответствующем цели получения разрешения на работу или патента, указанного в статье 133 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", - три года", - говорится в документе. Такой же срок установлен на уровне, соответствующем цели получения разрешения на временное проживание.
Для тех, кто хочет получить в России вид на жительство, сертификат будет бессрочным. В случае аннулирования вида на жительство будет прекращено и действие сертификата.
Профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох прокомментировал данную новацию так: "Мы с вами знаем, что у нас существовало две системы: одна система, это когда федеральные учебные заведения выдавали сертификат, он действовал пять лет. Другая система - учебные заведения местных органов власти выдавали документ, действие которого было один год".
По мнению Волоха, была принята "усредненная норма" - три года, период, после которого язык начинает забываться.
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Ранее, согласно закону 2002 года "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", срок составлял пять лет со дня его выдачи.
 
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