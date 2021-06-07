https://ria.ru/20210607/gudkov-1736015194.html

Гудков не будет участвовать в выборах в Госдуму

Гудков не будет участвовать в выборах в Госдуму - РИА Новости, 07.06.2021

Гудков не будет участвовать в выборах в Госдуму

Экс-депутат Дмитрий Гудков заявил, что покинул Россию временно, при этом исключил возможность участвовать в выборах в Госдуму. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:28

2021-06-07T15:28

2021-06-07T15:56

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дмитрий гудков

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Экс-депутат Дмитрий Гудков заявил, что покинул Россию временно, при этом исключил возможность участвовать в выборах в Госдуму.Ранее Гудков, фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из РФ на Украину, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям."Развитие событий – покушение и тюремное заключение Алексея Навального, разгром его штабов*, "Открытой России"** и арест Андрея Пивоварова – подтолкнули меня к мысли о необходимости временно покинуть Россию. Здесь важно подчеркнуть – речь не об эмиграции. Эмиграция – это разрыв всех связей. Этого я делать не собираюсь. Это не поражение, это тактическое отступление для передислокации сил", - написал Гудков в своем канале в Telegram.Он сообщил, что "еще весной" планировал бороться за место в Госдуме, но считает, что "новые законы об экстремизме, иностранных агентах и нежелательных организациях сделали участие в выборах для независимых кандидатов невозможным".Он пояснил, что в партии "Яблоко", от которой он планировал выдвигаться, вопрос его выдвижения назвали "очень сложным", так как у партии уже есть свой кандидат на его округ."Мне было вежливо сказано, что вопрос о "возможности моего выдвижении будет решать только съезд в конце июня", но "никаких гарантий мы дать не можем", как и сделать на этот счет публичные политические заявления. Думаю, мой выезд из РФ снимает с "Яблока" большую головную боль, и я желаю тем демократическим кандидатам, которые, наверное, от "Яблока" будут выдвинуты, победы на выборах", - добавил Гудков.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Как сообщал РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к ней политик отрицает.В минувший четверг Гудков был отпущен из ИВС, а Тверской суд отказался избрать запрет определенных действий для Ермиловой. Они оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению адвоката Гудкова Михаила Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.* Организация, признанная экстремистской на территории РФ.** Организация признана нежелательной на территории РФ, прекратила свою деятельность.

https://ria.ru/20210607/gudkov-1736013467.html

https://ria.ru/20210607/primore-1735963272.html

https://ria.ru/20210607/partii-1735893212.html

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россия, открытая россия, яблоко, украина, дмитрий гудков , госдума рф, политика