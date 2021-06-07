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В Кремле прокомментировали отъезд Гудкова на Украину
В Кремле прокомментировали отъезд Гудкова на Украину - РИА Новости, 07.06.2021
В Кремле прокомментировали отъезд Гудкова на Украину
В Кремле не следили за отъездом на Украину экс-депутата Дмитрия Гудкова, любой гражданин может выехать из страны, если нет ограничений, это свободный процесс,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:34
2021-06-07T12:39
россия
киев
дмитрий гудков
дмитрий песков
украина
в мире
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Кремле не следили за отъездом на Украину экс-депутата Дмитрия Гудкова, любой гражданин может выехать из страны, если нет ограничений, это свободный процесс, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее экс-депутат Дмитрий Гудков фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из РФ на Украину и направляется в Киев, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям. Он заявил, что его отъезд из России временный."Нет, мы не следили за этим делом и отъездом Гудкова", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за делом Гудкова и его отъездом.Отвечая на вопрос, не беспокоит ли в целом президента отъезд политиков из страны из-за возможного уголовного преследования, Песков отметил, что любой гражданин, не имеющий ограничений по выезду, может спокойно покидать страну."Да нет, абсолютно. Если это законный выезд из страны, то любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, он может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс", - сказал Песков.
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россия, киев, дмитрий гудков , дмитрий песков, украина, в мире

В Кремле прокомментировали отъезд Гудкова на Украину

12:34 07.06.2021 (обновлено: 12:39 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДмитрий Гудков
Дмитрий Гудков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В Кремле не следили за отъездом на Украину экс-депутата Дмитрия Гудкова, любой гражданин может выехать из страны, если нет ограничений, это свободный процесс, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее экс-депутат Дмитрий Гудков фигурант дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из РФ на Украину и направляется в Киев, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям. Он заявил, что его отъезд из России временный.
"Нет, мы не следили за этим делом и отъездом Гудкова", - сказал Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за делом Гудкова и его отъездом.
Отвечая на вопрос, не беспокоит ли в целом президента отъезд политиков из страны из-за возможного уголовного преследования, Песков отметил, что любой гражданин, не имеющий ограничений по выезду, может спокойно покидать страну.
"Да нет, абсолютно. Если это законный выезд из страны, то любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, он может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс", - сказал Песков.
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