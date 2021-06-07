https://ria.ru/20210607/honor-1735956961.html
Honor рассекретила новый смартфон с гигантской камерой
Honor рассекретила новый смартфон с гигантской камерой - РИА Новости, 07.06.2021
Honor рассекретила новый смартфон с гигантской камерой
Компания Honor показала внешний вид своего будущего флагманского смартфона Honor 50. Официальный тизер устройства появился в китайской соцсети Weibo. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:01
2021-06-07T11:01
2021-06-07T11:01
наука
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android
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Компания Honor показала внешний вид своего будущего флагманского смартфона Honor 50. Официальный тизер устройства появился в китайской соцсети Weibo.Аппарат показан c тыльной стороны, которая наиболее интересна с точки зрения дизайна. Honor 50 получил оформление камерного модуля из двух крупных круглых площадок. В верхнюю вписан 108-мегапиксельный сенсор, помимо него в смартфоне еще три камеры.Кроме базовой модели будут представлены Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Все они получат процессоры Snapdragon, сверхбыструю зарядку и экраны с высокой герцовкой. Возможно, смартфонам вернут и поддержку Google-сервисов.Презентация нового семейства смартфонов Honor запланирована на 16 июня. Стоимость Honor 50 пока не раскрывается.
https://ria.ru/20210519/noutbuk-1732864859.html
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honor, android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Компания Honor показала внешний вид своего будущего флагманского смартфона Honor 50. Официальный тизер устройства появился
в китайской соцсети Weibo
.
Аппарат показан c тыльной стороны, которая наиболее интересна с точки зрения дизайна. Honor 50 получил оформление камерного модуля из двух крупных круглых площадок. В верхнюю вписан 108-мегапиксельный сенсор, помимо него в смартфоне еще три камеры.
Кроме базовой модели будут представлены Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Все они получат процессоры Snapdragon, сверхбыструю зарядку и экраны с высокой герцовкой. Возможно, смартфонам вернут и поддержку Google-сервисов.
Презентация нового семейства смартфонов Honor запланирована на 16 июня. Стоимость Honor 50 пока не раскрывается.