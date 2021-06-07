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Суд оштрафовал Гудкова за участие в несогласованной акции 23 января
Суд оштрафовал Гудкова за участие в несогласованной акции 23 января - РИА Новости, 07.06.2021
Суд оштрафовал Гудкова за участие в несогласованной акции 23 января
Савёловский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 10 тысяч рублей экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за нарушение порядка при проведении несогласованной... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:21
2021-06-07T15:32
происшествия
дмитрий гудков
москва
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Савёловский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 10 тысяч рублей экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за нарушение порядка при проведении несогласованной акций 23 января, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков."Полного текста постановления у нас нет, судья огласил только резолютивную часть - 10 тысяч рублей штрафа", - сказал собеседник агентства.Бирюков добавил, что протокол был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия) за участие в акции 23 января.Гудков, являющийся фигурантом уголовного дела о неуплате долга по аренде, накануне сообщил, что уехал на Украину, откуда собирается перебраться в Варну к родителям.Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня и через два дня отпустили, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
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происшествия, дмитрий гудков , москва

Суд оштрафовал Гудкова за участие в несогласованной акции 23 января

15:21 07.06.2021 (обновлено: 15:32 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Дмитрий Гудков
Депутат Госдумы Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Константин Родиков
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Савёловский суд Москвы в понедельник оштрафовал на 10 тысяч рублей экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за нарушение порядка при проведении несогласованной акций 23 января, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
"Полного текста постановления у нас нет, судья огласил только резолютивную часть - 10 тысяч рублей штрафа", - сказал собеседник агентства.
Бирюков добавил, что протокол был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия) за участие в акции 23 января.
Гудков, являющийся фигурантом уголовного дела о неуплате долга по аренде, накануне сообщил, что уехал на Украину, откуда собирается перебраться в Варну к родителям.
Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
12:34
В Кремле прокомментировали отъезд Гудкова на Украину
Гудкова и его тетю Ирину Ермилову задержали 1 июня и через два дня отпустили, им вменяют причинение имущественного вреда в виде неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения (пункт "б" части 2 статьи 165 УК РФ). Оба находятся в статусе подозреваемых. По мнению Бирюкова, экс-депутата могут объявить в розыск в случае неявки по требованию следователя, но для этого ему должно быть предъявлено заочное обвинение.
 
ПроисшествияДмитрий ГудковМосква
 
 
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