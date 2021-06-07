https://ria.ru/20210607/inflyatsiya-1736053920.html

Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае

Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае - РИА Новости, 07.06.2021

Росстат рассказал об ускорении инфляции в мае

Продовольственная инфляция в России в мае в месячном выражении ускорилась до 0,96% с 0,75% в апреле, а в годовом выражении - до 7,4% с 6,55% месяцем ранее,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T19:30

2021-06-07T19:30

2021-06-07T19:54

россия

цены

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

продукты

экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Продовольственная инфляция в России в мае в месячном выражении ускорилась до 0,96% с 0,75% в апреле, а в годовом выражении - до 7,4% с 6,55% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата.С начала года продовольственные товары в РФ подорожали на 4,85%.Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в мае выросли на 0,68% к апрелю (к маю прошлого года - на 7,24%, к декабрю 2020 года - на 3,77%).Цены на плодоовощную продукцию выросли на 2,94% к апрелю. По сравнению с маем 2020 года рост составил 8,23%, а по сравнению с декабрем - 13,08%.Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,74% (в годовом выражении - на 6,68%, к декабрю - на 3,27%). Цены на алкогольные напитки в мае выросли на 0,34% по сравнению с апрелем. К маю 2020 года они увеличились на 2,33%, а к декабрю - на 1,66%.Куриные яйца в России в мае подешевели на 6,8%, гречка выросла в цене на 2,7%, подсолнечное масло - на 1,6%, а сахар в преддверии окончания соглашения о стабилизации цен на него - на 0,3%, следует из данных Росстата."Яйца куриные в среднем по России подешевели на 6,8%, при этом в 19 субъектах Российской Федерации – на 0,3-4,9%, в 21 субъекте – на 5-9,9%, в 25 субъектах – на 10-19,9%, в 6 субъектах – на 20-30,6%. В Московской области цены на яйца куриные не изменились. В 13 субъектах они подорожали на 0,1-5,6%", - сообщает статистическое ведомство.Гречневая крупа в среднем по России подорожала на 2,7%, при этом в 22 субъектах РФ - на 0,2-1,9%, в 44 субъектах – на 2-4,9%, в 13 субъектах – на 5-11,8%. В двух регионах цены не изменились, а в четырех гречка подешевела на 0,4-3,1%."Прирост цен на сахар-песок в среднем по России составил 0,3%, при этом в 30 субъектах Российской Федерации – 0,1-0,9%, в 18 субъектах – 1-1,9%, в 4 субъектах – 2-5,9%", - добавляет Росстат. В 14 регионах страны цены не изменились, в 13 - сахар-песок подешевел на 0,1-0,9%, а в шести - на 1-5,8%."На масло подсолнечное цены в среднем по России выросли на 1,6%, при этом в 18 субъектах Российской Федерации – на 0,1-0,9%, в 23 субъектах – на 1-1,9%, в 17 субъектах – на 2-2,9%, в 14 субъектах – на 3-5,8%. В 4 субъектах цены не изменились. В 9 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-1,8%", - указывает ведомство.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. По сахару соглашения действуют до 1 июня, по маслу - до 1 октября 2021 года.Кроме того, правительство РФ на период с 5 июня по 31 августа текущего года ввело запрет на вывоз гречихи из РФ для стабилизации внутренних цен.Свекла в России за май подорожала на 35,3%, капуста на 25,2%, морковь на 18,8%, картофель на 15,4%, помидоры и огурцы подешевели на 8,3% и 7,9% соответственно, говорится в сообщении Росстата."В мае прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую – 35,3%, капусту белокочанную свежую – 25,2%, морковь – 18,8%, картофель – 15,4%, лимоны – 12,8%, лук репчатый – 11,3%, виноград – 4,2%. Вместе с тем, цены на помидоры снизились на 8,3%, огурцы – на 7,9%, бананы – на 1,3%, чеснок – на 0,3%, грибы свежие – на 0,2%", - сообщает статистическое ведомство.Хлеб и хлебобулочные изделия в мае выросли в цене на 0,66% к апрелю (по сравнению с маем 2020 года - на 8,26%, к декабрю - на 3,03%), крупа и бобовые - на 1,1% (в годовом выражении - на 8,79%, с начала года - на 3,95%), макаронные изделия - на 0,32% (в годовом выражении - на 8,66%, с начала года - на 4,05%). Мясо и птица подорожали на 1,26% (в годовом выражении - на 10,92%, с начала года - на 8,25%).Рыба и морепродукты выросли в цене на 1,1% (в годовом выражении - на 7,96%, с начала года - на 4,46%), молоко и молочная продукция - на 0,44% (относительно мая прошлого года - на 3,33%, с начала текущего года - на 1,98%), сливочное масло - на 0,6% (в годовом выражении - на 4,48%, с начала года - на 2,23%).Среди прочих продовольственных товаров ощутимо подорожали за май майонез - на 3%, баранина (кроме бескостного мяса) и гречка - на 2,7%, маргарин - на 2,4%, говяжья печень - на 2,1%, свинина - на 2%) соленая, маринованная, копченая рыба, мороженые кальмары, а также карамель и сливочное мороженое - на 1,6%.Живая и охлажденная рыба, горох и фасоль подорожали на 1,5%, творожные сырке, глазированные шоколадом – на 1,4%. Вместе с тем, цены на пшено снизились на 0,4%.

https://ria.ru/20210604/tseny-1735569930.html

https://ria.ru/20210603/minselkhoz-1735442876.html

https://ria.ru/20210531/tseny-1734853778.html

https://ria.ru/20210524/nabiullina-1733649249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, продукты, экономика